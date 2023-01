Vizone giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành thời 4.0

Ưu điểm vượt trội, xu hướng toàn cầu

Ứng dụng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) vào các hoạt động của doanh nghiệp đang là một xu hướng. Theo báo cáo của Insight và IDG, khoảng 10% doanh nghiệp trên thế giới đang tích cực ứng dụng công nghệ thị giác máy tính, trong khi 81% doanh nghiệp đã lên kế hoạch hoặc đang trong quá trình nghiên cứu để đưa công nghệ này vào triển khai thực tế.

Nhờ khả năng xử lý và phân tích chính xác dữ liệu hình ảnh đa chiều, các giải pháp ứng dụng công nghệ thị giác máy tính có thể được phát triển cho nhiều mục đích khác nhau, phổ biến nhất là nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng tài liệu (OCR), phân tích hành vi khách hàng, giám sát an ninh và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Theo TS. Nguyễn Quý Hà, Giám đốc khối Công nghệ phân tích hình ảnh VinBigData, ứng dụng công nghệ thị giác máy tính đúng cách sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân sự và vận hành, đồng thời giảm tải cho hệ thống quản lý tại cơ sở.

"Ví dụ như hoạt động check-in và check-out tại khách sạn và khu nghỉ dưỡng, thay vì sử dụng sức người để kiểm soát thông tin khách hàng, giờ đây các nhà quản lý hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để tự động nhận dạng khuôn mặt và tự động trích xuất thông tin từ giấy tờ tùy thân, qua đó giảm thiểu các thủ tục rườm rà, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng", TS. Hà dẫn chứng.

TS. Nguyễn Quý Hà, Giám đốc khối Công nghệ phân tích hình ảnh VinBigData (Ảnh: VinBigData).

Với ưu điểm vượt trội là khả năng hoạt động ổn định 24/7 và tính chính xác cao, công nghệ thị giác máy tính còn có thể được ứng dụng trong giám sát an ninh, an toàn và giám sát giao thông tại các khu đô thị hay các khu vực có quy mô lớn.

"Các giải pháp giám sát ứng dụng công nghệ thị giác máy tính có thể phân loại chính xác nhiều loại phương tiện giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm như đỗ sai làn, vượt đèn đỏ, phát hiện đám đông ẩu đả hay người mang theo vũ khí, cùng nhiều ứng dụng khác để đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực. Việc ứng dụng công nghệ này sẽ giảm tải áp lực công việc cho bộ phận an ninh, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn", TS. Hà cho biết thêm.

Lợi thế khi doanh nghiệp Việt ứng dụng giải pháp do người Việt làm chủ

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời bắt kịp tốc độ phát triển của khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các giải pháp ứng dụng công nghệ thị giác máy tính để tối ưu hoạt động kinh doanh và loại bỏ các chi phí không cần thiết.

Nắm bắt được nhu cầu này, VinBigData đã cho ra mắt Hệ sinh thái các giải pháp phân tích hình ảnh thông minh Vizone bao gồm: Vizone Access (Giải pháp kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt), Vizone Lens (Giải pháp định danh khách hàng điện tử và nhận dạng tài liệu), Vizone Secure (Giải pháp camera giám sát thông minh), Vizone Insight (Nền tảng phân tích hành vi khách hàng thông minh). Sở hữu hệ cơ sở dữ liệu lên tới hàng nghìn terabyte thuộc đa ngành, trong đó có hàng triệu hình ảnh, hệ sinh thái Vizone mang đến những ứng dụng thiết thực cho các lĩnh vực: bán lẻ, đô thị thông minh, du lịch - khách sạn, ngân hàng - tài chính - bảo hiểm, kho vận, chăm sóc sức khỏe...

Trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, VinBigData đã triển khai giải pháp kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt tại một số khu nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí lớn tại Việt Nam. Nhờ đó, bộ phận lễ tân giảm thời gian để hoàn tất thủ tục cho mỗi lượt check-in.

Tích hợp công nghệ hiện đại vào hệ thống camera, hệ sinh thái các giải pháp của VinBigData có khả năng phân tích và theo dõi luồng di chuyển của người, phương tiện hay vật thể với độ chính xác cao (Ảnh: VinBigData).

Giải pháp công nghệ do người Việt làm chủ còn được ứng dụng trong hệ thống camera giám sát thông minh tại các khu đô thị. Đơn cử, 3 đại đô thị hàng đầu Việt Nam đã sử dụng hệ thống camera giám sát thông minh phát triển bởi VinBigData để phát hiện các hành vi đỗ xe sai quy định, kiểm soát xe tải chở vật liệu không che chắn, phát hiện vật nuôi hay phát hiện đồ vật thất lạc tại hành lang hoặc trong thang máy.

Hệ thống camera giám sát thông minh cũng được triển khai tại một số dự án xây dựng quy mô lớn nhằm hỗ trợ giám sát mức độ đầy, vơi của xe tải chở vật liệu khi ra khu vực bãi san lấp. Ứng dụng những công nghệ tiên tiến về phát hiện, nhận diện phương tiện, theo dõi quỹ đạo di chuyển của phương tiện, hệ thống do VinBigData phát triển có thể hoạt động trong mọi điều kiện môi trường khác nhau như ánh sáng yếu, trời mưa, phương tiện bị bụi bẩn…

Trong lĩnh vực bán lẻ, các thuật toán phân tích hành vi và dữ liệu nhân khẩu học sẽ giúp doanh nghiệp "vẽ lại" chân dung khách hàng để phân loại thành các nhóm với mức độ ưu tiên khác nhau. Với mỗi nhóm đó, giải pháp của VinBigData sẽ đưa ra các gợi ý về cách tiếp cận và chăm sóc phù hợp, giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt hơn và ngày càng gắn kết với doanh nghiệp. Hiện, VinBigData đã tích hợp những thuật toán này với hệ thống camera tại hàng chục trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc để đếm lượt khách ghé thăm, phân tách khách hàng theo giới tính, độ tuổi, từ đó thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Theo TS. Nguyễn Quý Hà, lợi thế vượt trội của các sản phẩm "made in Vietnam" là dữ liệu và sự thấu hiểu địa lý, nhân dạng và đặc tính của người Việt.

"Dựa trên hệ cơ sở dữ liệu với hàng triệu hình ảnh và năng lực nghiên cứu, phát triển các thuật toán học máy hiện đại, VinBigData đã xây dựng thành công các giải pháp nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng tài liệu, cho phép định danh dựa trên sinh trắc học khuôn mặt và số hóa giấy tờ với độ chính xác cao", TS. Hà khẳng định.

Trải nghiệm hệ sinh thái Vizone tại đây: https://vinbigdata.com/san-pham/vizone/