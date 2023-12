"Nhà mạng GenZ" - Khi trăn trở biến thành hành động vì một Việt Nam bứt phá hơn

GenZ - thế hệ "overthinker" trưởng thành từ áp lực số

Theo một nghiên cứu mới của Gallup và Quỹ Walton Family (WFF) khảo sát hơn 3.000 người trong độ tuổi, hầu hết Gen Z (những người sinh từ năm 1995 đến 2012) có rất nhiều những lo lắng, trăn trở trong cuộc sống. Họ thường suy tư về sự ổn định tài chính cá nhân, quan hệ, công việc và những vấn đề xã hội liên quan.

Internet mở ra một không gian tương tác không giới hạn, nơi con người có thể phát triển đa chiều, nhưng cũng dễ dàng mang đến sự băn khoăn về bản ngã, nỗi sợ bị bỏ lỡ hay những so sánh xã hội khiến GenZ dễ lạc đường trên hành trình định vị "mình là ai?".

Theo báo cáo, các thế hệ khác đều trải nghiệm tích cực trên mạng xã hội nhưng lại có đến 27% GenZ gặp tác động tiêu cực.

Nhằm kết nối một Việt Nam cùng phát triển, với tuyên ngôn nâng tầm cuộc sống (Maximizing Life), MobiFone luôn trăn trở về việc kiến tạo hành trình sống hơn cả kỳ vọng cho mọi thế hệ Việt. Những thách thức của GenZ là động lực thôi thúc MobiFone ra mắt thương hiệu mạng thứ hai mang tên Saymee, hoàn thành sứ mệnh "kết nối tần số, mở lối đam mê".

Saymee nỗ lực mỗi ngày để kiến tạo các sản phẩm viễn thông trẻ dành cho thế hệ số, là hệ sinh thái các tiện ích công nghệ trên nền cơ sở hạ tầng viễn thông MobiFone, nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện "chất tôi" của mỗi bạn trẻ, góp phần phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn.

Hành trình vươn xa không đơn độc

Cùng với hành trình trưởng thành của GenZ, Saymee không ngừng phát triển các sản phẩm được "may đo" riêng cho thế hệ số. Bên cạnh sản phẩm vật lý gồm SIM số theo cung hoàng đạo, theo ngày sinh, Saymee còn cung cấp ứng dụng đi kèm với hàng loạt các tiện ích đột phá như: học thử, thi thử Ielts/Toeic miễn phí; Chat GPT miễn phí; tích điểm đổi phiếu quà tặng (voucher) mỗi ngày cùng chương trình Loyalty MeeLove,…

Song hành với đó, với đội ngũ chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7, Saymee sẵn sàng đồng hành cùng GenZ bất cứ nơi đâu, bật cứ lúc nào.

Nguyễn Đình Minh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Đầu năm học vừa rồi, em có tham gia một số hoạt động của nhà mạng Saymee và thử mua một chiếc SIM để sử dụng. Lúc đầu loay hoay khám phá hệ sinh thái của thương hiệu, em cũng có nhiều băn khoăn nên đã chủ động nhắn tin trên fanpage. Kênh thông tin của Saymee phản hồi ngay lập tức và rất nhiệt tình dù lúc em nhắn đã là 24h, chắc admin cũng là cú đêm giống em."

Saymee và 30 "chị đẹp" xuất hiện tại họp báo ra mắt "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023".

Trong năm 2023, Saymee đã đồng hành kiến tạo hàng loạt các chương trình phát triển thanh niên Việt như UNI TOUR - chương trình thường niên của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Honda Việt Nam, cuộc thi Vua Marketing của Học viện Tài chính.

Với sứ mệnh "kết nối tần số, mở lối đam mê" cho thanh xuân rực rỡ của thế hệ trẻ, Saymee đã đồng hành cùng chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" để khích lệ tinh thần dám bứt phá giới hạn, vượt qua chính mình, sẵn sàng mang tới những trải nghiệm khác biệt của thế hệ Z.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM hòa mình cùng sự kiện Chuyến xe say mê.

Trong tháng 9/2023, Chuyến xe say mê, chuỗi sự kiện chào mừng năm học mới phối hợp cùng hơn 300 trường trung học phổ thông và đại học toàn quốc, đã được Saymee khởi động. Tại sự kiện, chương trình khuyến mãi "click mua SIM, lim dim xế hịn" lần đầu tiên triển khai "online kết hợp offline".

Các bạn đã có cơ hội trải nghiệm vô vàn tính năng đột phá cũng như thử vận may với vòng quay may mắn trên ứng dụng Saymee, góp phần xóa tan rào cản ngại ngùng, khơi gợi hứng khởi học tập cho học sinh, sinh viên cả nước.

Với những đóng góp đó, vượt qua hơn 3.700 đề cử đến từ 61 quốc gia trên thế giới, nhà mạng Saymee đã vinh dự đạt cúp vàng danh giá của hạng mục sản phẩm mới (New Product Award Category) thuộc chương trình Giải thưởng kinh doanh quốc tế (IBA) tại Stevie Awards 2023. Đây là giải thưởng thường niên có uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp, được Tạp chí New York Post ví như hệ thống giải Oscar dành cho giới kinh doanh.

Năm 2024, Saymee cam kết tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đã đề ra, đồng thời tích cực song hành cùng các hoạt động của người trẻ Việt. Bên cạnh đó, dự kiến các tính năng và gói cước của nhà mạng Saymee sẽ tiếp tục được phát triển, mang đến một hệ sinh thái tất cả trong một "all in one", nơi thế hệ Z có thể học tập, làm việc và phát triển bản thân đa sắc không giới hạn.

Khám phá hệ sinh thái Saymee tại web https://saymee.vn hoặc tải app tại https://saymee.vn/download