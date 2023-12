Bé trai 6 tuổi thẫn thờ khóc trước bàn thờ cha, ôm ảnh mẹ vào lòng

Trong căn nhà chật hẹp, nhuốm màu thời gian của ông bà nội, Nguyễn Đình Phúc Thanh (SN 2017, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) nằm ngủ một mình ngon lành trên chiếc giường đã cũ.

"Cháu mới đi học về, tự lấy cơm ăn xong rồi lăn ra ngủ. Mấy năm nay, cháu luôn vậy, không đợi ai dỗ dành", bà Trần Thị Hoan (nội của Thanh) nói.

Gần 4 năm nay, Thanh làm việc gì cũng một mình, vì cha em qua đời do tai nạn giao thông, còn mẹ cũng bỏ đi, không chăm nuôi. Một mình em lớn lên trong cảnh thiếu lời ru của mẹ, thiếu sự chăm sóc, dỗ dành của cha.

Thiếu tình thương, Thanh trầm tính, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Những lúc thương cha, nhớ mẹ, em đến trước bàn thờ cha thẫn thờ khóc, rồi lục tìm lại tấm ảnh cũ của mẹ mà ôm vào lòng. Đêm đêm, nỗi nhớ ấy bộc phát, Thanh lớn tiếng gọi mẹ, gọi cha, ông bà nội vội đến thay nhau dỗ dành.

Trong đơn ủy quyền nuôi cháu, chị P. (SN 2000, mẹ của Thanh) giãi bày, mới 19 tuổi, chị mất chồng. Ba tháng sau, cha ruột của chị cũng qua đời vì căn bệnh ung thư nên gia đình rơi vào cũng khó khăn đủ bề.

"Mới 19 tuổi, tôi lần lượt mất cha, mất chồng khiến bản thân suy sụp hoàn toàn. Tuổi đời tôi còn quá non dại, không có đủ điều kiện và khả năng nuôi con nên giao Thanh lại để ông bà nuôi nấng, dạy dỗ", đơn chị P. viết.

Nhìn về phía bàn thờ của con trai Nguyễn Đình Thiện, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đen sạm của bà Hoan. Người phụ nữ một đời vất vả vì con, cháu kể, nghỉ học, Thiện ở nhà phụ cha mẹ làm nương rẫy. Hai năm sau, Thiện lập gia đình cùng với P., sau đó hạ sinh cháu Thanh.

Thấy bố mẹ lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh, còn vợ không có công ăn việc làm nên Thiện làm rẫy, chăn nuôi, cố gắng phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến Thiện ra đi mãi mãi ở tuổi 22.

"Hôm đó, Thiện đi gieo sạ lúa cho nhà P. ở huyện Sơn Hòa (cách nhà chừng hơn 20km - PV). Đến tối, trên đường về nhà, Thiện chẳng may bị một thanh niên say rượu tông mạnh, khiến Thiện tử vong tại chỗ", bà Hoan nhớ lại.

Theo lời bà Hoan, con trai mất chưa được 100 ngày, con dâu đưa Thanh khi đó mới 2 tuổi sang để ông bà nuôi. Thương con, thương cháu, ông bà nội nhận nuôi, dù biết rồi đây cháu sẽ sống trong cảnh thiếu thốn cả tình cảm, lẫn vật chất vì cả ông bà tuổi đã cao, điều kiện kinh tế cũng chẳng khá giả gì.

Theo lời ông bà nội, vì người gây tai nạn cho Thiện là người đồng bào, gia đình cũng nghèo khó nên hầu như không bồi thường, hay cấp dưỡng để nuôi Thanh.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, cho biết hoàn cảnh của cháu Thanh rất đáng thương khi cha mất, mẹ bỏ đi. Hiện cháu sống cùng ông bà nội, cũng thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

"Nhìn hoàn cảnh của cháu, địa phương vô cùng xót xa. Tuy nhiên theo quy định, cháu không thể nhận được tiền hỗ trợ mồ côi, do vẫn còn mẹ. Thương cháu, nên địa phương mong quý mạnh thường quân chung tay xây dựng một quỹ nhỏ để cháu Thanh có tiền ăn học về sau", Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng chia sẻ.

