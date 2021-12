Năm 1997, Apple gần như ở bên bờ vực phá sản khi mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều gặp vấn đề. Thời điểm đó, Steve Jobs đã quay trở lại điều hành Apple và tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của công ty.

Steve Jobs được nhiều người hâm mộ ví như một thiên tài có thể biến mọi ý tưởng trở thành các sản phẩm đỉnh cao. Trong khi đó, Tim Cook, vị CEO đương nhiệm của công ty lại được biết đến là một người am hiểu chuyên sâu về chuỗi cung ứng.

Cả hai đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc và đã góp công không nhỏ trong việc đưa Apple trở thành gã khổng lồ công nghệ như ở thời điểm hiện tại. Vậy đối với những người hâm mộ Apple, bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi rằng ai là người làm tốt hơn khi đảm nhận vị trí CEO của công ty?

Dưới "triều đại" của Tim Cook, Apple đã tạo ra rất nhiều sản phẩm tốt. Vào năm 2017 khi iPhone X được giới thiệu, chiếc điện thoại này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong thiết kế đối với iPhone nói riêng và cả ngành công nghiệp di động nói chung. Tim Cook đã thực hiện một bước đi táo bạo khi loại bỏ phím Home mang tính biểu tượng trên những chiếc iPhone.

Chưa dừng lại ở đó, Apple cũng mang đến hàng loạt sản phẩm mới đáng chú ý như Apple Watch, AirPods hay Apple Pencil. Thậm chí, Apple Watch đã nhanh chóng trở thành chiếc đồng hồ phổ biến nhất thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể bỏ qua thành công của hàng loạt các dịch vụ tiện ích mà Apple cung cấp tới người dùng.

Tuy nhiên, để so sánh với Apple dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs, những điều trên là chưa đủ. Steve Jobs tin tưởng vào việc phát triển "những sản phẩm cực kỳ tuyệt vời". Jobs đặt cả trái tim và linh hồn của mình vào từng sản phẩm được tạo ra. Thậm chí, ông còn nổi tiếng vì nỗi ám ảnh đối với sự hoàn hảo trên những thiết bị của mình.

Chưa dừng lại, những chiếc máy nghe nhạc iPod từng mang tính cách mạng và thay đổi cách người dùng trên thế giới tiếp cận với âm nhạc. Chúng ta cũng không thể không nhắc tới hàng loạt sản phẩm mang tính biểu tượng khác như iTunes Store, iPhone, App Store và iPad.

Dưới thời Cook, Apple đã thành công trong việc duy trì và kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng như phát hành một số thiết bị mới. Tuy nhiên, Apple đã không còn có thể tạo ra những sản phẩm hoàn hảo và "bắt buộc phải có" như dưới thời Jobs.

Kết quả: Steve Jobs thắng.

Steve Jobs là một người xuất sắc trong việc định hình xu hướng công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng mắc phải không ít sai lầm. Vị CEO quá cố của Apple từng tạo ra những sản phẩm "đáng quên" như Apple Lisa, Apple III, Macintosh TV, Powermac G4 cube, chuột "hockey puck" của iMac G3, điện thoại ROKR với Motorola, Mobile me và mạng xã hội Ping.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tim Cook cũng phải hứng chịu không ít chỉ trích với màn ra mắt thảm họa của Apple Maps, Siri, chiếc iPhone Smart Battery Case cồng kềnh, MacBook Pro bị người dùng phàn nàn vì bàn phím thường xuyên gặp lỗi, Touch Bar vô dụng hay sạc không dây AirPower bị hủy bỏ.

Cả hai vị CEO đều có những thất bại riêng trong suốt quá trình điều hành Apple. Tuy nhiên, với những thử nghiệm mang tính "mạo hiểm" hơn, Steve Jobs cũng nhận về nhiều thất bại hơn so với Tim Cook.

Kết quả: Tim Cook thắng.

Suốt nhiều năm điều hành Apple, cả Steve Jobs và Tim Cook đều phải đối mặt với những vấn đề của riêng họ. Đối với Jobs, đó là những sai lầm khi iPhone 4 bị mất sóng do lỗi ăng ten, điều kiện làm việc tồi tệ ở nhà máy Foxconn và vấn đề kiểm duyệt ứng dụng trên App Store.

Trong khi đó, Tim Cook cũng phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối như màn ra mắt thảm họa của Apple Maps, hành động ngăn chặn FBI bẻ khóa iPhone, khung máy iPhone 6 Plus dễ bị cong, một số cáo buộc liên quan đến thuế và gần đây nhất là việc cố tình làm giảm hiệu năng iPhone.

Có thể thấy, những sự cố mà Tim Cook gặp phải có phần nhẹ nhàng hơn so với Jobs. Vì vậy, phần thắng sẽ nghiêng về phía Tim Cook.

Kết quả: Tim Cook thắng.

