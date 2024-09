So sánh ảnh chụp từ iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, Pixel 9 Pro XL

Với mỗi phiên bản smartphone cao cấp được trình làng, ngoài những thay đổi về thiết kế bên ngoài và nâng cấp cấu hình bên trong, một điểm luôn được các hãng smartphone đầu tư nâng cấp đó là chất lượng ảnh chụp của camera trên sản phẩm.

Loạt iPhone 16 mới được Apple trình làng cũng không ngoại lệ khi có những nâng cấp đáng kể về camera.

Vậy chất lượng ảnh chụp của iPhone 16 Pro Max như thế nào khi so với Samsung Galaxy S24 Ultra và Google Pixel 9 Pro XL, những mẫu smartphone chạy Android có chất lượng ảnh chụp được đánh giá cao nhất hiện nay?

Để đi tìm câu trả lời, The Tech Chap, kênh Youtube với hơn 1,49 triệu người theo dõi, đã thực hiện so sánh những bức ảnh chụp bởi bộ ba smartphone này.

Bộ ba smartphone Pixel 9 Pro XL (trái), iPhone 16 Pro Max (giữa) và Galaxy S24 Ultra (phải), sản phẩm nào sẽ cho chất lượng ảnh chụp ấn tượng nhất trong cùng một điều kiện về ánh sáng? (Ảnh: The Tech Chap).

Thông số kỹ thuật các sản phẩm

Trước khi so sánh chất lượng ảnh chụp, hãy cùng so sánh sự khác biệt về thông số kỹ thuật trên các sản phẩm.

Bảng so sánh thông số camera trên bộ ba smartphone iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra và Pixel 9 Pro XL.

Chùm ảnh so sánh chất lượng ảnh chụp giữa bộ ba smartphone

The Tech Chap đã so sánh chất lượng ảnh chụp của bộ ba smartphone ở nhiều môi trường khác nhau và nhiều khung cảnh khác nhau, từ ảnh chụp phong cảnh, ảnh chụp trong điều kiện dư sáng, chụp khi thiếu sáng, ảnh chụp ở chế độ chân dung, chế độ zoom… và so sánh những bức ảnh với nhau.

Lưu ý: Bạn đọc có thể nhấn vào từng bức ảnh để phóng lớn và xem rõ chi tiết hơn.

Một bức ảnh chụp ngoài trời ở điều kiện thừa sáng và ngược nắng.

Ảnh chụp phong cảnh ở điều kiện thừa sáng bằng camera tele ở chế độ zoom 5x.

Khi chụp ở chế độ zoom 25x, iPhone 16 Pro Max cho thấy màu sắc bắt đầu bị nhòe và các chi tiết bắt đầu bị bệt màu.

So sánh ảnh chụp ở chế độ chân dung, với Galaxy S24 Ultra và iPhone 16 Pro Max zoom 5x, trong khi Pixel 9 Pro XL zoom 3x.

Chụp người trong điều kiện đủ sáng khi zoom 5x.

So sánh ảnh chụp bằng camera góc siêu rộng.

So sánh ảnh chụp ngoài trời ở điều kiện thừa sáng bằng camera chính.

Ảnh chụp trong nhà bằng camera zoom 5x.

Ảnh chụp vào ban đêm trong điều kiện thiếu sáng.

Ảnh chụp ngoài trời trong điều kiện trời tối.

Ảnh chụp ban đêm với điều kiện ánh sáng trong nhà.

So sánh ảnh chụp người vào ban đêm với ánh sáng trong nhà.

Khi phóng to hình ảnh lên gấp hai lần, iPhone 16 Pro Max cho thấy sự vượt trội khi hiển thị các chi tiết rõ nét hơn so với các đối thủ.

Ảnh chụp selfie vào ban đêm, với điều kiện ánh sáng trong nhà.

Ảnh chụp selfie khi đủ sáng vào ban ngày.

***

Trên đây là những hình ảnh chụp bởi ba trong số những smartphone được đánh giá là sở hữu camera chất lượng tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Theo bạn, smartphone nào cho chất lượng ảnh chụp ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.