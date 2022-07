Phần mềm KiotViet FnB hoàn toàn mới & 3 tiện ích chủ quán nào cũng mơ ước

Thời kỳ hậu Covid-19 đang mở ra những cơ hội kinh doanh mới trong ngành F&B sau một khoảng thời gian tạm lắng do các quy định giãn cách. Năm 2022 có thể nói là thời điểm vàng để các chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn chớp thời cơ tăng trưởng doanh thu.

KiotViet từ lâu đã nổi tiếng là phần mềm cung cấp giải pháp quản lý cho các hệ thống kinh doanh. Trong phiên bản FnB mới vừa ra mắt, hàng loạt tính năng mới đã được tích hợp, trong đó nổi bật nhất là 3 tiện ích nổi trội dành cho các chủ nhà hàng quán ăn.

Không sợ mất kết nối mạng

Đối với nhiều quán ăn sử dụng phần mềm để quản lý quy trình phục vụ, mất kết nối mạng là cơn ác mộng bởi phần mềm thông thường sẽ phụ thuộc vào hệ thống máy chủ để lưu trữ và xử lý thông tin. Một khi kết nối mạng không ổn định, các thiết bị tại quán sẽ không thể truy cập thông tin đơn hàng, xử lý đơn hàng và thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào.

KiotViet phiên bản mới hoàn toàn có thể hoạt động ngoại tuyến mà không hề giảm hiệu suất.

Với KiotViet FnB phiên bản mới, công nghệ Offline First đã được tích hợp để giải quyết triệt để vấn đề này. Theo đó, phần mềm sẽ lưu trữ và xử lý thông tin ngay trên thiết bị khi xảy ra sự cố về mạng internet để bảo đảm quy trình phục vụ luôn trơn tru không gián đoạn.

Đây là tiện ích có lợi thế rất lớn cho các quán ăn, nhà hàng đặc biệt khi vào khung giờ cao điểm, số lượng khách lớn nhưng vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động.

Dữ liệu cập nhật theo thao tác mới

KiotViet phiên bản All New FnB sử dụng công nghệ Event-based, đây là công nghệ cho phép các thông tin đơn hàng được cập nhật nhanh chóng do không cần phải xử lý toàn bộ thông tin đơn hàng mỗi khi có sự thay đổi như đổi món, đổi bàn, thanh toán,... Hơn nữa công nghệ này còn cho phép tất cả nhân viên tham gia thay đổi thông tin đơn hàng và không để xảy ra tình trạng xung đột, giúp tối ưu quy trình xử lý đơn hàng.

Đây là ưu thế vượt trội so với các phần mềm thông thường sử dụng công nghệ State-based. Với công nghệ cũ này, hiện tượng nghẽn băng thông thường xuyên xảy ra khi lượng đơn hàng tăng lên dẫn đến tình trạng xử lý đơn hàng không đúng thứ tự, chậm phục vụ.

Công nghệ Event-based cho phép phần mềm cập nhật thông tin đơn hàng nhanh chóng, không ảnh hưởng đến băng thông.

Với công nghệ Event-based, KiotViet giúp hệ thống hoạt động mượt mà, tối ưu trong mọi điều kiện hoạt động của quán, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm thực khách.

Chị Hương, chủ quán Say Restaurant tại Hà Nội cho biết: "KiotViet FnB giúp Say Restaurant order món nhanh và cực kì chính xác ngay cả khi quán đông khách. Phần mềm KiotViet giúp các bạn bồi bàn thêm hay bớt món, đổi món rất dễ dàng, đồng thời lưu lại thông tin món của từng bàn rất chi tiết, không xảy ra tình trạng gián đoạn".

In phiếu chế biến ngay khi có order

Một tiện ích khác của KiotViet phiên bản FnB mới chính là cho phép in phiếu chế biến ngay khi thực khách xác nhận đơn hàng. Điều này dường như là bất khả với các phần mềm quản lý thông thường trên thị trường.

Để làm được điều này, KiotViet đã tích hợp kết nối LAN đa thiết bị trong phiên bản FnB mới này. Các thiết bị của các nhân viên trong quán đều được kết nối với nhau nên mọi thông tin từ nhân viên phục vụ đều được gửi ngay đến bếp để bắt đầu chế biến. Tương tự nếu có một yêu cầu thanh toán, thông tin từ này sẽ được chuyển ngay từ nhân viên phục vụ đến bộ phận thanh toán để xuất hóa đơn.

KiotViet phiên bản FnB mới cho phép các thiết bị trong quán kết nối với nhau bằng mạng LAN nội bộ giúp việc truyền thông tin diễn ra nhanh chóng hơn.

Tiện ích này một lần nữa lại giúp kiện toàn quy trình phục vụ, không để xảy ra tình trạng thiếu sót, nhầm lẫn làm khách hàng phải chờ đợi lâu, làm ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm.

Anh Ngọc Anh, chủ quán KADI cafe tại Hà Nội cho hay "Phiên bản KiotViet FnB mới này cho phép KADI cafe phục vụ khách hàng một cách ổn định, trơn tru. Hệ thống phần mềm tự động linh hoạt với mạng nội bộ giúp mọi khâu phục vụ diễn ra rất mượt mà, không bao giờ bị gián đoạn".

Từ 3 tiện ích kể trên, có thể thấy "sức mạnh" của KiotViet phiên bản FnB mới trong việc hỗ trợ các chủ kinh doanh nhà hàng quán ăn bắt lấy thời cơ để tăng trưởng doanh số đồng thời mở rộng quy mô, tăng công suất phục vụ trong thời điểm ngành đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực sau dịch.

KiotViet hiện đang dành riêng cho các chủ quán ăn, nhà hàng, cafe, trà sữa… ưu đãi đặc biệt, chi tiết tại đây:

Combo 1: Tặng máy bán hàng cảm ứng 1 màn hình trị giá 7.000.000 đồng khi mua 2 năm phần mềm quản lý bán hàng KiotViet.

Combo 2: Tặng máy bán hàng cảm ứng 2 màn hình trị giá 8.500.000 đồng khi mua 3 năm phần mềm quản lý bán hàng KiotViet.

Với sứ mệnh trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á, phiên bản FnB hoàn toàn mới là minh chứng cho tầm nhìn vươn ra khu vực của KiotViet. Không chỉ hỗ trợ và giải quyết các vấn đề chủ quán trong nước gặp phải, KiotViet đang không ngừng phát triển các phiên bản phần mềm dành riêng cho thị trường Thái Lan, Philippines…và các quốc gia khác trong tương lai.