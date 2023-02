2 đứa trẻ mắc bệnh "mập", thiếu kinh phí để chạy chữa

Căn nhà cấp 4 nhỏ xíu giữa những lũy tre làng là nơi nương náu của 4 người gia đình chị Nguyễn Thị Thu Liêm (48 tuổi, trú thôn Cẩm Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bên trong nhà, chị Liêm cùng 2 con là Lê Cẩm Ly (11 tuổi) và Lê Quốc Anh (8 tuổi) ngồi xung quanh một "núi" thuốc uống. "Bịch thuốc của con này mẹ. Con chưa có viên màu đỏ, loại màu xanh này của chị nè", Lê Quốc Anh ngây thơ nói về số thuốc mà các cháu phải uống hàng ngày.

Chị Liêm cho biết mỗi ngày các cháu phải uống tận 4 cữ thuốc mới hết đau đầu, chóng mặt và việc này đã kéo dài cả 2 năm nay.

"Không có thuốc là cháu đau đầu, đau bụng, kêu la thương lắm. Là người làm mẹ, thấy hai đứa nhỏ đau đớn, tôi đứt ruột đứt gan, không biết làm cách nào cho các cháu khỏi hẳn mà vui chơi, ăn học bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Nếu được chịu thay những bệnh tật cho 2 con, tôi xin sẵn sàng!", chị Liêm nói, nước mắt giàn giụa.

Chị Liêm kể 5 năm trước, 2 con của chị bỗng nhiên phát bệnh với các chứng nôn và đi vệ sinh ra máu. Chị đưa các cháu đến bệnh viện tỉnh Phú Yên để thăm khám điều trị nhiều lần trong suốt 3 năm.

Bệnh của các con tái phát liên tục nhưng vì gia cảnh khó khăn nên chị Liêm không có điều kiện vào TPHCM để kiểm tra kỹ càng hơn.

Đến khoảng đầu năm 2020, bệnh tình các cháu trở nặng nên chị Liêm đành "bấm bụng" vay hơn chục triệu đồng để đưa con vào bệnh viện TPHCM khám. Tại đây, 2 trẻ được phát hiện mắc hội chứng Cushing (thuật ngữ được dùng để chỉ tình trạng cơ thể gặp phải nhiều loại rối loạn như tăng cân, giữ nước, rạn da, cao huyết áp, loãng xương, yếu cơ) và một số bệnh đi kèm như hội chứng thận hư, viêm dạ dày, phế quản.

Biểu hiện bệnh của 2 cháu là tăng cân bất thường, lông mọc nhiều nơi, người uể oải, thường xuyên đau đầu, chóng mặt.

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay bệnh của các cháu phải cố gắng chạy chữa dứt điểm, nếu kéo dài thì sau này không thể chữa khỏi nữa. Di chứng của căn bệnh sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các cháu như da mỏng, dễ bị bầm tím, vết thương chậm lành, dễ gãy xương, suy thận, không có kinh nguyệt ở nữ, bất lực ở nam.

Chị Liêm đã chạy ngược xuôi vay mượn đủ đường để hàng tháng đưa các con đi TPHCM chữa bệnh.

"Do căn bệnh phải uống thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên mỗi lần đi, gia đình tốn gần cả chục triệu đồng. Từ đó, hầu như cái gì bán được tôi đều bán, chỗ nào vay được tôi đều vay với một ước nguyện duy nhất là thấy các con được khỏe mạnh", chị Liêm tâm sự.

Nói xong, chị lôi cuốn sổ vay của ngân hàng chính sách ra với số nợ 70 triệu đồng, cùng với số tiền trả lãi ngoài là 50 triệu đồng (cứ một triệu đồng trả lãi 50 nghìn đồng/tháng).

Theo chị Liêm, số tiền ngân hàng chính sách cho vay là trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo vay vốn mua bò giống chăn nuôi. Nhưng bò dắt về nhà được vài hôm thì các cháu phát bệnh phải đi TPHCM khám, chị cũng đành bán lo tiền chạy chữa cho con.

Còn số tiền vay ngoài, do 2 con lần lượt đổ bệnh, ngày nằm viện nhiều hơn ở nhà nên hầu như chị Liêm không làm ra được đồng tiền nào. Lao động duy nhất trong nhà là anh Lê Quốc Lãm (45 tuổi, chồng chị Liêm) với công việc phụ hồ.

Tuổi cao, sức yếu không thể so bì với thanh niên trai tráng nên mỗi tháng anh Lãm chỉ kiếm được khoảng 6 triệu đồng. Với chừng đó tiền, anh Lãm phải trang trải tiền học hành của các con, cơm gạo, lãi vay ngân hàng. Vì vậy khi con phát bệnh, 2 vợ chồng đành "làm liều" đi vay ngoài.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch xã Hòa Quang Bắc cho biết, gia đình chị Liêm thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Vốn đã khó khăn, nhưng nay 2 con của chị lại mắc hội chứng Cushing phải chạy chữa khắp nơi khiến gia đình càng suy kiệt.

"Về phía địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ các suất quà trong dịp lễ Tết, nhưng cũng không thấm gì so với hoàn cảnh gia đình chị Liêm đang gặp phải. Mong muốn quý mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để các cháu có điều kiện chữa bệnh, học hành", ông Bình nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4781 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thu Liêm

Địa chỉ: thôn Cẩm Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0368 102073

STK: 4608 2051 46820 - Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Hòa - Chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Liêm

