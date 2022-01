Bi đát cảnh cha mẹ nghèo bệnh tật nuôi 3 con nhiễm chất độc da cam

Đến khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ không ai không biết hoàn cảnh bi đát đến cùng cực của vợ chồng bà Lại Thị Yến (55 tuổi) và ông Huỳnh Văn Tám Em (56 tuổi). Hai ông bà sinh được 3 người con, cả ba đều bị nhiễm chất độc da cam.

Khi con qua đời mới biết cả nhà nhiễm chất độc da cam

Bà Yến sinh ra ở tỉnh Thái Bình, được 2 tuổi thì theo người bác xuôi về miệt Cà Mau sinh sống. Gia cảnh của người bác cũng cơ hàn nên từ nhỏ bà phải phụ giúp bác họ làm nhiều việc như vào rừng đốn tràm, bắt cá, làm thuê nhưng cũng bữa đói bữa no.

Bà Yến kể, năm bà 18 tuổi, trong một lần ông Tám về Cà Mau suốt lúa, ông bà đã gặp nhau. "Ông ấy rủ tôi về Cần Thơ chơi vì quê nhà ở đó. Bác tôi thấy anh ấy chất phác thiệt thà nên cũng bảo tôi cứ tiến tới. Ngày gặp nhau ở Cần Thơ, biết được gia cảnh của anh cũng khó khăn như mình tôi thấy đồng cảm và thương lắm nên quyết định về chung một nhà", bà Yến nhớ lại.

Ở với nhau một thời gian cả hai đón nhận tin vui. Liên tiếp từ năm 1994 đến năm 1995 bà Yến hạ sinh ba người con lần lượt là anh Huỳnh Minh Trung (năm nay 28 tuổi), anh Huỳnh Minh Phương (26 tuổi) và chị Huỳnh Thị Như Ý, tuy nhiên chị Ý đã mất cách đây 7 năm vì bệnh hiểm nghèo.

Theo lời bà Yến, các con của bà sinh ra không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, Minh Trung bị sinh non, khi chào đời chỉ nặng 1,7kg. Từ nhỏ đến lớn Trung đã không thể đi lại như người thường, bàn chân trái bị dị tật nghiêng vẹo vào trong nên anh Trung chỉ có thể bò, lết để di chuyển.

Hai người con còn lại của bà Yến dù sinh đủ tháng đủ ngày nhưng sức khỏe chẳng khá hơn là bao, cứ dăm ba bữa lại tốn tiền thuốc men.

"Ba đứa đều yếu nhưng tôi không biết chúng bị nhiễm chất độc da cam, đến khi con gái của tôi qua đời tôi mới biết chúng bị di truyền từ vợ chồng tôi", bà Yến rơm rớm nước mắt.

Nhớ lại đứa con gái vắn số, bà Yến cho biết: "Năm đó nó phát bệnh bất ngờ. Ngủ một đêm thức dậy cơ thể tự nhiên sưng phù không hiểu lý do. Vợ chồng tôi tức tốc chở con ra bệnh viện khám nhưng chẳng biết bệnh gì. Bác sĩ bảo lấy mẫu AND xét nghiệm thì mới tìm ra bệnh con bị suy thận cấp tính và nhiễm Dioxin. Tôi chết lặng đi, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao con lại bị nhiễm bệnh".

"Như Ý nằm viện được hơn nửa tháng thì qua đời. Vợ chồng tôi chỉ còn đúng tám nghìn đồng, không thể lo đủ tang sự. Tôi xin trại hòm từ thiện được chiếc áo quan, mặc được cho con bộ áo lành lặn nhất rồi đem xác con ra mảnh đất sau hè chôn cất.

Con mất hơn chục năm rồi nhưng tôi không lo nổi cho con ngôi mộ tử tế mà cứ đắp đất lên làm nắm mồ. Trời mưa đất bị rửa trôi xuống tôi lại đắp lên cao tiếp. Tôi ước ao dịch bệnh sớm qua khỏi, tôi tìm được việc làm ổn định, dành dụm tiền xây mồ mả cho con", người mẹ U60 chỉ về hướng ngôi mộ rồi nói.

Sau ngày chị Như Ý qua đời, bà Yến cũng lấy mẫu AND của hai người con trai còn lại đi xét nghiệm, kết quả cả hai đều nhiễm chất độc da cam.

Về phần anh Minh Trung, sau thời gian dài sống chung với đôi chân dị tật anh đã được mạnh thường quân giúp đỡ phẫu thuật, đến nay anh Trung đã có thể đi lại nhưng bước chân vẫn còn khập khiễng.

Mẹ bị bệnh khô não không tiền chữa trị

Ông Tám Em (chồng bà Yến) tâm sự, vì không có công việc ổn định nên bao năm qua vợ chồng ông ai thuê gì làm đó có những thời điểm đi hái cà phê tận Lâm Đồng, lên TPHCM, Đồng Nai làm phụ hồ… Nhưng vì các con bệnh tật, ốm đau làm không đủ ăn nên đến nay đã nợ ngân hàng 40 triệu không có tiền trả.

Trước dịch bệnh, vợ chồng ông bà làm công nhân môi trường thu gom rác sinh hoạt. Làm chưa lâu thì dịch bệnh bùng phát khiến ông bà mất việc. Thời gian đó, bà Yến phụ giúp nhóm từ thiện phát nhu yếu phẩm, nấu cơm, cháo giúp người khó khăn. Bà con lối xóm thương tình cho bà thực phẩm để gia đình có bữa ăn qua ngày.

Sau ngày giãn cách ông bà chuyển sang lượm ve chai. Thu nhập mỗi ngày của hai vợ chồng cộng lại trên, dưới trăm ngàn đồng, có những ngày ế ẩm không kiếm được đồng nào.

"Giờ đây sức yếu, tuổi già đâu còn sức trẻ cày cuốc như ngày xưa nữa. Chúng tôi như con cua gãy càng, còn ngoe nào thì gắng gượng mà bơi", ông Tám Em chua xót nói.

Ông Tám trải lòng: "Vợ tôi mới phát bệnh khô não, bác sĩ bảo nhập viện điều trị gấp nhưng nhà nghèo quá lấy đâu ra tiền để chạy chữa, chỉ biết uống thuốc cầm chừng. Giờ bà ấy còn sống được ngày nào, cả nhà còn niềm vui ngày đó".

Ông Huỳnh Văn Dùng - Trưởng khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng cho biết, gia đình bà Yến là hộ nghèo của địa phương, rất khó khăn khi có ba người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Gia đình tuy nghèo nhưng rất biết nổ lực vươn lên, siêng năng làm lụng.

"Hằng tháng hai con của bà Yến đều được trợ cấp 540.000 đồng, tiền của người nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng bà Yến đang chờ phê duyệt hồ sơ để được nhận trợ cấp như con. Tuy được địa phương quan tâm nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn rất khó khăn Thông qua báo Dân trí mong bạn đọc xa gần chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua nghịch cảnh", ông Dùng nói thêm.

