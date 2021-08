Sắp bán bộ sưu tập tranh số NFT của siêu sao Messi

Dù không còn ở lại câu lạc bộ Barcelona, siêu sao Lionel Messi vẫn sẽ dành cho người hâm mộ những gì tốt đẹp nhất thông qua các tác phẩm số NFT.

NFT (Non-fungible tokens) là định dạng không thể chia nhỏ, thường dùng để lưu trữ các tác phẩm nghệ thuật trên chuỗi khối (blockchain).

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người nổi tiếng sử dụng NFT như một công cụ để bán các tác phẩm nghệ thuật của họ. Người mới nhất gia nhập câu lạc bộ này là huyền thoại Lionel Messi của sân Camp Nou.

Một bức ảnh trong bộ sưu tập được BossLogic hé lộ trên Instagram.

Mặc dù sẽ không còn gắn bó với Barcelona, Messi sẽ đem đến cho người hâm mộ cơ hội mua những hình ảnh đẹp nhất được lưu giữ khi siêu sao này còn chinh chiến ở Gã khổng lồ xứ Catalan.

Đó là bốn bộ sưu tập gồm "Man from the Future", "Worth the Weight" và "The King Piece" đến từ nghệ sĩ BossLogic và một bộ sưu tập chưa được tiết lộ đến từ nhà sáng tạo Impossible Brief. Tất cả sẽ được bán trên chợ số Ethernity vào 20/8 tới đây.

"Nghệ thuật, cũng như bóng đá là vĩnh hằng. Nghệ thuật đang phát triển và nghệ thuật số (NFT) cũng đang phát triển theo một cách khác để kết nối người hâm mộ. Đó là lý do vì sao tôi rất vui mừng được ra mắt bộ sưu tập NFT chính thức đầu tiên nhờ những nỗ lực của BossLogic và Ethernity, những người đã thiết kế bốn bộ sưu tập dựa trên kinh nghiệm và tiêu chí của họ. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ thích các tác phẩm này như tôi", ngôi sao người Argentina cho biết.

Trước Messi, tay đấm huyền thoại Muhammad Ali và vua bóng đá Pele cũng đã có các bộ sưu tập của riêng mình trên Ethernity.

Với bộ sưu tập này, đây sẽ là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Messi thuộc về Barcelona. Bởi sau khi gia hạn nhưng không thể đăng ký thi đấu ở La Liga, Messi đã chính thức trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng. Bến đỗ mới của ngôi sao 34 tuổi nhiều khả năng sẽ là gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain.

Theo ICTNews