Nhiều người nổi tiếng rời bỏ Twitter sau khi Elon Musk lên nắm quyền

Việc đầu tiên ngay sau khi Elon Musk tiếp quản Twitter đó là cải tổ lại đội ngũ lãnh đạo của mạng xã hội này, bằng cách sa thải Vijaya Gadde - Giám đốc chính sách người dùng của Twitter. 2 lãnh đạo cao cấp khác của Twitter là Giám đốc điều hành (CEO) Parag Agrawal và Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal cũng đã lập tức từ chức và sẽ không làm việc dưới quyền của Elon Musk.

Elon Musk sau đó tự bổ nhiệm bản thân vào vị trí CEO và nắm mọi quyền điều hành của mạng xã hội Twitter.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Toni Braxton từ bỏ tài khoản Twitter có hơn 1,8 triệu người theo dõi của mình do không hài lòng với việc Elon Musk thâu tóm mạng xã hội này (Ảnh: YN).

Tuy nhiên, việc một người có tính bốc đồng như Elon Musk tiếp quản Twitter khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Nhiều nhân vật nổi tiếng và có lượng người theo dõi lớn trên Twitter đã quyết định từ bỏ nền tảng mạng xã hội này.

Một trong những người nổi tiếng đầu tiên rời bỏ Twitter ngay sau khi Elon Musk nắm quyền là nhà biên kịch và sản xuất phim người Mỹ Shonda Rhimes, người đã tạo ra nhiều series phim truyền hình nổi tiếng như Grey's Anatomy (Ca phẫu thuật của Grey), Scandal, Inventing Anna (Anna: Tiểu thư dựng chuyện)…

"Không muốn quanh quẩn với những gì mà Elon đã lên kế hoạch. Tạm biệt", Shonda Rhimes viết lời chia tay trên trang Twitter cá nhân có hơn 1,9 triệu người theo dõi của mình.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Toni Braxton cũng đã nói lời chia tay Twitter ngay sau khi Elon Musk nắm quyền mạng xã hội này.

"Tôi đã sốc và kinh hoàng trước một số 'tự do ngôn luận' mà tôi đã thấy trên nền tảng này kể từ khi nó được mua lại. Những lời nói căm thù dưới bức màn 'tự do ngôn luận' là điều không thể chấp nhận được, do đó tôi quyết định tránh xa Twitter vì nó không còn là không gian an toàn cho bản thân tôi, các con trai tôi và nhiều người khác", nữ ca sĩ Toni Braxton viết trên trang Twitter có hơn 1,8 triệu người theo dõi.

"Đã từng vui trên Twitter. Tôi sẽ rời đi. Hẹn gặp lại các bạn trên những nền tảng khác. Xin lỗi, cái này không dành cho tôi", nữ ca sĩ Sara Bareilles nói lời chia tay trên trang Twitter hơn 2,8 triệu người theo dõi của mình.

Nam diễn viên nổi tiếng Alex Winter cũng đã bị khóa tài khoản Twitter sau những bình luận chỉ trích nhằm vào Elon Musk, đây cũng là lý do để Winter chia tay nền tảng mạng xã hội này.

Không chỉ những người nổi tiếng mà nhiều nhãn hàng cũng đang cân nhắc ngừng mua quảng cáo trên Twitter.

Hãng xe General Motors (GM) là một trong những khách hàng quen thuộc của Twitter đã quyết định dừng mua quảng cáo trên mạng xã hội này ngay sau khi Elon Musk lên nắm quyền. Nguyên do của quyết định này có thể vì GM không muốn ủng hộ Elon Musk, hiện là CEO của hãng xe điện Tesla, đối thủ trực tiếp của chính GM trên thị trường xe.

