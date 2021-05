Tận hưởng không gian trong lành cùng bộ sản phẩm mang công nghệ Plasmacluster Ion

Dân trí Sau 20 năm, công nghệ Plasmacluster Ion đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khắp thế giới, giúp khách hàng tận hưởng bầu không khí trong lành và an toàn.

Nan giải khi lựa chọn giải pháp lọc khí và làm lạnh

Với tình hình ô nhiễm môi trường tại Việt Nam luôn ở mức báo động, cũng như cả nước đang bước vào mùa nóng, việc tìm kiếm một giải pháp tối ưu giúp bầu không khí nhà thêm trong lành, mát mẻ, bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước nắng nóng và các tác nhân gây hại bên ngoài càng trở nên cấp thiết.

Thị trường máy lạnh, máy lọc khí hay các giải pháp cải thiện chất lượng không khí khác tại Việt Nam đang là sân chơi của nhiều thương hiệu với những công nghệ, sản phẩm, mục đích sử dụng lẫn mức giá khác nhau. Tuy mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, sự đa dạng này lại vô tình khiến mọi người gặp không ít băn khoăn và nan giải khi tìm kiếm một giải pháp tối ưu, mang lại không gian sống trong lành, mát mẻ cho gia đình mình.

Đa dạng trong lựa chọn nhưng người tiêu dùng gặp nhiều phân vân trong việc lựa chọn giải pháp tối ưu để cải thiện không gian sống.

Trước sự đa dạng của thị trường, Sharp nổi bật lên cùng bộ sản phẩm diệt khuẩn gồm máy điều hòa, tủ lạnh & máy lọc khí trang bị công nghệ Plasmacluster Ion diệt khuẩn chủ động độc quyền.

Lựa chọn hàng đầu cho gia đình từ bộ sản phẩm diệt khuẩn Sharp Plasmacluster Ion

Thấu hiểu mong muốn của người tiêu dùng, trong năm 2021 Sharp cải tiến và nâng cấp bộ sản phẩm diệt khuẩn gồm máy điều hòa, tủ lạnh & máy lọc khí trang bị công nghệ Plasmacluster Ion độc quyền. Các sản phẩm không chỉ lọc sạch bầu không khí trong nhà mà còn giúp giải nhiệt nắng nóng mùa hè, mang đến cho gia đình một không gian sống mát mẻ, trong lành từ phòng khách đến nhà bếp.

Dòng sản phẩm máy điều hòa thông minh diệt khuẩn Sharp mới 2021 sở hữu bộ 3 công nghệ ưu việt, bao gồm công nghệ Plasmacluster diệt khuẩn độc quyền, J-tech Inverter siêu tiết kiệm đến 65% điện năng tiêu thụ và AIoT cho phép người dùng giám sát, điều khiển thiết bị từ xa thông qua điện thoại thông minh, sản phẩm sẽ mang đến một không gian mát lành trong ngày hè nóng bức, chuẩn sạch khuẩn an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, máy điều hòa Sharp còn có chế độ làm lạnh hiệu quả, giúp làm lạnh nhanh, giảm 5 độ trong 5 phút thay vì phải chờ lâu như các máy thông thường, người dùng có thể nhanh chóng giải nhiệt với làn gió mát lành từ máy, cùng nhiều tính năng khác để trải nghiệm thêm đa dạng và tiện nghi như chế độ dành cho em bé, hướng gió thổi lên trần bảo vệ sức khỏe.

Bộ sản phẩm diệt khuẩn Sharp mới vừa giúp ích cho cuộc sống, vừa tạo nên sự sang trọng cho căn nhà.

Với thế hệ sản phẩm tủ lạnh diệt khuẩn cao cấp của Sharp 2021, tủ lạnh không chỉ được nâng cấp về không gian lưu trữ mà còn mang đến khả năng giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn thông qua việc hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và lẫn lộn mùi món ăn trong tủ lạnh với công nghệ Plasmacluster Ion cùng bộ lọc kháng khuẩn, khử mùi. Sản phẩm giúp người dùng tối ưu lượng điện năng tiêu thụ khi sở hữu công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, thiết kế 4 cửa không vách ngăn giữa rộng rãi cùng ngăn đông khổng lồ giúp tăng diện tích không gian lưu trữ sẽ khiến người dùng thêm hài lòng khi sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm cuối cùng trong bộ sản phẩm diệt khuẩn nhưng cũng quan trọng nhất trong bối cảnh bình thường mới là máy tạo ion và lọc khí. Máy được trang bị công nghệ Plasmacluster Ion diệt khuẩn bằng cách phát tán chủ động các ion (+) và (-) như trong tự nhiên, tiêu diệt vi khuẩn, ức chế vi rút, nấm mốc, lọc sạch bụi mịn PM2.5 và các mùi hôi khó chịu.

