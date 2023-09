Việc kiểm tra toàn diện TikTok bước vào giai đoạn cuối cùng

Tại cuộc họp báo tháng 9 của Bộ TT&TT, khi được hỏi về tình hình kiểm tra mạng xã hội TikTok, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ TT&TT) cho biết, hiện việc kiểm tra chưa xong nên chưa có thông tin cụ thể.

Theo ông Lê Quang Tự Do, sở dĩ việc kiểm tra TikTok kéo dài do liên quan đến nền tảng xuyên biên giới có nhiều phức tạp hơn so với các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, việc kiểm tra TikTok cũng đã đi vào giai đoạn cuối cùng và đang chốt cam kết khắc phục.

Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ về hoạt động của đoàn kiểm tra mạng xã hội TikTok (Ảnh: Phạm Hải).

Trước đó, tháng 5/2023, đã có một đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập với sự tham gia của Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam của TikTok.

Một trong những nội dung kiểm tra là việc chấp hành các quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người sử dụng trong nước. Trong đó, bao gồm quy trình kiểm duyệt thông tin, xác thực người dùng, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, xử lý khiếu nại của người dùng.

Nội dung kiểm tra còn bao gồm cả thuật toán phân phối, đề xuất nội dung cho người dùng và việc thu thập, quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu của người dùng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

TikTok hiện là một trong những mạng xã hội có nhiều người sử dụng nhất tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ (Ảnh: Trọng Đạt).

Đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về quảng cáo, việc quản lý người nổi tiếng, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên TikTok (Idol TikTok).

Một nội dung khác được quan tâm là việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội trên không gian mạng.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá tác động của TikTok đối với thanh thiếu niên. Việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện nghĩa vụ về thuế của TikTok cũng đã được kiểm tra toàn diện.

Theo đánh giá sơ bộ từng được người phát ngôn Bộ TT&TT chia sẻ hồi giữa tháng 6/2023, phát hiện ban đầu của đoàn kiểm tra cho thấy hoạt động của TikTok tại Việt Nam có rất nhiều vi phạm.

Sau khi bị cục PTTH&TTĐT chỉ ra một loạt các sai phạm, trong báo cáo mới đây, TikTok cho biết đã bắt đầu cải tiến phương thức tiếp cận để ưu tiên sự chính xác, giảm thiểu lượt xem các nội dung vi phạm và nhanh chóng xóa bỏ các nội dung sai phạm nghiêm trọng trên nền tảng.

Cụ thể, TikTok cam kết ưu tiên gỡ bỏ nhanh các nội dung liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và chủ nghĩa bạo lực cực đoan, giảm thiểu tổng lượt xem các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, nền tảng này cũng hứa hẹn về việc đảm bảo tính chính xác, thống nhất và công bằng cho các nhà sáng tạo nội dung.

Để thực hiện cam kết này, TikTok sẽ đẩy mạnh mối liên hệ giữa công nghệ kiểm duyệt tự động và đội ngũ kiểm duyệt có chuyên môn nhằm đưa ra kết luận chính xác với các nội dung mang yếu tố sắc thái như thông tin sai lệch, nội dung thù địch và quấy rối.

Theo số liệu của DataReportal, tính đến tháng 2/2023, Việt Nam có khoảng 49,9 triệu người sử dụng mạng xã hội TikTok. Cùng với Facebook, Zalo, YouTube, TikTok hiện là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam.