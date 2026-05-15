Hai con cùng mắc bệnh hiểm, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ (Video: Thùy Hương).

Tuổi thơ của 2 đứa trẻ vùng cao gắn với bệnh viện và những lần truyền máu

Giữa núi rừng heo hút của bản Na Phát (xã Na Son, tỉnh Điện Biên), căn nhà gỗ xiêu vẹo của gia đình anh Lường Văn Kim và chị Cà Thị Pánh chênh vênh bên sườn đồi.

Nhiều năm chật vật mưu sinh, gia đình vốn đã nghèo khó, nay càng rơi vào cảnh bế tắc khi 2 trong 3 người con mắc bệnh hiểm nghèo. Không chỉ thiếu thốn vật chất, căn nhà nhỏ còn gắn với những đêm thức trắng, những chuyến đi viện nối tiếp và nỗi bất lực của người làm cha mẹ.

Căn nhà gỗ đã mục nát nằm chênh vênh giữa núi rừng heo hút (Ảnh: Thùy Hương).

Gia đình anh Kim có 5 nhân khẩu. Hai con của anh chị là Lường Văn Nhật (SN 2009) và Lường Huyền Bảo Trâm (SN 2020), cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Các cháu phải truyền máu định kỳ suốt đời để duy trì sự sống.

Tuổi thơ của Nhật và Trâm gắn liền với bệnh viện. Từ lúc phát hiện bệnh khi các con mới vài tháng tuổi, hầu như tháng nào gia đình cũng phải đưa đi truyền máu, có tháng 2 lần, khắp các bệnh viện ở tuyến tỉnh rồi tuyến Trung ương.

“Không đi viện không được, không truyền máu thì con yếu lắm, có khi nguy hiểm đến tính mạng...”, chị Pánh nghẹn ngào.

Mỗi chuyến đi kéo theo nhiều chi phí. Tiền đi lại, ăn ở, thuốc men trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Chị Pánh ôm 2 con nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh với bao nỗi lo phía trước (Ảnh: Thùy Hương).

Sau những lần điều trị nối tiếp, điều khiến vợ chồng anh Kim đau lòng là mỗi ngày nhìn con phải chống chọi với bệnh tật.

Cháu Nhật sức khỏe yếu, thường xuyên mệt mỏi, việc học dang dở khi mới hết nửa học kỳ lớp 1 đã phải nghỉ hẳn vì không đủ sức. Còn bé Bảo Trâm, ở độ tuổi đến lớp, vui chơi cùng bạn bè, lại phải quen với giường bệnh và những lần tiêm truyền.

“Thương các con lắm! Con người ta được đi học, đi chơi, còn con mình chủ yếu ở nhà, rồi lại đi viện. Có lúc mệt quá, con phải nằm một chỗ”, chị Pánh buồn rầu nói.

Gia đình nghèo bế tắc, mong cộng đồng giúp đỡ

Các con bệnh tật kéo dài, chi phí điều trị đè nặng khiến gia đình anh Kim rơi vào vòng xoáy túng quẫn. Không có tích lũy, không nguồn thu ổn định, mỗi lần con nhập viện là một lần vợ chồng anh phải chạy vạy, vay mượn từng đồng.

Hai con cùng mang bệnh hiểm, cuộc sống gia đình nghèo rơi vào bế tắc (Ảnh: Thùy Hương).

Khó khăn càng chồng chất khi cả gia đình phải sống trong căn nhà gỗ dựng từ năm 2005, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cột kèo bị mối mọt, mái nhà xô lệch, thủng dột, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

“Những hôm mưa to, cả nhà không dám ngủ, chỉ sợ nhà sập lúc nào không biết…”, anh Kim kể.

Ngôi nhà vốn để che mưa, che nắng nay trở thành mối lo thường trực. “Chúng tôi chỉ mong có tiền chữa bệnh cho các con và sửa lại căn nhà để ở cho an toàn”, chị Pánh mong mỏi.

Theo ông Hờ A Tà, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Na Son, gia đình anh Kim là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh chị có 3 con thì 2 cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải điều trị thường xuyên với chi phí lớn, trong khi thu nhập của gia đình bấp bênh, đời sống rất chật vật.

Ông Tà cho biết thêm, căn nhà gia đình đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của các thành viên.

Đại diện chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn, thông qua báo Dân trí, cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình anh Kim có điều kiện sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống và có thêm kinh phí chữa bệnh cho các cháu.

Đại diện xã Na Son (Điện Biên) thăm hỏi, động viên gia đình (Ảnh: Thùy Hương).

Giữa núi rừng xa xôi, 2 đứa trẻ vẫn từng ngày “sống nhờ máu người khác” và những chuyến xe xuống viện vẫn nối dài trong nỗi lo thường trực của vợ chồng nghèo khó.

Một mái nhà an toàn, điều kiện chữa bệnh ổn định cho các con là mong mỏi lớn nhất của gia đình nhỏ lúc này. Sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng sẽ giúp họ có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn.