"Thái tử" Samsung ra tù

Dân trí Theo Nikkei Asia, ông Lee Jae-yong, Phó chủ tịch Samsung Electronics vừa được ân xá ra tù vào ngày hôm nay (13/8), sớm hơn một năm so với thời hạn 30 tháng giam giữ vì tội danh tham nhũng.

Vị giám đốc cấp cao 53 tuổi đã rời khỏi trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, một thành phố nằm ở phía nam Seoul, vào buổi sáng.

"Tôi rất xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Tôi biết có những mối quan tâm, chỉ trích, lo lắng và kỳ vọng lớn ở tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức", ông Lee cúi đầu và nói với các phóng viên trước khi lên xe rời đi.

Lee nằm trong danh sách 810 người sẽ được trả tự do nhân Ngày Quốc khánh Hàn Quốc. Ủy ban Xem xét Tạm tha gồm 9 thành viên, do Thứ trưởng Tư pháp Kang Sung-kook làm chủ tịch, đã quyết định trả tự do cho Lee trong một cuộc họp ngày 9/8.

"Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã được đưa vào danh sách khi chúng tôi xem xét đến nền kinh tế quốc gia và bối cảnh toàn cầu dưới sự tác động của dịch Covid-19. Chúng tôi cũng đã xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả phản ứng của dư luận và thái độ của ông ấy khi ở trong tù", Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố.

Lee đã thụ án 18 tháng tù, tương đương 60% thời hạn hai năm rưỡi vì tội danh hối lộ và tham ô. Tòa án cấp cao Seoul đã đưa ra phán quyết rằng Lee biển thủ 7,4 triệu USD quỹ công ty để hối lộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào năm 2015. Phiên tòa đó là một phần của vụ bê bối tham nhũng đã lật đổ bà Park vào năm 2017.

Sự vắng mặt của vị lãnh đạo cấp cao xảy ra trong bối cảnh Samsung gặp phải cạnh tranh gay gắt từ TSMC, Intel và các đối thủ khác trong ngành công nghiệp chip toàn cầu. Cả ba công ty đều muốn dẫn đầu thị trường trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng.

Thế Anh

Theo Nikkei Asia