Tài tử nổi tiếng tiết lộ lý do không sử dụng smartphone và mạng xã hội

Smartphone và mạng xã hội ngày nay đã phổ biến đến mức chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Đặc biệt, với những người nổi tiếng, smartphone và mạng xã hội đóng vai trò như một kênh để phát ngôn, quảng bá hình ảnh hoặc nơi giao tiếp với những người hâm mộ của mình.

Tuy nhiên, với nam diễn viên người Anh Tom Sturridge, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược.

Trong một bài phỏng vấn để quảng bá cho series phim truyền hình "The Sandman" mà Tom Sturridge đóng vai chính, nam diễn viên này tiết lộ rằng mình không sử dụng smartphone và mạng xã hội, đồng thời "khoe" ra chiếc điện thoại "cục gạch" Nokia 800 Tough mà anh đang sử dụng.

Tom Sturridge "khoe" chiếc điện thoại Nokia 800 Tough mà mình đang sử dụng (trái) và cầm theo chiếc điện thoại này khi tham dự tiệc thời trang của Louis Vuitton (Ảnh: Vanity Fair).

Ngoài ra, cánh săn ảnh còn thường xuyên ghi lại được hình ảnh Tom Sturridge sử dụng những chiếc điện thoại cơ bản, bao gồm cả một chiếc điện thoại nắp gập.

Ngay cả khi đến tham dự bữa tiệc đình đám của hãng thời trang Louis Vuitton hồi tháng 5 vừa qua, nơi quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới, nhiều người cũng đã bắt gặp Tom Sturridge mang theo "phụ kiện" là chiếc điện thoại Nokia 800 Tough.

Tom Sturridge cho biết anh thích sự đơn giản của những chiếc điện thoại cơ bản, giúp đáp ứng nhu cầu nghe, gọi điện thoại và nhắn tin của mình. Ngoài ra, anh không thích sử dụng mạng xã hội vì những thị phi và các thông tin giả mạo được lan truyền trên đó.

Dù Tom Sturridge không dùng mạng xã hội, anh vẫn bị mạo danh rất nhiều trên các nền tảng như Facebook, Twitter, Instagram… khi nhiều người sử dụng tên và hình ảnh của anh đã lập ra những tài khoản giả mạo.

Tom Sturridge được bắt gặp sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập khi đi cùng bạn gái Maya Hawke vào năm 2020 (Ảnh: Facebook).

Việc một diễn viên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích như Tom Sturridge không sử dụng smartphone hay mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng phải bất ngờ. Nhiều người đã tỏ ra thích thú khi biết được thông tin này.

"Có thể anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập diễn xuất, tận hưởng cuộc sống, thay vì mất thời gian cho smartphone hay mạng xã hội", một người dùng Twitter bình luận.

"Anh ấy là một trong số rất ít những người mà tôi biết không sử dụng cả smartphone lẫn mạng xã hội. Điều đặc biệt là anh ấy nổi tiếng hơn những người khác mà tôi quen", một người dùng Twitter khác bình luận.

Sinh năm 1985, Tom Sturride đã tham gia nhiều bộ phim như Vanity Fair, Being Julia, Like Minds, The Boat That Rocked... tên tuổi của anh đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới khi vào vai chính trong series phim truyền hình ăn khách The Sandman, chính thức lên sóng từ đầu tháng 8 vừa qua.

Trước Tom Sturride, một diễn viên nổi tiếng khác là Chris Evans cũng đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ vẫn sử dụng một chiếc iPhone 6S suốt nhiều năm và chỉ mới bắt đầu chuyển sang sử dụng một chiếc iPhone 12 Pro Max vào hồi tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi "lên đời" điện thoại mới, Chris Evans đã than vãn và muốn quay trở lại để sử dụng iPhone 6S như trước đây vì chiếc iPhone 12 Pro Max quá phức tạp và khó sử dụng.

Theo Gbuzz/SoMag