Các dòng máy lọc khí hàng đầu của Sharp được nhiều người tiêu dùng quan tâm

Máy lọc khí Sharp bán chạy số 1 tại thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á nhờ thấu hiểu nhu cầu của người dùng, mỗi dòng máy đều được trang bị các tính năng hỗ trợ cho từng mục đích khác nhau như:

Với các khu vực nồm ẩm ở phía Bắc, máy tạo Ion lọc khí và hút ẩm duy trì độ ẩm ổn định ở mức 60%, hạn chế hiện tượng phát sinh vi khuẩn, các tác nhân gây bệnh hô hấp và bảo vệ thiết bị điện tử, nội thất. Thiết bị có chế độ hong khô quần áo nhanh chóng.

Với các khu vực nắng nóng nhiệt độ cao, máy tạo Ion lọc khí và tạo ẩm sẽ duy trì độ ẩm thích hợp, cho không gian trong nhà thoải mái, đảm bảo da và mắt không bị khô, khó chịu.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, máy tạo Ion lọc khí và bắt muỗi bằng tấm keo không chứa hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe, vỗ về giấc ngủ cho trẻ và phòng ngừa sốt xuất huyết do muỗi đốt cho cả nhà,

Đặc biệt là dòng máy tạo Ion lọc khí kết hợp công nghệ AIoT có thể kiểm tra tình trạng hoạt động, điều khiển máy lọc khí từ xa bằng điện thoại thông minh, xem chất lượng không khí trong phòng và khởi động máy lọc không khí ngay cả trước khi về nhà.

Không chỉ ưu việt về mặt tính năng, bộ sản phẩm Sharp diệt khuẩn chủ động mới 2021 còn có thiết kế sang trọng và tinh tế, giúp tạo điểm nhấn và nét ấn tượng, nâng tầm trải nghiệm không gian sống.

Công nghệ Plasmacluster Ion độc quyền từ Sharp tạo nên hiệu quả vượt trội cho biệt đội diệt khuẩn

Có thể thấy, điểm chung của bộ sản phẩm trên chính là công nghệ Plasmacluster Ion. Sử dụng cơ chế phát tán ra ngoài không khí các ion H+ và OH- như trong tự nhiên, tiêu diệt, ức chế các tác nhân gây hại để tái tạo thành phân tử nước, công nghệ đã được chứng minh là vừa có hiệu quả trong việc làm sạch không khí, vừa an toàn cho người sử dụng. Vì lý do đó mà các sản phẩm tích hợp công nghệ này được đông đảo khách hàng tin dùng, trở thành sản phẩm máy lọc khí bán chạy nhất Đông Nam Á và Nhật Bản trong năm 2020 (theo Euromonitor), cũng như cột mốc hơn 90 sản phẩm được bán ra toàn cầu.

Công nghệ Plasmacluster Ion giúp chủ động diệt khuẩn an toàn cho sức khỏe người dùng.

Hội tụ những tính năng ưu việt cùng thiết kế đột phá ấn tượng, bộ sản phẩm diệt khuẩn Plasmacluster Ion từ Sharp xứng đáng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2021.

Năm 2021, Sharp kỷ niệm 20 năm công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster Ion. Với bộ sản phẩm diệt khuẩn chủ động được trang bị công nghệ Plasmacluster Ion - điều hòa, tủ lạnh, máy tạo ion lọc khí, Sharp đã bán được 90 triệu sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu gia đình trên toàn thế giới.

Riêng dòng sản phẩm máy tạo ion lọc khí, Sharp đã đạt được nhiều thành công lớn trong năm 2020 như: thương hiệu máy lọc khí được yêu thích nhất của Zing Best Choice, cũng như giải thưởng thương hiệu máy lọc khí xuất sắc nhất tại Tech Awards năm 2020 và dẫn đầu thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á liên tiếp từ 2016 - 2020 (số liệu đến 3/2021 theo Euromonitor Limited).

Trường Thịnh