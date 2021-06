Tấm vé để bay lên vũ trụ cùng ông chủ Amazon có giá 28 triệu USD

Dân trí Một khách hàng bí mật đã chi số tiền 28 triệu USD để giành chiến thắng trong phiên đấu giá tấm vé bay lên không gian cùng ông chủ Amazon Jeff Bezos.

Tỷ phú Jeff Bezos ở trong khoang hành khách gắn trên tên lửa đẩy New Shepard do Blue Origin phát triển.

Hồi tháng 5 vừa qua, hãng công nghệ hàng không vũ trụ Blue Origin do Jeff Bezos sáng lập đã tổ chức một phiên đấu giá để bán tấm vé bay lên không gian cùng với người giàu nhất hành tinh, Jeff Bezos, trên tên lửa đẩy New Shepard do công ty này thiết kế và sản xuất.

Mức giá khởi điểm của tấm vé bay lên không gian cùng Jeff Bezos có giá 2,8 triệu USD. Sau gần một tháng đấu giá, mới đây, Blue Origin cho biết mức giá cuối cùng được chốt là 28 triệu USD (tương đương 642 tỷ đồng)

Hiện danh tính của người chiến thắng phiên đấu giá vẫn chưa được công bố vì còn phải chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết. Dự kiến thông tin của vị khách này sẽ được Blue Origin công bố trong một vài tuần tới.

"Chúng tôi cần thêm một ít thời gian để hoàn tất các thủ tục giấy tờ", Giám đốc kinh doanh của Blue Origin Ariane Cornell cho biết. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá này sẽ được chuyển tới Club For The Future (Câu lạc bộ vì tương lai), tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do Blue Origin thành lập, dùng để đóng góp vào phát triển cuộc sống trong không gian và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ theo đuổi nghiên cứu khoa học.

Tên lửa đẩy New Shepard dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo trái đất vào ngày 20/7 tới đây để đưa một tàu vũ trụ bay lên độ cao 100 km so với mực nước biển (độ cao của đường Karman, là ranh giới giữa khí quyển Trái đất và khoảng không vũ trụ). Các hành khách trong tàu vũ trụ sẽ ở trên độ cao 100 km trong khoảng 10 phút, giúp họ có được trải nghiệm không trọng lực và ngắm nhìn trái đất từ trên không gian, trước khi quay trở về mặt đất.

Trong chuyến bay này, ngoài vị khách đã chi ra 28 triệu USD để chiến thắng phiên đấu giá còn có Jeff Bezos và em trai của vị tỷ phú này, Mark Bezos. Đây sẽ là chuyến bay thương mại đầu tiên, mở ra một chương mới cho ngành du lịch không gian.

Bên trong khoang hành khách tàu vũ trụ của Blue Origin.

Dài 18 mét, New Shepard là một tên lửa đẩy có thể tái sử dụng, dùng để đẩy một tàu vũ trụ với sức chứa 6 người lên độ cao 100 km. Khi khoang chứa gắn trên tên lửa New Shepard đạt được độ cao phù hợp, nó sẽ được tách ra khỏi tên lửa đẩy để tự bay trong không gian, trước khi sử dụng bộ phận tăng áp để quay trở về bầu khí quyển và bung dù giúp hành khách hạ cánh an toàn. New Shepard cũng sẽ tự động hạ cánh xuống bãi đáp được chuẩn bị sẵn để có thể sử dụng cho những chuyến bay sau.

Trước khi vận hành thương mại, Blue Origin đã có 15 chuyến bay thử nghiệm cho New Shepard với hình nộm bên trong khoang chứa. Chuyến bay thành công gần đây nhất của New Shepard là vào ngày 14/4.

Ngoài Blue Origin, một hãng hàng không vũ trụ khác là SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng đang tích cực thử nghiệm để thực hiện chuyến bay đưa du khách lên không gian vào cuối năm nay. Trước đó, SpaceX đã hợp tác với NASA để thực hiện những chuyến bay đưa phi hành gia của Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng tên lửa tái sử dụng do hãng phát triển.

T.Thủy

Theo PCMag/The Verge