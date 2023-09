VNCS: Kỷ niệm 12 năm thành lập và ra mắt liên doanh toàn cầu

Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo bộ ban ngành cùng các khách hàng, đối tác, những người đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) - VNCS Global trên con đường phát triển 12 năm qua. Chương trình có sự hiện diện của Công ty Mạng và Bảo mật Terilogy - đối tác đã cùng VNCS hợp tác liên doanh, thành lập nên VNCS Global.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: VNCS).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có lời chúc mừng đến toàn thể nhân viên VNCS và ông Khổng Huy Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Tổng giám đốc Công ty VNCS, Chủ tịch HĐQT VNCS Global về những đóng góp trên cương vị là một doanh nghiệp, một doanh nhân và một thành viên của VNISA.

Tại chương trình, ban lãnh đạo công ty cũng đã có những chia sẻ về chặng đường 12 năm thành lập, phát triển, những kỷ niệm đáng nhớ, cùng khát vọng và cam kết trong tương lai. Các tiết mục văn nghệ kết hợp giữa văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, vun đắp thêm tình hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác giữa VNCS - VNCS Global và Terilogy.

Lễ ra mắt liên doanh VNCS Global và kỷ niệm 12 năm thành lập công ty VNCS (Ảnh: VNCS).

Dấu ấn 12 năm hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) được thành lập từ năm 2011, là một trong số các công ty thành viên của Hanoi Telecom Corporation - nhà cung cấp viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đầu tư, thiết lập, phát triển và quản lý mạng thông tin di động Vietnamobile cùng đối tác Hutchison Telecom.

VNCS sở hữu và phân phối những dịch vụ, sản phẩm đến từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới như Splunk, Radware, Crowdstrike,… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó VNCS cũng chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ đi kèm. Trong đó, con người là yếu tố then chốt, được VNCS đầu tư phát triển nhằm đảm bảo nguồn nhân lực giỏi, đáp ứng nhu cầu triển khai, tư vấn các giải pháp, cung cấp đến khách hàng những giải pháp phù hợp nhất.

Nhiều khách hàng, nhân viên VNCS đã có mặt tại sự kiện kỷ niệm 12 năm thành lập công ty (Ảnh: VNCS).

Đại diện VNCS chia sẻ, với bề dày hơn một thập kỷ hoạt động trong thị trường bảo mật và an toàn thông tin, VNCS thấu hiểu những đặc thù của thị trường Việt Nam. Công ty đã nghiên cứu và phát triển thành công nhiều sản phẩm, giải pháp của riêng mình, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu và hiện trạng của hệ thống bảo mật an toàn thông tin tại thị trường trong nước.

"Các sản phẩm như: dịch vụ giám sát và vận hành an toàn thông tin (SOC), giải pháp giám sát website tập trung (Web Monitoring)… đã phát huy hiệu quả khi được các doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng chọn lựa. VNCS vẫn luôn kiên định với mô hình DSD và mục tiêu mang lại một hệ sinh thái an toàn thông tin chất lượng cho các tổ chức", đại diện VNCS nhấn mạnh.

Ra mắt liên doanh VNCS Global - bước khởi đầu cho một hành trình mới

Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp quốc tế VNCS (VNCS Global) được thành lập từ năm 2020, là công ty liên doanh giữa Công ty Mạng và Bảo mật Terilogy (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Công nghệ an ninh Không gian mạng Việt Nam (VNCS).

Các đối tác của VNCS tại sự kiện (Ảnh: VNCS).

VNCS Global tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin cung cấp cho thị trường Nhật Bản, Việt Nam và các nước trong khu vực. "VNCS Global ra đời với sứ mệnh đem chất xám, sản phẩm trí tuệ của người Việt trong lĩnh vực an toàn thông tin ra thế giới", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Theo đó, VNCS Global sẽ cung cấp các dịch vụ bảo mật chuyên sâu đáp ứng đa dạng nhu cầu của tổ chức và doanh nghiệp. Điển hình là các dịch vụ giám sát và vận hành an ninh mạng SOC; dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin có tên Penetration Testing; dịch vụ phản ứng và xử lý sự cố an toàn thông tin (Incident Response); dịch vụ Đánh giá nguy cơ bị tấn công và hệ thống (Compromise Assessment).

VNCS Global cũng cung cấp dữ liệu về nguy cơ an toàn thông tin Threat Intelligence, theo dõi và cảnh báo nhằm hạn chế tối đa rủi ro bị rò rỉ thông tin quan trọng (Digital Threat Monitoring) và nhiều sản phẩm, dịch vụ khác.