Bạn đọc Dân trí giúp bé Thúy Kiều hơn 309 triệu đồng

Ngày 14/5, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 309.523.185 đồng do bạn đọc ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Thùy Dương (mẹ bé Nguyễn Thị Thúy Kiều, SN 2014).

Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Thùy Dương.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 309.523.185 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Thùy Dương (mẹ bé Thúy Kiều) (Ảnh: T.Tiên).

Giữa tháng 8/2024, khi chuẩn bị vào lớp 5, bé Thúy Kiều bất ngờ phát bệnh. Hàm trái của bé sưng to, máu mủ vỡ tràn cả khoang miệng. Chị Thùy Dương đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thăm khám, phát hiện Thúy Kiều mắc chứng sarcoma cơ vân vùng hầu họng giai đoạn III - một loại u ác tính.

Hoàn cảnh của bé Thúy Kiều được phản ánh qua bài viết “Mẹ ơi, tốn tiền lắm, đừng cứu con nữa...!”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 13/4.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ bé Thúy Kiều.

Chị Thùy Dương ký xác nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản của mình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Thùy Dương cho biết, trong hơn 1 tháng qua, Thúy Kiều đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật do khối u tái phát ở khu vực vòm họng, gần khí quản, khiến bé ngạt thở, không thể ăn uống. Các bác sĩ phải đặt ống thông khí quản để hỗ trợ hô hấp, đồng thời phẫu thuật lắp ống thông, truyền trực tiếp thức ăn vào dạ dày.

Hiện, Thúy Kiều đã được chuyển về Bệnh viện Ung bướu để bắt đầu phác đồ hóa trị mới từ ngày 16/5.

“Giờ em chỉ cầu mong con đáp ứng phác đồ thuốc mới. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm nên em có tiền cho con nhập viện ngay khi bệnh tái phát. Em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình em có kinh phí để tiếp tục điều trị, níu giữ sự sống cho con!”, chị Thùy Dương xúc động nói.