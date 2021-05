Nhìn lại cuộc hôn nhân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ của Bill Gates

Dân trí Cuộc hôn nhân của vợ chồng Bill Gates từng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước khi đổ vỡ sau gần 30 năm.

Bill Gates và vợ đã gặp nhau như thế nào?

Melinda Gates đã gia nhập công ty do chồng mình sáng lập - Microsoft, vào năm 1987 với vai trò quản lý sản phẩm. Tuy nhiên, cả hai chỉ thực sự biết đến nhau khi ngồi cạnh trong một bữa tiệc do công ty tổ chức tại thành phố New York.

Bill Gates và bạn gái Melinda French đã yêu nhau trong khoảng 6 năm trước khi Gates ngỏ lời cầu hôn vào năm 1993. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates được biết đến là một người rất lãng mạn và hào phóng trong khi tán tỉnh bạn gái.

Bức ảnh Bill Gates chụp cùng vợ vào năm 1998, 4 năm sau khi làm đám cưới.

Cách thức cầu hôn của Bill Gates cũng rất lãng mạn và… xa xỉ. Theo đó, Bill Gates đã thuê một chiếc máy bay riêng để cùng bạn gái đến Omaha và đến một cửa hàng trang sức của tỷ phú Warren Buffett. Vào thời điểm đó, cửa hàng trang sức này được mở riêng cho Bill Gates và bạn gái có thể tự do và thoải mái chọn lựa chiếc nhẫn đính hôn yêu thích.

Lễ cưới của cả hai đã diễn ra vào năm 1994, khi Bill Gates 38 tuổi và Melinda French 29 tuổi. Vào ngày tổ chức lễ cưới, Bill Gates đã thuê toàn bộ khách sạn Manele Bay trên đảo Hawaii để tổ chức bữa tiệc cưới riêng tư của mình.

Cặp đôi này chào đón con gái đầu tiên, Jennifer, 2 năm sau ngày cưới. Giờ đây, Bill và Melinda Gates có với nhau 3 người con, gồm Jennifer (24 tuổi), Rory (21 tuổi) và cô con gái út Phoebe (18 tuổi).

Có một điều khá thú vị, trước khi đưa ra quyết định cầu hôn bạn gái, Bill Gates đã liệt kê các ưu điểm và nhược điểm của đời sống hôn nhân lên một tấm bảng trắng và Melinda đã nhìn tận mắt tấm bảng trắng này. Có vẻ như cuối cùng Bill Gates đã nhận ra được những ưu điểm trong cuộc sống hôn nhân nên đã quyết định cầu hôn bạn gái của mình.

Khoảnh khắc thú vị trong lễ cưới của Bill Gates

Bí quyết giúp hôn nhân luôn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vào tháng 4/2019, nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới, vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã trả lời phỏng vấn với tờ báo The Sunday Times để chia sẻ về bí quyết để giúp hai vợ chồng có được một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp suốt 25 năm.

"Tôi và Bill đã đạt đến một thời điểm trong cuộc sống, khi mà chúng tôi có thể cười nhiều hơn. Và tôi vẫn có thể nhớ về những ngày thực sự khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, khi mà tôi phải tự nghĩ rằng 'Liệu mình có vượt qua được không?'", Melinda Gates chia sẻ trong buổi phỏng vấn.

Gia đình hạnh phúc của Bill Gates từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Melinda Gates cho biết cũng như cuộc sống hôn nhân của những gia đình khác, bà và Bill Gates cũng có những lúc "sóng gió" vì những lý do hết sức bình thường. Melinda cho biết bà vẫn còn nhớ cách đây ít năm, bà đã rất tức giận với Bill Gates chỉ vì ông mải mê đọc cuốn sách về thủ tướng Anh Winston Churchill, thay vì giúp bà đóng góp đồ đạc lên xe và chuẩn bị cho các con để đi ra ngoài.

Melinda cũng chia sẻ Bill Gates đã rất lo lắng để tìm cách cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình và bà chính là người đã giúp ông tìm ra cách để tạo ra sự cân bằng giữa cả hai.

Melinda Gates thừa nhận Bill Gates là một người khá dễ để sống chung, tuy nhiên, ông lại là một doanh nhân bị ám ảnh bởi công việc, do vậy "bí kíp" để giúp cả hai có thể sống hạnh phúc với nhau trong suốt 25 năm qua chính là sự kiên nhẫn.

Melinda chia sẻ trong 25 năm sống chung với nhau, Bill Gates luôn đối xử công bằng với bà và bỏ qua những định kiến về bất bình đẳng giới. Vào tháng 1/2019, Bill Gates đã muốn tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm cột mốc 25 năm ngày cưới, tuy nhiên, Melinda không muốn điều đó nên Bill Gates đã nghe theo quyết định của vợ, cả hai đã cùng đến một địa điểm yêu thích tại Mexico để nghỉ ngơi cùng nhau trong ngày kỷ niệm.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội Reddit vào năm 2014, Bill Gates đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi cho biết ông vẫn phụ vợ rửa bát mỗi tối và vẫn duy trì thói quen này trong suốt thời gian kết hôn.

Hôn nhân đổ vỡ sau gần 30 năm

Chính vì lối sống giản dị và biết hỗ trợ, thông cảm cho nhau, vợ chồng Bill Gates từng khiến nhiều người ngưỡng mộ và được xem là hình mẫu cho cuộc sống hôn nhân giữa của các tỷ phú. Tuy nhiên, Bill Gates đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo rằng mình và vợ đang trong quá trình ly hôn.

"Sau rất nhiều suy nghĩ đắn đo, kỹ lưỡng, cũng như đã rất cố gắng vì mối quan hệ này, chúng tôi đã cùng nhau kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Hơn 27 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy 3 đứa con tuyệt vời, cũng như xây dựng quỹ từ thiện hoạt động trên toàn thế giới để giúp đỡ mọi người có được cuộc sống khỏe mạnh hơn. Chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ cùng nhau những niềm tin về sứ mệnh của tổ chức, vì thế chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau hoàn thành nó, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đã không thể cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Chúng tôi yêu cầu những khoảng không gian cũng như sự riêng tư cho gia đình mình trong lúc chúng tôi đang định hình lại cuộc sống ", Bill Gates chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

Có thể vợ chồng Bill Gates vẫn sẽ tiếp tục hợp tác cho những hoạt động từ thiện trong tương lai.

Bill Gates không đưa ra nguyên do dẫn đến vụ ly hôn, nhưng thông tin này cũng đã khiến nhiều người hâm mộ cặp đôi cảm thấy tiếc nuối.

Hiện chưa rõ sau khi ly hôn, khối tài sản khổng lồ của Bill Gates cũng như quỹ từ thiện mang tên ông và vợ sẽ được phân chia như thế nào, tuy nhiên, nhiều khả năng cặp đôi này vẫn sẽ tiếp tục hợp tác cho các hoạt động từ thiện trong tương lai.

T.Thủy

Tổng hợp