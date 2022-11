Bánh xe tải nghiệt ngã cướp đi ước mơ của nữ sinh lớp 12

Gương mặt hốc hác, suy sụp sau những đêm trắng, chị Nguyễn Thị Thanh Hương đau đớn kể lại:

"Hôm đó nghe tin con bị xe tải đâm phải, vợ chồng em không còn hồn vía gì nữa. Em vừa chạy vừa cầu trời khấn phật phù hộ cho con bé. Chạy đến bệnh viện huyện, khi nhìn thấy cháu mê man bất tỉnh, khắp người đầy máu, em đã không thể chịu đựng nổi. Sao ông trời lại nỡ đầy đọa con bé như thế chứ".

Trước đó, ngày 13/9, trên đường đến trường, con gái chị Hương, nữ sinh Hoàng Mai Phương (17 tuổi, trú tại thôn Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đang học lớp 12 A1 trường PTTH Dương Quảng Hàm (Văn Giang, Hưng Yên) không may xảy ra va chạm với một xe tải đi cùng chiều, khiến cho Phương cùng với chiếc xe đạp điện đổ vật ra đường. Tài xế xe tải đã không kịp xử lý, dẫn đến nửa thân dưới của nữ sinh 17 tuổi nằm trọn dưới bánh xe oan nghiệt…

Ngay sau khi sơ cứu ở Trung tâm y tế huyện Văn Giang, Mai Phương được các bác sĩ chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau hơn 1 tháng chữa trị ở khoa Hồi sức tích cực, Mai Phương đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê.

Nhưng cú tai nạn kinh hoàng đã vĩnh viễn lấy đi của em cái chân trái, cùng toàn bộ khung chậu bị vỡ nát... Hiện Mai Phương đã được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình tổng hợp tiếp tục điều trị.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Hương cho biết, theo xe cấp cứu đưa con gái lên Hà Nội, trong người 2 vợ chồng chị chỉ có vỏn vẹn 5 triệu đồng vay nóng hàng xóm. Gần 2 tháng trời ròng rã cùng con nơi bệnh viện, đôi vợ chồng thuần nông thay nhau, người ở lại trông con, người thì chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi.

Chị Hương kể, sống ở vùng quê nghèo, thu nhập của gia đình chị Hương chỉ biết trông chờ vào 4 sào ổi và tiền công dọn vệ sinh chung cư 4 triệu/tháng của chị Hương. Để lo cho 3 đứa con ăn học, và hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo túng năm 2019 vợ chồng chị Hương đánh liều cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 200 triệu đồng để "đầu tư" trồng trọt và chăn nuôi.

Nhưng, không thể ngờ đúng lúc đại dịch Covid-19 hoành hành…, khiến tính toán của đôi vợ chồng nghèo thất bại. Nợ cũ chưa trả nổi đồng nào, thì con gái bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", chị Hương lại buộc phải gõ cửa vay mượn khắp nơi hơn 200 triệu đồng nữa.

Theo chị Hương, người gây tai nạn chỉ là lái xe thuê, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nên sau khi tai nạn xảy ra họ mới chỉ hỗ trợ gia đình chị 60 triệu đồng để cùng trang trải viện phí. Vụ việc đã được công an thụ lý và đang giải quyết theo pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thanh Cường, Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết:

"Bệnh nhân Phương nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, tổn thương phức tạp. Ngay lập tức bệnh viện đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa gồm khoa ngoại tiêu hóa, ngoại tiết niệu, sản khoa, chấn thương chỉnh hình… Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, nhưng do tổn thương quá nặng, nên bệnh nhân còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa để cắt lọc các cấu trúc hoại tử, tiên lượng rất nặng…".

Bác sĩ Nguyễn Văn Lượng, khoa Chấn thương chỉnh hình tổng hợp ái ngại chia sẻ: "Lúc tiếp nhận Phương từ khoa Hồi sức tích cực chúng tôi vô cùng đau lòng. Một nữ sinh trẻ đang học lớp 12, còn cả một tương lai phơi phới phía trước mà gặp phải quá nhiều thương tổn nghiêm trọng. Phương đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, để có được như ngày hôm nay có thể nói đây là một kỳ tích".

Nhưng cũng mới chỉ là giai đoạn ban đầu, chặng đường phía trước của Phương vẫn còn rất dài và gian nan vô cùng. Dù đã tạm ổn định, nhưng tai nạn đã khiến cô gái 17 tuổi phải cắt bỏ hoàn toàn chân trái. Tử cung, buồng trứng, bàng quang cũng không giữ lại được... Phương phải sử dụng hậu môn nhân tạo đến suốt đời. Chi phí điều trị cho Phương trong quá trình phục hồi sẽ là một số tiền rất lớn...

11 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi, Phương từng đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh vào năm học lớp 9. Em dự định sẽ dự thi ngành sư phạm, Phương luôn ước mơ được trở thành cô giáo dạy văn. Đôi mắt rưng rưng em níu lấy tay chúng tôi khẽ hỏi: "Em có cơ hội trở thành cô giáo được nữa không".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4674 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (mẹ bệnh nhân Phương)

Địa chỉ: Thôn Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0971844375

Hiện Phương đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

ĐT: 0973023528 (chị Ngọc, phòng Công tác xã hội).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4674)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269