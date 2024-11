Phát hiện nguy cơ cháy nổ, xâm nhập trái phép với công nghệ AI

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã xảy ra 2.222 vụ cháy, làm 57 người thiệt mạng và 45 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 127,9 tỷ đồng. Các vụ cháy lớn tại khu vực thành thị và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ cao, gây lo ngại về an toàn cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, tình trạng trộm cắp và đột nhập trái phép cũng có xu hướng gia tăng, nhất là vào dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm và tích trữ tài sản tăng cao. Điều này khiến người dân cảnh giác và tìm kiếm các giải pháp an ninh hiệu quả để bảo vệ gia đình và tài sản.

Gần đây tại sự kiện Techday 2024, FPT đã giới thiệu giải pháp an ninh AI bao gồm các dòng cloud camera của FPT Camera và cảm biến thông minh từ FPT Smart Home giúp cảnh báo đột nhập, phát hiện cháy thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình.

FPT Camera: Ứng dụng AI giúp nhận diện xâm nhập trái phép

Các dòng Cloud Camera của FPT Smart Home đem lại khả năng giám sát với các tính năng ưu việt. Sở hữu độ phân giải 3MP, FPT Camera cho hình ảnh sắc nét và chân thực, đảm bảo chất lượng quan sát tối đa cùng tầm nhìn đêm có màu, sắc nét nhờ đèn hồng ngoại hiện đại với phạm vi lên đến 20m.

Với góc quan sát rộng 107 độ, camera cho khả năng bao quát mọi không gian trong ngôi nhà. Bên cạnh đó nhờ ứng dụng AI, camera cho tính năng cảnh báo thông minh hỗ trợ nhận diện chuyển động của người, phân biệt chuyển động của người và vật, giảm thiểu cảnh báo không đúng mục đích. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên Cloud với trung tâm lưu trữ dữ liệu đặt tại Việt Nam cho hình ảnh được truyền tải trực tuyến với độ trễ gần như bằng không giúp người dùng an tâm hơn.

FPT Smart Home: Giải pháp báo cháy toàn diện cho gia đình

Tại sự kiện Tech Day 2024, giải pháp báo cháy của FPT Smart Home đã thu hút sự quan tâm từ khách tham gia. Trong phần trình diễn, thiết bị cho thấy khả năng phát hiện khói ngay từ những thay đổi nhỏ, kích hoạt âm thanh cảnh báo chỉ trong tích tắc. Các khách mời có thể trực tiếp quan sát quy trình cảnh báo "phát hiện khói" thông qua ứng dụng trên điện thoại, mang đến trải nghiệm chân thực về sự tiện lợi và hiệu quả của giải pháp.

Giải pháp báo cháy FPT Smart Home bao gồm thiết bị cảm biến thông minh kết hợp với camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa khả năng phát hiện và cảnh báo sớm các dấu hiệu cháy nổ. Cảm biến khói FPT Smart Home với khả năng nhận diện khói nhanh nhạy, dễ dàng phát hiện mật độ khói bất thường khi lớn hơn 0.12dB/m. Khi phát hiện sự cố, thiết bị báo khói sẽ tự động phát ra các âm thanh cảnh báo lên đến 85dB để báo động cho mọi người xử lý, đồng thời cảnh báo thông qua việc gửi thông báo đến ứng dụng quản trị và gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của chủ nhà. Với thiết kế nhỏ cùng trọng lượng nhẹ chỉ 150g làm bằng chất liệu ABS, sản phẩm phù hợp với mọi không gian nội thất trong gia đình.

Anh Nguyễn Thanh Sang, một khách hàng đã sử dụng camera AI của FPT, chia sẻ: "Từ khi lắp đặt camera AI, gia đình tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi có thể theo dõi tình hình nhà cửa mọi lúc mọi nơi qua điện thoại. Gần đây, có một lần kẻ gian định đột nhập vào nhà tôi, nhưng camera đã phát hiện và gửi cảnh báo ngay lập tức, nhờ đó mà tôi đã kịp thời báo công an".

Giải pháp an ninh của FPT là sự kết hợp giữa các dòng camera FPT ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị cảm biến thông minh thuộc hệ sinh thái FPT Smart Home. Đây là một hệ thống bảo vệ được thiết kế đồng bộ từ phần cứng, phần mềm đến các dịch vụ hỗ trợ, tất cả đều do FPT phát triển và cung cấp. Nhờ sự kết hợp này, hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định, bảo mật và đáp ứng nhu cầu giám sát an ninh một cách tối ưu cho các gia đình Việt Nam, mang lại sự an tâm cho người dùng.

