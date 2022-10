Thị trường smartphone vừa trải qua giai đoạn tồi tệ nhất sau 8 năm

Những khó khăn của nền kinh tế đã khiến cho người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, đặc biệt là đối với các món đồ điện tử.

Người dùng đang cắt giảm chi tiêu do hàng loạt vấn đề liên quan đến lạm phát và bất ổn của nền kinh tế (Ảnh: Bloomberg).

Báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Canalys chỉ ra rằng số lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu đã giảm 9% trong quý III. Mức giảm này tiếp tục đà sụt giảm của toàn thị trường từ đầu năm 2022.

Các chuyên gia cho biết việc tăng lãi suất và giá năng lượng đã khiến nhiều người dùng tìm mọi cách cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc tiếp tục kéo dài hoạt động giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Những điều trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung ứng và kinh doanh của các nhà sản xuất smartphone. Cả Xiaomi, Oppo và Vivo đều ghi nhận mức sụt giảm doanh số bán hàng 2 con số trong năm nay.

Samsung vẫn là nhà sản xuất dẫn đầu thị trường khi chiếm đến 22% thị phần toàn cầu. Apple cũng đạt được nhiều thành công trong giai đoạn này, giúp thị phần của hãng tăng lên 18%.

Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm thuộc thế hệ iPhone 14 đều đạt được thành công. Nguồn tin từ trang Information tiết lộ Apple đã bắt đầu cắt giảm sản lượng của iPhone 14 Plus, chỉ vài tuần sau khi mẫu máy này chính thức lên kệ.

Các báo cáo cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã yêu cầu ít nhất một nhà sản xuất tại Trung Quốc tạm ngừng cung cấp linh kiện cho dòng sản phẩm iPhone 14 Plus. Quyết định trên được đưa ra sau khi công ty đánh giá lại nhu cầu của khách hàng đối với mẫu điện thoại này.

Dự kiến, mùa mua sắm cuối năm nay sẽ không thể sôi động như trước (Ảnh: Thế Anh).

Trên thực tế, ngay từ thời điểm mở bán, mẫu máy này đã không nhận được nhiều sự chú ý từ phía người dùng. Điều đó trái ngược hoàn toàn so với những dự đoán ban đầu từ các chuyên gia.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, nhu cầu của người dùng đối với iPhone 14 Pro Max cao vượt trội so với mẫu iPhone 13 Pro Max tiền nhiệm. Trong khi đó, lượng người dùng quan tâm đến hai phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus lại rất thấp. Thậm chí, nhu cầu đối với phiên bản iPhone 14 Plus còn thấp hơn khi so với chiếc iPhone 13 Mini - vốn là một sản phẩm thất bại của Apple về mặt doanh số.

"Dù đã bước vào mùa mua sắm cuối năm, người tiêu dùng vẫn đang trì hoãn việc mua hàng. Họ đang chờ đợi các đợt giảm giá lớn và những chương trình khuyến mại. So với cùng kỳ năm ngoái, dịp mua sắm cuối năm có thể sẽ không sôi động bằng", nhà phân tích Sanyam Chaurasia của Canalys cho biết.