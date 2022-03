Trải nghiệm Epson EcoTank M15180: Máy in đen trắng đa năng đáng sở hữu hiện nay

Epson là một trong những thương hiệu máy in phun hàng đầu hiện nay tại thị trường Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010, dòng máy in phun nạp mực liên tục Epson EcoTank đã cách mạng hóa trải nghiệm in ấn của người dùng. Với hệ thống bình mực dung tích lớn, Epson EcoTank đã dần thay thế nhu cầu sử dụng hộp mực cartridge truyền thống. Gần đây, Epson đã cho ra mắt sản phẩm máy in đen trắng đa năng EcoTank M15180 và nhanh chóng thu hút được người dùng nhờ được trang bị nhiều tính năng nổi bật cùng giá bán cạnh tranh.

Về tổng thể, ngoại hình của EcoTank M15180 được thiết kế tối giản, mang đến cảm giác hiện đại, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Dù thiết bị sở hữu kích thước khá nhỏ gọn nhưng lại có thể in được lên đến khổ giấy A3.

Trải nghiệm Epson EcoTank M15180: Máy in đen trắng đa năng đáng sở hữu

Mặt trước máy in là khu vực chứa bảng điều khiển gồm có một màn hình cảm ứng màu LCD 4.3 inch sắc nét, cho tốc độ phản hồi nhanh chóng. Cùng với đó, giao diện mà Epson mang đến cũng rất trực quan và dễ sử dụng, có cả tiếng Việt.

Phía dưới bảng điều khiển bao gồm hai khay giấy vào với mỗi khay giấy có thể đựng tối đa 250 tờ. Ngoài ra, ở phía sau máy in còn có 1 khay giấy chứa 50 tờ. Tổng cộng là 550 tờ. Vì thế, người dùng không phải quá lo lắng đến việc thay giấy thường xuyên. Do có cả khay để giấy ở cả phía trước và sau máy in nên việc nạp giấy cũng hết sức thuận tiện và dễ dàng.

Điểm nổi bật trên mẫu máy in này đến từ công nghệ In Không Nhiệt tiên tiến của Epson. Công nghệ này không sử dụng nhiệt để làm nóng, nhờ đó giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, ít tạo ra khí thải CO2, bảo vệ môi trường tốt hơn. Không bị tác động bởi nhiệt do đó thiết bị có khả năng hoạt động bền bỉ, không cần thay đầu in thường xuyên.

Phía bên trái máy in là khu vực chứa bình mực. Bình mực của chiếc máy in này cho phép in lên đến 7,500 trang đen trắng. Đây được xem là con số vô cùng ấn tượng và vượt xa so với những đối thủ khác trên thị trường.

Một điểm cộng lớn của sản phẩm này đến từ cách nạp mực cho máy in. Do thiết bị này dùng bình mực bên ngoài giúp việc thay thế và nạp mực rất dễ dàng, nhanh chóng. Người dùng chỉ cần mở nắp che khu vực chứa bình mực ra. Sau đó, bật nắp bình mực và cuối cùng, chỉ cần cho bình mực cắm vào là được. Với vài thao tác đơn giản, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà hay tại văn phòng mà không cần phải mang ra tiệm hay phải nhờ đến dịch vụ kỹ thuật mỗi lần muốn nạp mực như trước nữa.

EcoTank M15180 được trang bị công nghệ in PrecisionCore với 800 vòi phun đơn sắc, độ phân giải in tối đa 4,800 x 2,400 dpi cho bản in sắc nét. Nói về tính năng in, M15180 có thể in một mặt với tốc độ tiêu chuẩn ISO 25 trang/phút, hoặc in duplex tự động với tốc độ tiêu chuẩn 21 trang/phút.

Khả năng kết nối của chiếc máy in này cũng rất đa dạng, ngoài kết nối bằng dây cáp như thông thường, người dùng có thể in qua Wi-Fi, Wi-Fi Direct hay mạng internet có dây với địa chỉ IP. Ngoài ra, Epson còn cung cấp ứng dụng trên máy tính và điện thoại để người dùng dễ dàng kết nối và mở rộng thêm tính năng của máy.

Trải nghiệm thực tế cho thấy tốc độ in của máy rất nhanh. Với tài liệu 40 trang A4 và định dạng PDF, máy in trang đầu tiên trong khoảng 6 giây và hoàn thành việc in 40 trang chỉ trong 1 phút 40 giây.

Tài liệu được in ra rõ nét, không mờ, không có tình trạng lem nhem và cũng không mất chữ. Và do dùng Công nghệ In Không Nhiệt nên kể cả giấy vừa in ra cũng đều mát như lúc chưa in. Tôi có thử dùng nước để nhỏ lên phần mặt giấy sau khi in thì các chữ vẫn không bị lem. Điều này chứng tỏ, Epson đã sử dụng công nghệ in chất lượng và loại mực tốt để mang đến trải nghiệm hàng đầu cho người dùng.

Tổng kết lại, với mức giá dao động 18-19 triệu đồng, Epson EcoTank M15180 mang đến trải nghiệm thực sự ấn tượng so với những mẫu máy in đa năng khổ A3 khác trên thị trường. Sản phẩm sở hữu công nghệ In Không Nhiệt độc đáo, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, sử dụng đơn giản, ít phải bảo trì, từ đó tối ưu việc vận hành của doanh nghiệp.