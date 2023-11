Tranh cãi vụ iPhone 12 Pro Max bị Apple Store định giá 0 đồng

Cụ thể, người này cho biết bản thân đã quyết định mua một chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB tại Apple Store Online để trải nghiệm dịch vụ. Đồng thời, người này cũng tham gia chương trình trade-in (thu cũ đổi mới) từ chiếc iPhone 12 Pro Max 128GB đang sử dụng.

Email thông báo của Apple có hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (Ảnh: NVCC).

Theo quy định của Apple Store Online tại Việt Nam, khi tham gia thu cũ đổi mới, người mua sẽ phải thanh toán tiền chiếc máy mới trước (trong trường hợp này là iPhone 15 Pro Max).

Sau khi người mua nhận hàng, Apple sẽ tiến hành thu về chiếc máy cũ (ở đây là iPhone 12 Pro Max). Tiếp đó, Apple sẽ thẩm định máy và hoàn lại số tiền tương ứng với giá trị máy cho người mua sau khi được xác nhận.

Ban đầu, mọi quy trình đều diễn ra một cách suôn sẻ. Theo ước tính trên trang web của Apple, chiếc iPhone 12 Pro Max 128GB dự kiến được định giá thu cũ ở mức 9,2 triệu đồng với điều kiện máy ở trong "tình trạng tốt".

Tuy nhiên, người dùng này thừa nhận rằng chiếc iPhone 12 Pro Max của anh "có bể phần kính góc trên mặt sau". Dù vậy, anh đã không khai báo thông tin này trên trang web thẩm định của Apple.

"Mình nghĩ mình định giá máy của mình còn tốt để được giá cao khi bán máy chẳng vấn đề gì, bởi vì sau đó Apple cũng kiểm tra lại và đưa ra thông báo quyết định cho sản phẩm này", người này chia sẻ.

Hai ngày sau, người này nhận được một email từ Apple với nội dung thông báo về giá trị thu cũ đổi mới của máy ở mức 0 đồng. Đáng nói, email mà Apple gửi đến lại lẫn lộn hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Trong đó, ba nội dung quan trọng gồm Original instant trade-in credit (Giá thu cũ đổi mới ban đầu), Revised instant trade-in credit (Giá thu cũ đổi mới sau khi xét duyệt) và Difference to be charged to (Khoản chênh lệch giữa hai mức giá) đều được viết bằng tiếng Anh.

Người này cho rằng Apple đã cố ý sử dụng 2 ngôn ngữ trong email để khiến anh hiểu nhầm chiếc iPhone cũ của mình được định giá ở mức 9,2 triệu đồng. Vì thế, anh đã bấm vào lựa chọn đồng ý mà không biết rằng bản thân đã chấp thuận để Apple tái chế chiếc iPhone của mình với giá 0 đồng.

Email xác nhận hoàn tất quá trình trao đổi từ Apple (Ảnh: NVCC).

Sau khi xác nhận, Apple cũng gửi một email thông báo về việc quá trình trao đổi đã hoàn tất. Đáng nói, email này cũng ghi rằng giá trị trao đổi cuối cùng là 9,2 triệu đồng.

Sau nhiều ngày không nhận được tiền, người này kiểm tra lại trên trang web của Apple thì mới phát hiện ra chiếc máy của mình đã bị đem đi tái chế. Anh cho biết bản thân cũng đã gọi đến trung tâm hỗ trợ khách hàng của Apple nhưng không thể thay đổi quy trình.

Sau khi bài viết trên được đăng tải, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một phe ủng hộ người dùng này và cho rằng Apple đã cố tình không thông báo đầy đủ bằng tiếng Việt, khiến khách hàng hiểu nhầm và mất trắng chiếc iPhone.

Trong khi đó, một bộ phận khác lại cho rằng người dùng này đã cố ý gian dối với Apple ngay từ đầu khi không khai báo trung thực về tình trạng máy, đồng thời cũng không chịu đọc kỹ thông tin từ email.

Đại diện truyền thông một hệ thống phân phối cho biết trước khi lựa chọn tham gia thu cũ đổi mới, người dùng cần tìm hiểu rõ quy định để tránh xảy ra tình trạng không mong muốn.

"Do sự bất đồng về ngôn ngữ, người dùng lại không đọc kỹ thông báo của Apple, đã dẫn tới trường hợp đáng tiếc trên. Để yên tâm hơn, người dùng nên lựa chọn địa chỉ trade-in với quy trình trực tiếp để được biết rõ mức giá máy khi thu vào và khoản bù chênh lệch", người này chia sẻ.