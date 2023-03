Người Việt phải nhịn ăn tiêu bao nhiêu ngày mới đủ tiền mua iPhone 14?

Trang web chuyên nghiên cứu và so sánh về thị trường di động, viễn thông CompareDial (Anh) đã so sánh mức giá bán chính thức của iPhone 14 (mức giá gốc do Apple công bố theo từng thị trường) với mức lương trung bình của các quốc gia, để tìm hiểu xem người dân tại các quốc gia sẽ phải mất bao nhiêu ngày lương mới có thể kiếm đủ tiền mua một chiếc iPhone 14.

Theo đó, Nigeria là nước mà người dân phải mất nhiều ngày lương nhất để kiếm đủ tiền mua một chiếc iPhone 14. Người dân tại quốc gia này phải mất trung bình 179,71 ngày lương, tương đương với hơn 8,3 tháng lương và không chi tiêu bất cứ thứ gì để đủ tiền mua một chiếc iPhone 14 phiên bản 128GB. Một chiếc iPhone 14 128GB tại Nigeria có giá 1.571,57 USD tương đương với 69,12% thu nhập trong một năm của người lao động tại Nigeria.

Một chiếc iPhone 14 128GB có giá tương đương 69,12% lương cả năm của người lao động tại Nigeria (Ảnh minh họa: Nairametrics).

Để mua một chiếc iPhone 14 Pro Max bộ nhớ 1TB (phiên bản iPhone 14 cao cấp nhất) có giá 3.031 USD tại Nigeria, người dân tại quốc gia này sẽ phải mất trung bình 346,64 ngày công và không chi tiêu bất cứ thứ gì.

Kenya, Bangladesh, Ai Cập và Tunisia là 4 cái tên còn lại trong top 5 quốc gia mà người dân phải mất nhiều ngày lương nhất để đủ tiền mua iPhone 14. Cụ thể, người dân tại Kenya phải mất 164,58 ngày lương; người dân tại Bangladesh mất 153,4 ngày lương; người dân tại Ai Cập phải mất 130 ngày lương và người dân tại Tunisia 126 ngày lương để đủ tiền mua một chiếc iPhone 14 mới.

Ở chiều hướng ngược lại, Luxembourg là quốc gia mà người dân mất phải ít ngày lương nhất để đủ tiền mua iPhone 14, khi trung bình mỗi người Luxembourg chỉ mất 4,19 ngày lương để mua một chiếc iPhone 14 128GB và mất khoảng 8 ngày lương để đủ tiền mua một chiếc iPhone 14 Pro Max 1TB. iPhone 14 có giá khởi điểm 985 USD và giá cao nhất 1.900 USD tại Luxembourg.

Các quốc gia tiếp theo lần lượt là Thụy Sĩ (4,33 ngày lương), Mỹ (4,78 ngày lương), Na Uy (5,94 ngày lương), Đan Mạch (6,12 ngày lương), Singapore (6,35 ngày lương)…

Người Việt mất trung bình bao nhiêu ngày lương để đủ tiền mua iPhone 14?

Theo số liệu do CompareDial công bố, người Việt Nam mất trung bình 119,34 ngày lương để đủ tiền mua một chiếc iPhone 14 bộ nhớ 128GB, dĩ nhiên với điều kiện không chi tiêu một xu nào từ những đồng lương kiếm được.

Cũng theo CompareDial, giá một chiếc iPhone 14 128GB tương đương với 45,86% mức lương trung bình hàng năm của một người lao động tại Việt Nam.

Giá một chiếc iPhone 14 Pro Max bộ nhớ 1TB tương đương 88,45 tổng lương trung bình cả năm của người lao động Việt Nam (Ảnh: Huy Nguyễn).

Trong khi đó, để đủ tiền mua một chiếc iPhone 14 Pro Max bộ nhớ 1TB (phiên bản iPhone 14 cao cấp nhất), người lao động Việt Nam mất trung bình 230 ngày lương. Mức giá chính thức của một chiếc iPhone 14 Pro Max 1TB tương đương 88,45% tổng lương trung bình một năm của người lao động tại Việt Nam.

Việt Nam xếp thứ 8 trong danh sách những quốc gia người lao động cần nhiều ngày lương nhất để đủ tiền mua iPhone 14.

Tại khu vực Đông Nam Á, người dân tại Singapore sẽ phải mất ít ngày lương nhất để đủ tiền sở hữu một chiếc iPhone 14, trung bình chỉ 6,35 ngày lương. Tiếp theo là Malaysia (36,14 ngày lương), Thái Lan (45,57 ngày lương), Philippines (90,32 ngày lương), Indonesia (103,08 ngày lương) và Việt Nam.

Các quốc gia khác trong khu vực như Lào, Campuchia, Đông Timor, Myanmar, Brunei không nằm trong danh sách thống kê của CompareDial.

iPhone 14 tại quốc gia nào rẻ nhất

CompareDial cũng thống kê những quốc gia có giá bán iPhone 14 rẻ nhất thế giới. Mặc dù mức giá đã tăng thêm 20,04% so với iPhone 13, Nhật Bản là quốc gia có giá iPhone 14 rẻ nhất, với giá khởi điểm 831,43 USD. Người Nhật mất trung bình 7,7 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 14 và 14,85 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 14 Pro Max bản 1TB.

Xếp ngay sau là Trung Quốc và Mỹ, với giá khởi điểm lần lượt 862,22 USD và 881,64 USD. Mức giá của iPhone 14 tại 2 quốc gia này không tăng so với iPhone 13. Người Trung Quốc mất trung bình 33,03 ngày lương và người Mỹ mất 4,78 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 14.