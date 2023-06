TPHCM phát hiện lỗ hổng thông tin quan trọng sau đợt diễn tập thực chiến

Ngày 1/6, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023. Hoạt động nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và phát hiện các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, nhận định, việc thực hiện diễn tập thực chiến thay vì diễn tập tình huống như trước đây mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. Bởi, diễn tập thực chiến không có kịch bản trước, đội tấn công chủ động, còn đội phòng thủ luôn phải túc trực để ứng phó, xử lý các vấn đề phát sinh.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, phát biểu tổng kết cuộc diễn tập (Ảnh: TTBC TPHCM).

Diễn tập thực chiến giúp hệ thống thông tin cơ quan được tập duyệt các tình huống tấn công, có nhiều cơ hội phát hiện lỗ hổng điểm yếu tồn tại trên hệ thống thông tin về cả công nghệ, quy trình và con người. Thông qua đó, kịp thời khắc phục chứ không đợi bị tấn công mới tìm cách khắc phục.

Theo Sở TT&TT, cuộc diễn tập thực chiến bắt đầu ngày 15/5 và kết thúc ngày 19/5. Các chuyên gia từ đội tấn công mạng đã phát hiện một số lỗ hổng thông tin quan trọng, những sai sót về công nghệ, quy trình.

Các lỗ hổng bảo mật phát hiện qua đợt diễn tập đã được Sở TT&TT, Đội Ứng cứu an toàn an ninh mạng TPHCM, các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng, sản phẩm phần mềm nghiêm túc ghi nhận, nghiên cứu, khắc phục và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn.

Buổi tổng kết diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng của TPHCM năm 2023 (Ảnh: TTBC TPHCM).

Sở TT&TT nhận định, cuộc diễn tập thực chiến đã giúp hệ thống vận hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tập dượt các tình huống tấn công mạng. Đội tấn công gồm các chuyên gia "thiện chiến", các tổ chức sẽ có nhiều cơ hội để phát hiện kịp thời điểm yếu, lỗ hổng đang tồn tại trong công nghệ, quy trình, con người để xử lý, tìm cách khắc phục.

Chương trình diễn tập thực chiến được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục An toàn thông tin phối hợp với Sở TT&TT TPHCM tổ chức.

Chương trình diễn tập quy tụ hơn 70 chuyên gia, kỹ sư hàng đầu đến từ các tập đoàn lớn về công nghệ, phần mềm, an ninh mạng, dịch vụ, ngân hàng, chứng khoán, hàng không và Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng.