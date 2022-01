Video đầu tiên cán mốc 10 tỷ lượt xem trên Youtube

Baby Shark là video có lượt người xem nhiều nhất trên Youtube và cũng là video đầu tiên cán mốc 10 tỷ lượt xem trên trang web chia sẻ video lớn nhất hành tinh này, bỏ xa video xếp ở vị trí thứ 2 về số lượt người xem là Despacito, với hơn 7,7 tỷ lượt xem.

Được đăng tải lên Youtube từ tháng 6/2016, Baby Shark đã cán mốc 10 tỷ lượt xem sau hơn 5,5 năm (Ảnh chụp màn hình).

Được đăng tải lên Youtube vào ngày 18/6/2016, đến tháng 11/2020, Baby Shark đã chính thức vượt qua Despacito để trở thành video có lượt người xem lớn nhất trên Youtube. Như vậy, video Baby Shark đã mất hơn 5,5 năm để cán mốc 10 tỷ lượt xem trên Youtube.

Với việc số lượt xem của Baby Shark vẫn liên tục tăng mạnh và bỏ xa video đứng thứ 2, Baby Shark chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ "ngôi vương" về số lượt xem trên Youtube trong một thời gian dài.

Hiện vẫn chưa rõ tác giả gốc của bài hát Baby Shark là ai, nhưng bài hát này đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu sau khi được thu âm bởi ca sĩ 10 tuổi người Mỹ gốc Hàn Hope Segoine. Sau đó, thương hiệu giáo dục Pinkfong (Hàn Quốc) đã thực hiện một video dài 2 phút, với bản thu âm của Hope Segoine, cùng điệu nhảy ngộ nghĩnh được thực hiện bởi 2 diễn viên nhí. Ít ai ngờ rằng đây lại trở thành video có lượt xem lớn nhất trên Youtube hiện nay.

Hope Segoine, giọng hát đằng sau thành công của video Baby Shark (Ảnh: FBNV).

Bên cạnh giai điệu vui nhộn, lời bài hát đơn giản dễ thuộc, video Baby Shark còn kèm theo những điệu nhảy đáng yêu, khiến cho ca khúc được rất nhiều trẻ em yêu thích.

Một trong những lý do góp phần đẩy cao số lượt xem cho Baby Shark là vì video của ca khúc này thường được nhiều giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới sử dụng như một công cụ giáo dục cho trẻ em.

Ngoài ra, Baby Shark cũng là ca khúc yêu thích của rất nhiều trẻ em ở độ tuổi chưa đến lớp, khiến cho các bậc phụ huynh thường xuyên mở ca khúc này trên Youtube để con em mình lắng nghe và nhảy theo.

Ngoài phiên bản tiếng Anh, bài hát Baby Shark còn được dịch ra nhiều thứ tiếng và được sử dụng trong nhiều dịp đặc biệt như tiệc tùng hoặc đám cưới… thay vì chỉ là một ca khúc trẻ em đơn thuần.

Nghe lại giai điệu sôi động của Baby Shark Dance - Video đầu tiên cán mốc 10 tỷ lượt xem trên Youtube

Những giọng hát đằng sau thành công của video Baby Shark Dance

Top 10 video có lượt xem lớn nhất hiện nay trên Youtube

Một điều đáng chú ý, trong top 10 video có số lượt xem lớn nhất hiện nay, bên cạnh những video ca nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng (chiếm 4/10 vị trí) thì 6 vị trí còn lại thuộc về các video thiếu nhi, bao gồm ca nhạc thiếu nhi và phim hoạt hình. Điều này cho thấy một lượng lớn đối tượng người xem Youtube hiện nay là trẻ em, đòi hỏi trang web này cần phải có những biện pháp đủ mạnh để lọc các nội dung độc hại ra khỏi phạm vi tiếp cận của người xem nhỏ tuổi.

1. "Baby Shark Dance" - hơn 10 tỷ lượt xem.

2. "Despacito" - hơn 7,7 tỷ lượt xem.

3. "Johny Johny Yes Papa" - hơn 6,1 tỷ lượt xem.

4. "Shape of You" - hơn 5,58 tỷ lượt xem.

5. "See you again" - hơn 5,38 tỷ lượt xem.

6. "Bath song" - hơn 4,86 tỷ lượt xem.

7. "Learning Colors - Colorful Eggs on a Farm" - hơn 4,55 tỷ lượt xem.

8. "Masha and the Bear - Recipe for Disaster" - hơn 4,48 tỷ lượt xem.

9. "Uptown Funk" - hơn 4,42 tỷ lượt xem

10. "Phonics Song with Two Words" - hơn 4,42 tỷ lượt xem.

Theo PK/SoMag