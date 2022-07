Sự việc được cho là xảy ra bên trong một cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động ở thành phố Cần Thơ và được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một nam thanh niên cắm dây sạc cho chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay. Tuy nhiên, người này sau đó đột nhiên lảo đảo, đánh rơi chiếc điện thoại rồi ngã vật ra đất.

Theo thông tin từ chủ nhân của đoạn clip thì nam thanh niên trong tình huống này đã bị điện giật do đi chân đất và cáp sạc bị rò điện. May mắn, người này chỉ bị choáng nhẹ chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Sốc khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật khi cắm sạc smartphone (Video: HKN).

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã "gây sốt", thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng cho biết họ thực sự sốc và không thể ngờ rằng cắm sạc điện thoại lại có thể bị giật điện nghiêm trọng đến như vậy.

"Thật đáng sợ, không ngờ rằng một việc bình thường vẫn làm hàng ngày là cắm sạc điện thoại mà cũng nguy hiểm đến như vậy. Cũng may anh này ngã xuống khiến cục sạc văng ra, chứ nếu không thì không biết hậu quả sẽ còn nghiêm trọng đến đâu", tài khoản Facebook V.Khánh bình luận sau khi xem đoạn clip.

Trong khi đó, đa phần ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng nguyên do khiến thanh niên này bị giật điện là vì sử dụng cục sạc rẻ tiền, kém chất lượng nên bị rò điện gây giật.

"Chắc hẳn anh chàng này đang sử dụng cục sạc và cả dây sạc kém chất lượng nên mới bị rò điện và gây giật như vậy. Một phần vì anh ấy chủ quan đi chân đất nên mới bị giật. Cũng may là không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra", tài khoản Facebook M.Anh bình luận.

Một số ý kiến cho rằng hiện nay nhiều cửa hàng bán điện thoại tặng kèm cho khách củ sạc và dây sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng, điều này là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây giật điện và dẫn đến các tai nạn chết người.

"Mình từng mua iPhone cũ và được cửa hàng tặng kèm cáp và củ sạc, nhưng không rõ của hãng nào. Sau khoảng 2 tháng sử dụng, trong một lần cắm sạc, mình thấy tay đang cầm củ sạc bị tê rần, dùng bút thử điện thì phát hiện ra điện bị rò bên ngoài củ sạc, từ đó mình vứt luôn củ sạc được tặng và mua một củ sạc mới có thương hiệu để dùng", tài khoản Facebook T.Việt chia sẻ về trải nghiệm của bản thân khi sử dụng củ sạc kém chất lượng.

"Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua điện thoại, nhưng lại tiếc tiền chỉ chi vài chục ngàn để mua củ sạc trôi nổi và không rõ nguồn gốc. Điều này là hết sức nguy hiểm bởi không ai biết được độ bền và mức độ an toàn của các củ sạc này là như thế nào. Do vậy, đừng tiếc tiền mà hãy mua củ sạc có thương hiệu vì sự an toàn của chính bạn", tài khoản Facebook H.Phương bình luận.

Ngoài ra, sử dụng điện thoại để chơi game, nghe nhạc hoặc lướt web khi đang cắm sạc là thói quen của không ít người, tuy nhiên, ít ai biết được rằng đây là một hành động nguy hiểm chết người.

Trên thực tế, đã có những tai nạn thương tâm và dẫn đến chết người vì điện thoại bị rò điện hoặc bất ngờ phát nổ trong lúc đang cắm sạc. Tại Việt Nam, cũng từng ghi nhận không ít trường hợp người dùng tử vong hoặc bị thương nặng do giật điện vì sử dụng điện thoại trong lúc đang cắm sạc.

Đoạn clip kể trên có thể xem là một bài học cho những ai đang sử dụng smartphone, nên lựa chọn cáp và củ sạc có thương hiệu, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, hạn chế tối đa hoặc tuyệt đối không sử dụng điện thoại, máy tính bảng khi đang cắm sạc để tránh những tai nạn đáng tiếc về điện.