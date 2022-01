Tọa đàm "An ninh mạng cho doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới".

Và cũng đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp cần có công nghệ và trang thiết bị phù hợp để có thể phục vụ và hỗ trợ cho mọi nhân viên và tổ chức có thể thực hiện được điều này.

Các vị khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến.

Trong quá trình chuyển đổi này, yếu tố an ninh bảo mật cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các cơ quan và doanh nghiệp phải thích ứng và nâng cao cách tiếp cận đối với các giải pháp và chính sách an ninh mạng để cho phép nhân viên của họ làm việc từ xa, truy cập các tài nguyên của công ty một cách an toàn và đảm bảo được hoạt động kinh doanh liên tục, cũng như chuẩn bị sẵn sàng để phục hồi sau đại dịch.

Cùng với đó, các nguy cơ về tấn công an ninh mạng cũng gia tăng đáng kể. Theo một nghiên cứu từ Cisco công bố vào tháng 10 vừa qua, 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam gặp sự cố mạng trong 1 năm qua, và hậu quả là 86% các doanh nghiệp đã bị mất thông tin khách hàng vào tay kẻ xấu.

Các cuộc tấn công mạng bằng mã độc và phần mềm độc hại, hoặc lừa đảo… đang gây ra nhiều thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp mất dữ liệu khách hàng, mất dữ liệu nhân viên và các email nội bộ, các thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ và các thông tin kinh doanh bảo mật, ảnh hưởng đến cả hoạt động kinh doanh lẫn danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần có cách tiếp cận thế nào với các giải pháp an ninh bảo mật hiện nay để bảo vệ doanh nghiệp của mình? Chiến lược an ninh mạng nào là phù hợp để có thể hỗ trợ một môi trường làm việc linh hoạt kết hợp cho doanh nghiệp, sẵn sàng để đổi mới, thích ứng, hồi phục và phát triển sau đại dịch? Để cùng nắm bắt những xu hướng mới nhất về các chiến lược, giải pháp an ninh mạng, những nguy cơ tấn công phổ biến hiện nay, và những giải pháp hữu ích, thực tế có thể áp dụng cho doanh nghiệp, Dân trí xin mời quý độc giả cùng tham dự tọa đàm với chủ đề "An ninh mạng cho doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới".

Nội dung được phát trực tuyến trên Dân trí vào lúc 10.00h ngày thứ Tư, 12/1 với sự chia sẻ từ hai vị khách mời:

- Ông Hồ Hữu Thắng, Giám đốc Kỹ thuật, Khối Doanh nghiệp và Chính phủ, Cisco Việt Nam

- Ông Khổng Huy Hùng, Phó chủ tịch hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS).

Hình ảnh các khách mời giao lưu tại chương trình: