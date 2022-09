Tổng hợp thông tin về "siêu phẩm" iPhone 14 Series trong sự kiện Far Out

Thay thế "tai thỏ" bằng hình "viên thuốc" ở 2 phiên bản 14 Pro và 14 Pro Max

Đúng như dự đoán của thông tin rò rỉ trước đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã thay thế tai thỏ bằng phần khuyết hình viên thuốc.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sở hữu thiết kế mới khiến iFans thổn thức.

Phần khuyết mới này được Apple gọi là Dynamic Island, có thể "biến hóa'' ra nhiều hình dạng và kiểu dáng khác nhau, cho phép hiển thị phù hợp với từng giao diện ứng dụng đang sử dụng. Điều này giúp người dùng không còn cảm thấy khó chịu khi trải nghiệm máy.

Đại diện HT Mobile chia sẻ: "Với dòng iPhone 14 series năm nay thì tính năng Dynamic Island mới toanh này sẽ nổ ra một cuộc cách mạng biến phần khuyết trên iPhone trở nên "có một không hai" và khác biệt với những dòng máy khác".

Trong đó, iPhone 14 gồm 4 phiên bản là iPhone 14 (màn hình 6,1 inch), iPhone 14 Plus (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và Pro Max (6,7 inch). Bộ đôi Pro sở hữu dải khuyết mới, camera và hiệu năng được nâng cấp mạnh. Bên cạnh đó, Apple Watch Ultra cũng gây chú ý với thiết kế bền bỉ cho người dùng tập luyện chuyên nghiệp, cùng giá bán tương đương iPhone.

iPhone 14 và 14 Plus

Bộ đôi iPhone 14 đa dạng 5 màu để các fans Apple lựa chọn: Đen, tím, trắng, xanh dương và đỏ. iPhone 14 có giá khởi điểm 799 USD sẽ được bán từ 16/9. Còn Iphone 14 Plus sẽ có hàng ngày 7/10/2022 với giá cao hơn bản 14 là 100 USD.

iPhone 14 đa dạng 5 màu để các fans Apple lựa chọn: Đen, tím, trắng, xanh dương và đỏ.

Thiết kế iPhone 14 và 14 Plus được Apple giữ nguyên thiết kế của thế hệ tiền nhiệm Iphone 13. Tuy nhiên năm nay "Nhà Táo khuyết đã khai tử phiên bản mini và thay thế bằng model Plus với màn hình OLED 6,7 inch. Với bản LL/A (Hoa Kỳ), iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM và loại bỏ khe SIM vật lý,

Như nhiều dự đoán trước đó, iPhone 14 và 14 Plus được trang bị tính năng "liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh". Từ nay người dùng chẳng còn lo lắng vì không thể liên lạc được với người thân khi đến những nơi mất sóng, bởi iPhone 14 và 14 Plus có thể kết nối vệ tinh để gửi tin nhắn khẩn cấp.

iPhone 14 và 14 Plus sở hữu cảm biến để chống rung khi quay video. Ở mặt trước, Camera 12 Mp, tự động lấy nét cùng hệ thống nhận khuôn mặt TrueDepth cũng là điều khiến người dùng vô cùng yêu thích. Mặt sau máy được trang bị 2 camera, gồm camera chính 12 MP chống rung cảm biến với khẩu độ f/1.5. Apple cho biết khả năng chụp ảnh thiếu sáng trên camera của iPhone 14 tốt hơn 49% so với thế hệ trước, trong khi chế độ Night Mode chụp ảnh nhanh hơn gấp đôi.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

CEO Tim Cook giới thiệu trong sự kiện "Far out", iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là "dòng sản phẩm chuyên nghiệp sáng tạo nhất từ trước đến nay của Apple". Thay đổi tạo nên sự khác biệt của 2 dòng này so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở "tai thỏ" mặt trước thay bằng viên thuốc. Phần này được Apple gọi là Dynamic Island.

Dynamic Island có thể "biến hóa'' ra nhiều hình dạng và kiểu dáng khác nhau.

Khi có thông báo, pop-up sẽ phóng to từ lỗ khuyết. Những thông báo như sạc pin, bật chế độ rung sẽ mở rộng từ lỗ khuyết thông qua hiệu ứng phần mềm. Khi trở về Home, những tác vụ nền như nghe nhạc hay gọi điện sẽ thu nhỏ lên khu vực chứa lỗ khuyết.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max gồm các màu trắng, đen, tím, vàng. Sản phẩm công nghệ này có giá khởi điểm là 999 USD cho phiên bản 6,1 inch; 1.099 USD cho bản 6,7 inch, bộ nhớ trong tối đa 1 TB.

Các tính năng như liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh, tự động lấy nét cho camera trước cũng xuất hiện trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đặc biệt hơn, iPhone 14 Pro cũng hỗ trợ chế độ quay phim hành động để chống rung tốt hơn. Tính năng quay video chân dung (cinematic) giờ đây hỗ trợ quay 4K ở 30 fps hoặc 24 fps.

Tại HT Mobile, iFan "đổ bộ" đăng ký đặt cọc để có cơ hội sở hữu những chiếc iPhone 14 sớm

Trước thông tin Apple đã cho "trình làng" iPhone 14 đêm qua, các iFans đã nhanh chóng tìm kiếm và đăng ký, nắm chắc cho mình một slot sở hữu iPhone 14 tại HT Mobile - Đại lý phân phối các sản phẩm chính hãng của Apple. Hiện nay, số lượng đã lên hàng nghìn lượt đăng ký và không có dấu hiệu "hạ nhiệt".

iFan "đổ bộ" đăng ký đặt cọc để có cơ hội sở hữu những chiếc iPhone 14 sớm.

HT Mobile cung cấp các dòng sản phẩm Apple chính hãng 100% (iPhone, iPad, AirPod…) với mức giá tốt, chính sách tốt, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

HT Mobile - Thu Cũ Đổi Mới - Lên đời iPhone 14

- Thủ tục đơn giản nhanh chóng.

- Trợ giá 1 triệu khi lên đời.

- Bảng giá rõ ràng (cập nhật từng ngày).

- Báo giá chính xác, chiết khấu thêm % cho khách hàng đăng kí là thành viên của HT Mobile.

Bạn nghĩ sao? Liệu bạn đã sẵn sàng để "lên đời" cùng iPhone 14 chưa? Đến ngay HT Mobile để sớm sở hữu chiếc iPhone 14 series chính hãng VN/A nhé.

Thông tin liên hệ HT Mobile:

- Cơ sở 1: 135 phố Thái hà, Đống Đa, Hà Nội.

- Cơ sở 2: B3, phố Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hotline: 0912.001.100 - 0923.08.08.08

- Website: https://htmobile.vn