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple đã tạo ra rất nhiều chiến dịch quảng cáo chất lượng và những bài phát biểu mang tính chuẩn mực. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến Steve Jobs, người dùng lại hoàn toàn bị làm cho mù quáng.

Năm 1984, Steve Jobs đã làm cho cả thế giới phải sửng sốt với quảng cáo có tên "1984" được lấy cảm hứng từ George Orwell. Tiếp đến là hàng loạt chiến dịch mang tính biểu tượng như "Think Different" (1997), "iMac Colors" (1990), "Mission Impossible", "Get a Mac" (2006-2009), "Silhouettes" và "There's an app for that" (2009).

Trong những năm gần đây, Apple vẫn tạo ra được nhiều quảng cáo tốt. Tuy nhiên, rất ít quảng cáo dưới thời Cook đạt được tính biểu tượng như trước.

Kết quả: Steve Jobs thắng.

Ai đã phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn? Dưới thời Steve Jobs, Apple đã phải đối đầu với gã khổng lồ thị trường lúc bấy giờ là Microsoft. Bằng cách cấp phép Windows cho bất cứ nhà sản xuất, Microsoft đã đi ngược lại chiến lược phát triển nền tảng riêng của Apple trên thị trường PC. Ở thị trường điện thoại thông minh, Google cũng làm điều tương tự khi cấp phép Android cho các nhà sản xuất phần cứng khác.

Bất chấp sự cạnh tranh từ hai ông lớn trên, Apple dưới thời Steve Jobs vẫn liên tục phát triển. Những sản phẩm của công ty luôn có sự ổn định, kết hợp hài hòa giữa phần cứng và phần mềm.

Hiện nay, thách thức lớn nhất của Apple là Samsung. Tuy nhiên, số lượng đối thủ mà Apple phải đối mặt không chỉ có thế. Hàng tá các nhà sản xuất thiết bị Android liên tục đe dọa doanh số iPhone, đặc biệt là ở tất cả các thị trường mới nổi.

Các ông lớn như Amazon, Facebook, Google hay Microsoft cũng đang dần thay đổi chiến lược kinh doanh của họ, tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các thiết bị phần cứng. Thị trường cũng trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết và Apple cũng sẽ phải vất vả hơn để có thể duy trì vị trí dẫn đầu của mình.

Kết quả: Tim Cook thắng.

Năm 1996, khi Steve Jobs lên nắm quyền điều hành Apple, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đạt 3 tỷ USD. Sau 15 năm, giá trị vốn hóa của Apple đã đạt mức 347 tỷ USD, tăng 116 lần.

Vào năm 2011, Cook tiếp quản một công ty trị giá 347 tỷ USD. Đến nay, Apple đã trở thành công ty đầu tiên có giá trị vốn hóa đạt mốc 2.000 tỷ USD. Dưới thời Cook, Apple đã trở thành công ty có giá trị nhất thế giới và vẫn đang bảo vệ thành công danh hiệu đó.

Kết quả: Tim Cook thắng.

Steve Jobs không phải là người quan tâm đến các hoạt động từ thiện, môi trường hay vấn đề nhân quyền.

Ngược lại, dưới thời Tim Cook, Apple đang dần trở thành một công ty sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng. Tim Cook cũng đặt mục tiêu biến các sản phẩm của Apple sẽ trung bình carbon vào năm 2030.

Có thể thấy, Cook đã cùng Apple làm nhiều việc để giúp cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Và điều đó rất đáng trân trọng.

Kết quả: Tim Cook thắng.

Sự thành công của một thương hiệu không chỉ đến từ sự ủng hộ của những khách hàng mới mà còn từ chính khách hàng cũ.

Apple hiện là thương hiệu đứng đầu trong nhiều cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng. Điều đó cho thấy Tim Cook đang làm rất tốt công việc của mình.

Nhân viên của Apple cũng được cho là có mức độ trung thành cao với công ty. Không giống như Steve Jobs, Cook thường nhận được nhiều đánh giá tích cực trong các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của nhân viên.

Kết quả: Tim Cook thắng.

Trên thực tế, rất khó để có thể đưa ra đánh giá Steve Jobs hay Tim Cook là CEO tốt nhất của Apple.

Jobs là nhà lãnh đạo hoàn hảo đối với Apple khi công ty đang phải vật lộn để tồn tại vào đầu những năm 1990. Đồng thời, Jobs cũng đã đưa Apple trở thành một gã khổng lồ công nghệ trên thế giới.

Tuy nhiên, Tim Cook có phần nhỉnh hơn khi ông đã đưa Apple lên một tầm cao mới. Dù vẫn còn nhiều sai sót trong những năm tháng điều hành công ty nhưng Apple dưới thời Tim Cook vẫn có được sự phát triển ổn định hơn và thành công hơn.

Nội dung: Thế Anh

Thiết kế: Thủy Tiên