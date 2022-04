Bé gái khóc đỏ mắt, tha thiết cầu xin giúp đỡ ông bà nằm liệt giường

Cô bé 12 tuổi chăm ông bà liệt giường

Gần một năm nay, Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 2011, ở thôn 6, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) quán xuyến mọi việc nhà khi bố mẹ đi làm xa.

Ông bà nội của Kim Anh là ông Nguyễn Văn Thiểm (SN 1952) và bà Nông Thị Tươi (SN 1965) vì ngã bệnh mà nằm liệt giường. Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng chật vật, túng quẫn.

Căn nhà nơi Kim Anh sống cùng ông bà nội nằm sâu trong những vườn điều của người dân xã biên giới Đắk Búk So. Khi chúng tôi đến nhà, cũng là lúc Kim Anh đang tất tả lo bữa cơm trưa cho ông bà nội cùng đứa em trai nhỏ tuổi.

Thấy có khách đến, bà Nông Thị Tươi cất tiếng yếu ớt, gọi cháu. Căn bệnh viêm đa khớp khiến bà Tươi không thể đi lại, nằm bất động một chỗ. Ở chiếc giường đối diện, ông Nguyễn Văn Thiểm do bệnh lao phổi, tắc nghẽn phổi mãn tính, viêm dạ dày, cũng nằm liệt giường gần một năm nay.

Bà Tươi giọng run run, ái ngại nói với khách: "Các cô chú chờ cháu một lát, nó đang bận tay dưới bếp. Bằng tuổi cháu nhà người ta, nhưng con bé chẳng dám đi đâu chơi. Hai cái thân già nằm đây, làm khổ con bé nên nó suốt ngày quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, vệ sinh cho ông bà".

Hai vợ chồng bà Tươi cùng người con trai cả từ Bắc Giang vào Đắk Nông làm ăn từ năm 2009. Vất vả bao năm, đến nay vẫn chưa thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Cuộc sống càng khó khăn hơn kể từ ngày cả hai vợ chồng bà Tươi phát bệnh.

"Tháng 5 năm ngoái, tôi đổ bệnh, rồi từ đó nằm một chỗ. Bốn tháng sau, ông nhà tôi giờ cũng nằm liệt trên giường. Bây giờ chuyện ăn uống, tắm rửa cho ông ấy là một tay con bé Kim Anh lo hết", bà Tươi kể về bệnh tình của hai vợ chồng.

Theo bà Tươi, dù mới 12 tuổi nhưng Kim Anh đã rành rọt mọi chuyện, từ bếp núc, chăm sóc em trai đến chuyện vệ sinh, ăn uống cho ông bà nội. Cũng vì phần lớn thời gian dành cho việc nhà, việc học nên Kim Anh không bao giờ ra ngoài chơi, không gian dành riêng cho cô bé cũng gói gọn trong một góc nhà, kê vừa chiếc bàn học.

Chỉ dám ước mơ ông bà có nơi che mưa, che nắng

Lặng người đi một lát, bà Tươi kể tiếp, đợt cuối năm vừa qua, ông Thiểm tiếp tục phải nhập viện cấp cứu do những di chứng từ chiến tranh.

Từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng mọi giấy tờ ở quê mất hết nên ông Thiểm chỉ được chế độ trợ cấp một lần với số tiền hơn 2 triệu đồng cùng thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa bệnh.

"Ngày chồng tôi nhập viện, nhiều thuốc phải mua ngoài nên tiền bạc trong nhà đều mang ra chạy chữa cho ông ấy. Đến ngày ông ấy trở về nhà, chợt nhìn lại thì gia đình chẳng còn gì ngoài ngôi nhà cũ nát để chui ra, chui vào cùng khoản nợ lên đến gần trăm triệu đồng. Nhìn con cái khổ sở, ông ấy càng day dứt vì trở thành gánh nặng của gia đình", bà Tươi nức nở.

Nói rồi, bà Tươi òa khóc như muốn trút hết nỗi niềm đã dồn nén bao lâu nay. Người phụ nữ dân tộc Tày nghẹn giọng: "Cả hai vợ chồng tôi nằm đây, có ăn uống được gì đâu, nhưng làm khổ con bé quá. Có hôm bố mẹ nó đi vắng hết, ông nhà tôi không đi lại được nên đi vệ sinh ngay ra giường, một tay con bé rửa ráy rồi mang bỉm cho ông. Chứng kiến cảnh ấy, lòng tôi đau đớn, bất lực vô cùng!".

Thấy bà khóc, Kim Anh vội vàng lên nhà động viên bà. Đúng như lời bà Tươi kể, cô bé hiểu chuyện và ra dáng người lớn khi biết lo liệu mọi việc. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng đôi tay thoăn thoắt, chỉ chốc lát, Kim Anh đã chuẩn bị xong bữa trưa cho 4 người.

Cô bé cho biết, vì đang học online tại nhà nên Kim Anh có thời gian chăm sóc ông bà hơn. Cũng nhờ thế mà bố mẹ yên tâm hơn mỗi khi đi làm xa nhà. Dẫu vất vả, thậm chí có phần thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng Kim Anh không một lời than vãn mà đổi lại cô bé lại trở thành điểm tựa tinh thần, động viên ông bà cố gắng ăn uống để có cơ hội bình phục.

Ngồi lắng nghe tâm sự của bà, đôi mắt của Kim Anh cũng ngấn lệ. Cô bé vừa nói, vừa khóc: "Cháu chịu được, nhưng nhìn ông bà khổ sở, cháu thương lắm!".

Cô bé 11 tuổi tâm sự, căn nhà của gia đình đã quá cũ, nơi ông bà nằm cũng chật chội, xuống cấp rất nhiều. Do nằm ngay vách tường gỗ, cả ông và bà phải chịu cảnh nắng nóng hoặc mưa ướt quanh năm. Ước mơ của ông bà, cũng là ước mơ của Kim Anh là có một căn nhà kiên cố, vững chắc để ông bà nằm dưỡng bệnh.

"Cháu biết bố mẹ cháu cũng đang cố gắng đi làm thuê khắp nơi để kiếm đủ tiền sửa lại căn nhà này. Bây giờ dịch bệnh khó khăn, bố mẹ cháu cũng không biết đến bao giờ mới hoàn thành ước nguyện của ông bà nội", Kim Anh nói mà hai dòng nước mắt chảy dài trên má.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Búk So, hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Thiểm đặc biệt khó khăn. Đất sản xuất ít, không nghề nghiệp ổn định nên vợ chồng người con trai của ông Thiểm phải đi làm thuê, trang trải cuộc sống hàng ngày.

"Bản thân ông Thiểm từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, tuy nhiên khi chuyển từ quê vào Đắk Nông sinh sống, hồ sơ, giấy tờ của ông Thiểm đã thất lạc hết. Đắk Búk So là xã khó khăn, nên chính quyền địa phương rất hy vọng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình ông Thiểm để ông có thêm điều kiện chữa trị bệnh", ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So mong mỏi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4438:

Anh Nguyễn Văn Mức, con trai ông Thiểm

Địa chỉ: thôn 6, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 0346.705.300

Số tài khoản của anh Mức: 0520.5814.0001 Tại ngân hàng LietVietpostbank chi nhánh huyện Tuy Đức

