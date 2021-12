Viễn thông Quốc tế FPT thắng lớn tại lễ trao giải Cloud & Data Center

Dân trí Tại lễ trao giải Cloud & Data Center tổ chức bởi W.Media Asia Pacific, với Trung tâm dữ liệu FPT Fornix, Công ty TNHH Viễn thông Quốc tế FPT (FPT Telecom International) được xướng tên là nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam.

Ngày 1/12 vừa qua, trong khuôn khổ lễ trao giải Cloud & Data Center tổ chức bởi W.Media Asia Pacific, FPT Telecom International - một thành viên của công ty Cổ phần FPT Telecom đã giành được giải thưởng thuộc hạng mục Các dịch vụ quản lý và Lưu trữ khu vực Đông Nam Á. FPT Telecom International được xướng tên là nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam.

Giải thưởng W.Media Cloud & Data Center 2021 là một trong những giải thưởng danh giá cho lĩnh vực Trung tâm dữ liệu và Cloud tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm nay, được tổ chức để vinh danh và trao thưởng cho những cá nhân, tổ chức và các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực công nghệ thông tin. Ban giám khảo của lễ trao giải năm nay bao gồm hơn 30 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Internet và Công nghệ thông tin đến từ khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Lễ trao giải Cloud & Data Center tổ chức bởi W.Media Asia Pacific tại Singapore.

Sau quá trình cân nhắc chuyên sâu và toàn diện bởi các giám khảo cấp cao trong ngành, FPT Telecom International đã chính thức được chọn là đơn vị đạt giải trong lễ trao giải Cloud & Data Center Châu Á - Thái Bình Dương năm nay và được vinh danh là Nhà cung cấp Dịch vụ Trung tâm Dữ liệu tốt nhất tại Việt Nam.

FPT Telecom International đạt giải "Nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam".

Ngày nay, dữ liệu là cốt lõi căn bản trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và là chìa khóa dẫn tới thành công. Không ngừng tiếp bước hướng tới thành công đó, FPT đã xây dựng Trung tâm dữ liệu đẳng cấp hàng đầu thế giới - FPT Fornix. Đây là trung tâm dữ liệu thứ 4 thuộc sở hữu của Tập đoàn FPT - nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Với việc giành được giải thưởng năm nay, tập thể FPT Telecom International một lần nữa chứng minh cho khách hàng thấy rằng Quý khách hàng đang lựa chọn đúng đắn khi đặt niềm tin vào các dịch vụ của FPT trong suốt hơn 10 năm qua. Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT để mang công ty trở thành tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh; áp dụng cải thiện trải nghiệm khách hàng và chuyển đổi số để phát triển những dịch vụ mới, đồng thời giúp doanh nghiệp của mình tiếp tục lớn mạnh.

Nhằm tạo ra một môi trường linh hoạt cho các ứng dụng, dữ liệu và hệ thống tối quan trọng trong doanh nghiệp của khách hàng, FPT cung cấp nhiều lớp dự phòng được tích hợp trong các trung tâm dữ liệu của mình.

Tất cả mọi chi tiết đều được thiết kế, xây dựng và vận hành với sự thực hiện và giám sát chặt chẽ của các chuyên gia cấp cao nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất và chất lượng dịch vụ vượt trội.

Trung tâm dữ liệu FPT Fornix được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu trên thế giới, được công nhận là trung tâm dữ liệu hạng nhất với những yếu tố sau: Trung tâm Dữ liệu tiêu chuẩn Quốc tế, áp dụng công nghệ tiên tiến, đạt chuẩn cao nhất trong vận hành và quản lý chất lượng, hệ thống thông tin và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ...

Hệ thống kiểm soát ra vào an ninh 6 lớp với các biện pháp cả bảo vệ vật lý và bảo vệ bằng áp dụng kỹ thuật số để đảm bảo hệ thống của khách hàng được vận hành trong môi trường an ninh nghiêm ngặt. Bằng việc triển khai quy trình bảo mật 6 lớp, FPT đã giành được những khách hàng rất quan trọng trong khu vực, đặc biệt là các khách hàng trong lĩnh vực tài chính như an ninh, bảo hiểm, ngân hàng.

Với sự tham dự của hơn 1.000 ứng viên hàng đầu trong các lĩnh vực Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tiếp thị và Truyền thông từ khắp Châu Á - Thái Bình Dương, lễ trao giải đã thành công tốt đẹp và là cơ hội để giao lưu, trao đổi ý tưởng và tôn vinh các lãnh đạo và đại diện xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trường Thịnh