Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người thợ xây bị ngã giàn giáo, liệt tứ chi

Trên giường bệnh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương anh Nguyễn Thanh Hà (50 tuổi, trú tại huyện Thạnh Hà, Hà Tĩnh) nằm bất động, cơ thể này xơ xác, tiều tụy.

Thấy có người đến thăm, anh cố gắng xoay người nhưng không thể, những giọt mồ hôi tứa ra đầm đìa trên trán người đàn ông này. Anh Hà đang cố gắng gồng mình vượt qua những cơn đau đớn.

Giọng buồn bã, anh Hà tâm sự, anh nằm tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã hơn 2 tháng nay. Ở quê anh còn mẹ già gần 80 tuổi cùng 2 em trai mắc bệnh tâm thần, câm điếc bẩm sinh. 2 đứa con anh thì thất nghiệp mấy tháng nay bởi dịch Covid-19. Không biết sắp tới gia đình sẽ sống sao đây…

Theo lời kể của người đàn ông tội nghiệp, ở vùng quê nghèo khó, để chăm sóc mẹ và những đứa em tâm thần, anh Hà xin đi theo nhóm thợ xây. Bao năm qua người đàn ông nghèo khó này hiếm ngày nào được nghỉ ngơi. Bởi công việc thợ xây cực nhọc nhưng thù lao không được mấy, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Anh Hà có làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, chỉ để lo cái ăn cho cả nhà đã vô cùng chật vật.

Ngày 3/5 vừa qua, trong lúc đang trát vữa thì anh bất ngờ bị ngã giàn giáo. Sau khi được sơ cứu ở Bệnh viện huyện Thạch Hà, anh được đưa gấp đến Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Vì chấn thương anh gặp phải quá nghiêm trọng nên bác sĩ chuyển ngay ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội).

Ca phẫu thuật khẩn cấp cứu tính mạng anh Hà được diễn ra ngay sau đó. Sau 20 ngày nằm điều trị ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức, anh Hà được chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp tục chữa trị.

Nguyễn Thanh Bắc, con trai út anh Hà ra Hà Nội chăm bố từ những ngày đầu nhập viện bùi ngùi kể, gia cảnh vốn đã khó khăn, nay bố bất ngờ gặp nạn, cả nhà quay cuồng trong cơn bĩ cực. Bắc còn một người anh trai, trước làm bưng bê ở quán ăn tại Hà Nội, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên đã phải nghỉ việc. 2 anh em thay nhau người chăm sóc bố, người về quê vay tiền.

Bắc cho biết thêm, để điều trị cho bố, gia đình em đã vay mượn tới 300 triệu đồng. Cuốn sổ đỏ căn nhà đang ở, cũng đã phải đem đi cầm cố, những nơi nào có thể vay mượn được, thì cũng đã hỏi vay. Bệnh tình của anh Hà vẫn phải chữa trị tích cực và lâu dài, trong khi gia đình anh đã quá kiệt quệ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Ngọc Cảnh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu TW ái ngại cho biết: "Bệnh nhân Hà bị chấn thương cột sống, dập tủy nghiêm trọng do tai nạn lúc lao động".

Bác sĩ Cảnh cho biết thêm, hiện anh Hà bị liệt tứ chi không hoàn toàn, nên có rối loạn cảm giác, thường xuyên xuất hiện các cơn đau mạnh và đột ngột, khiến bệnh nhân rất đau đớn. Chỉ cần bệnh nhân vận động nhẹ, hay thay đổi tư thế như nâng cao đầu 1 chút là xuất hiện các cơn đau rất khủng khiếp.

Qua hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân bắt đầu cử động nhẹ được tay chân, đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên gia đình đã quá kiệt quệ nên đã làm đơn xin cho bệnh nhân về, dù bác sĩ hết lòng giải thích.

Anh Hà còn nhiều cơ hội để hồi phục, nhưng phải điều trị tích cực lâu dài và tốn kém bởi phải sử dụng thêm các loại thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế, ngoài ra còn chi phí ăn uống đi lại. Trong khi gia đình có hoàn cảnh quá éo le, bệnh nhân còn mẹ già, 2 em trai mắc bệnh tâm thần.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hà vốn đã khó khăn, từ khi anh gặp nạn, thì thực sự lâm vào bi đát. Vợ chồng anh Hà chỉ làm nông nghiệp, lúc nông nhàn anh Hà đi xây. Anh Hà còn phải chăm sóc nuôi dưỡng thêm mẹ già và 2 em trai mắc bệnh tâm thần và câm điếc bẩm sinh.

"Những ngày qua thấy vợ con anh Hà phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền cho chồng chữa trị ngoài Hà Nội, chúng tôi thực sự thấy rất ái ngại. Qua cơ quan báo chí, chúng tôi tha thiết mong các mạnh thường quân dang tay cứu giúp gia đình anh Hà, giúp anh có kinh phí chữa trị, vượt qua cơn hoạn nạn", ông Hải nói.

