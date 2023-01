Bác sĩ quên Tết kêu gọi cứu giúp cô gái dân tộc Giáy ngã vào bếp lửa

Ngày 30 Tết, hay tin cô gái trẻ Nông Thị Sanh, 26 tuổi, (trú ở xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), đã được chuyển khẩn cấp về Hà Nội, chúng tôi vội tìm đến khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm em.

Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh với những lớp băng trắng quấn kín 2 chân, cô gái trẻ vẫn chưa hồi tỉnh sau ca phẫu thuật cắt bỏ các ngón chân bị hoại tử, nhưng Sanh vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn ghê gớm đang hành hạ cơ thể mình. Mỗi khi dịch vàng từ vết mổ và từ vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, tôi lại thấy Sanh rùng mình nhăn mặt, nước mắt ứa ra.

Chăm sóc cô gái tội nghiệp nơi bệnh viện, chỉ có người em gái ruột Nông Thị Thích (22 tuổi). Thích kể lại:

Người dân vùng cao thường có thói quen đốt lửa để chống lại cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông khắc nghiệt. Hôm ấy mọi người lên nương, chỉ có Sanh ở nhà một mình. Ngồi bên bếp lửa, cô gái trẻ bất ngờ lên cơ động kinh… Hàng xóm thấy khói bụi bốc lên kèm tiếng kêu ú ớ, khi chạy sang thì 2 chân Sanh từ gối trở xuống đã nằm trọn trong bếp lửa đang cháy rừng rực.

Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện địa phương, Nông Thị Sanh được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Do tổn thương bỏng quá nặng, với nhiều vết bỏng sâu, Sanh phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp loại bỏ những ngón chân bị hoại tử.

Nói về hoàn cảnh gia đình mình, Thích cho biết: Bố mẹ Thích sinh được hai chị em gái. Chị Sanh mắc bệnh động kinh nặng từ nhỏ, nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Bố mẹ vốn đau yếu triền miên, chị gái bệnh tật nên nhiều năm qua gia đình Thích vẫn mãi chìm sâu trong cái nghèo, cái khổ. Bản thân Thích là mẹ đơn thân với 2 con nhỏ, bé lớn mới 4 tuổi, bé nhỏ mới hơn 1 tuổi còn chưa cai sữa mẹ.

Thích bảo, ngày chị Sanh gặp nạn, bố mẹ phải bán bao thóc giống và con gà trống dự định để cúng Giao thừa và vay nóng hàng xóm được 3 triệu đồng. Số tiền ít ỏi đó chỉ như "muối bỏ bể", xuống đến Hà Nội trong túi Thích không còn đủ tiền để mua một suất cơm.

"Nhà em neo người, chỉ có mình em chăm chị Sanh thôi. Để 2 đứa con ở nhà, đứa bé nhớ mẹ, khát sữa em xót lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ở đây, 2 chị em còn được bác sĩ cho bánh chưng, cho thịt, không biết ở nhà bố mẹ và các con em có gì ăn Tết không.

Bệnh của chị Sanh phải chữa lâu dài, tiền không có, ngày Tết cũng không vay được ai nữa. Xin các bác, các cô cứu chị cháu với!...", cô gái trẻ chắp 2 tay trước ngực khẩn cầu, trong 2 hàng nước mắt lăn dài.

Nói về bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt này, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Bỏng Quốc gia ái ngại: "Đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bệnh nhân này khiến chúng tôi thương cảm vô cùng.

Họ nghèo đến cùng kiệt, khi nhập viện mà trong túi chỉ có vỏn vẹn hơn trăm ngàn đồng đóng tạm ứng viện phí xong, 2 chị em không còn tiền mua nổi suất cơm".

Các y, bác sĩ trong khoa đã cùng xúm vào, gom góp mỗi người một ít, để 2 chị em Sanh có tiền mua cơm. Ngày 30 Tết, ngoài nỗ lực cứu chữa cho Sanh, các y, bác sĩ, tổ CTXH cùng chung tay để hai chị em có bánh chưng, hộp thịt, hộp sữa…, giúp họ phần nào bớt tủi thân khi phải đón Tết ở bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lâm Đan Chi, khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Nông Thị Sanh nhập viện trong tình trạng bỏng rất nặng. Bỏng lửa 6% độ 4, 5 ở hai chân trên bệnh nhân động kinh, tâm thần.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh chống bội nhiễm, nâng đỡ cơ thể, tập vận động sớm, phẫu thuật cắt hoại tử các ngón chân trái và ghép da khi điều kiện cho phép.

"Chân trái của bệnh nhân đã được tháo khớp ngón hai, ba, bốn, năm, tuy nhiên bàn chân trái vẫn bị hoại tử, khả năng phải cắt bỏ là rất cao. Ngoài chi phí được Bảo hiểm y tế chi trả, bệnh nhân phải sử dụng thêm thuốc và dinh dưỡng ngoài khá tốn kém, thời gian điều trị kéo dài, chưa kể phải điều trị cả bệnh lý động kinh. Được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân hết sức khó khăn, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ!...".

