Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Bí quyết giúp Ngân hàng Quốc Dân tăng tốc trên thị trường

Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ (SPDV) là một đòi hỏi cấp thiết, là giải pháp cơ bản, không những giúp các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và còn mở rộng thị phần. Tuy nhiên, trong nền công nghiệp 4.0, việc đa dạng hóa SPDV theo hướng hiện đại là mối quan tâm lớn của tất cả các ngân hàng nhằm khai thác thị trường bán lẻ, tạo điểm khác biệt cho sản phẩm của mình.

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Quốc Dân tự tin là một trong những ngân hàng có hệ thống SPDV đa dạng hàng đầu hiện nay. Mỗi sản phẩm đều được “may đo” phù hợp với đối tượng khách hàng. Hàng loạt sản phẩm “lõi” của Ngân hàng như: cho vay mua nhà, xe, cho vay ưu đãi hộ kinh doanh… đều mang về doanh thu lớn cho ngân hàng.

Các gói tài chính – bảo hiểm cá nhân mới nhất như: Gia đình là nhà, Tiết kiệm An Thịnh, Visa woman, Đặc quyền phái đẹp,…đã đáp ứng được nhu cầu linh hoạt của khách hàng cá nhân hay sản phẩm chuyên biệt cho doanh nghiệp xây lắp, gói lãi suất ưu đãi thiết kế riêng cho khách hàng doanh nghiệp thanh toán bằng ngoại tệ…đã giúp Ngân hàng từng bước khẳng định được vị thế của mình.

Sản phẩm tiết kiệm mới nhất “Tiết kiệm An Thịnh” của Ngân hàng Quốc Dân vừa ra mắt khách hàng

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định: “Hiện tại, hệ thống ngân hàng có những ngân hàng tái cơ cấu thành công như Ngân hàng Quốc Dân. Nhà băng này đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây như xây dựng một số hệ sinh thái khách hàng trong nhiều lãnh vực và ngành nghề, áp dụng công nghệ ngân hàng số để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn, tiết kiệm, thanh toán, bảo lãnh và những nhu cầu tài chính khác. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi và sự nhiệt tình chăm sóc khách hảng cũng giúp ghi điểm trong lòng khách hàng”.

Có thể nói, trên thị trường hiện nay, Ngân hàng Quốc Dân đang là một trong những tổ chức tài chính liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại. Đơn cử, từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã triển khai hàng loạt chương trình hấp dẫn với nhiều phần quà thú vị như: “Năm mới an khang – Xe sang chờ đón”, “Chọn Ngân hàng Quốc Dân – Chọn Điều bạn muốn”, “Sinh nhật như ý – Giảm phí chuyển tiền”…thu hút số lượng lớn khách hàng tham gia. Anh Nguyễn Trung Kiên, khách hàng của Ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Sài Gòn, đã may mắn trở thành chủ nhân của chiếc Vios 1.5E MT trị giá 500 triệu đồng của Chương trình khuyến mại Tết. Ngoài ra, Ngân hàng cũng trao tặng 5 dàn máy Bluray Sony BDV E6100 cho các khách hàng may mắn trúng giải nhất của chương trình.

Chương trình khuyến mãi “Chào sinh nhật – Gửi tri ân”

Gần đây là chương trình “Chào sinh nhật – Gửi tri ân” nhân dịp kỷ niệm 23 năm thành lập Ngân hàng đang được đánh giá là một trong những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất thị trường hiện nay, kéo dài đến ngày 15/11/2018.

Gửi tiền tại Ngân hàng trong dịp này, khách hàng sẽ được hưởng "lợi ích kép" khi khoản tiền của mình được đảm bảo, sinh lời vững bền và còn được hưởng nhiều ưu đãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn như: Chủ thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa sẽ được dành tặng 1 vali kéo 20 inches cao cấp khi thực hiện giao dịch tài chính bằng thẻ NCB Visa hợp lệ thứ 23 hàng ngày. 2.300 Khách hàng lần đầu kích hoạt NCB Smart được tặng 50.000 VNĐ, tặng 100.000 VNĐ cho các khách hàng giao dịch qua ứng dụng. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm được tặng vali kéo 20-24 inches, áo mưa, mũ bảo hiểm thời trang, ba lô rút thời trang…

Để gia tăng thêm nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng, Ngân hàng còn phối hợp với hàng loạt các doanh nghiệp bán lẻ như: hệ thống các siêu thị điện máy, website thương mại điện tử, các hãng hàng không, khu du lịch nghỉ dưỡng, chuỗi thời trang Maison, Viện Thẩm mỹ Oracle Việt Nam, Robins,…. Đây cũng là một trong những bước đi quan trọng của Ngân hàng nhằm đến gần hơn với người dân, đáp ứng nhu cầu và mong muốn đa dạng của từng nhóm khách hàng.

Đại diện Ngân hàng Quốc Dân cho biết: “Nền tảng của niềm tin là sự hài lòng, nền tảng của sự hài lòng chính là những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Đó là lý do Ngân hàng Quốc Dân luôn chú trọng nâng cao chất lượng SPDV, thực hiện chăm sóc khách hàng thật tốt, liên tục có các chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Đây cũng chính là những giá trị mà Ngân hàng không ngừng theo đuổi trong chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”./.

Lạc Dương