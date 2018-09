Người đẹp bị “ném đá” vì làm theo trào lưu nguy hiểm trên Internet

Thử thách “In My Feelings”, hay còn gọi là “Kiki Challenge” là một trào lưu được lan truyền nhanh chóng trên Internet, trong đó những người tham gia thử thách này sẽ mở cửa bước ra khỏi chiếc xe đang chạy rồi làm động tác nhảy và di chuyển theo chiếc xe đang di chuyển trước khi bước trở lại vào xe.

Một người khác ngồi trong xe sẽ quay lại toàn bộ hành động của người tham gia thử thách rồi đăng tải lên mạng xã hội như Facebook, Instagram... kèm theo hashtag #InMyFeelingsChallenge như một lời khẳng định đã tham gia thử thách này.

Thử thách “In My Feelings” lấy theo tên ca khúc “In My Feelings” của ca sĩ nhạc rap người Canada Drake bởi lẽ những người tham gia thử thách sẽ nhảy theo giai điệu ca khúc của Drake. Thử thách này cũng bắt đầu xuất hiện và phát tán nhanh chóng kể từ khi Drake tung ra ca khúc “In My Feelings” của mình từ ngày 10/7 vừa qua.

Người đẹp Hồng Kông Tania Chan bước ra khỏi xe và nhảy theo chiếc xe đang chạy

Mới đây, Tania Chan Yuen-chinh, 23 tuổi, người đẹp đã từng tham gia cuộc thi hoa hậu tại Hồng Kông, cũng đã tham gia thực hiện thử thách “In My Feelings”. Trong đoạn clip đăng tải lên tài khoản Instagram của mình, Tania cho thấy cô xuất hiện trong bộ trang phục thể thao năng động và gợi cảm, bước ra khỏi xe đang chạy để thực hiện các động tác nhảy và thậm chí các động tác thể dục nhịp điệu khó, theo giai điệu của ca khúc, trước khi quay trở lại vào xe.

Đáng chú ý trong đoạn clip ngắn này, Tania đã vứt đoạn dải lụa được sử dụng làm phụ kiện cho màn vũ đạo của mình ra đường, thay vì mang nó trở lại vào xe để cất.

Thay vì tạo ấn tượng với người xem, đoạn clip ngắn của Tania đã gây nên sự phẫn nộ của cộng đồng mạng Hồng Kông, những người đã cho rằng cô khuyến khích những người khác cùng thực hiện một trào lưu nguy hiểm khi bước ra khỏi chiếc xe đang chạy và thậm chí nhiều người đã chỉ trích cô vì đã xả rác ra đường khi vứt đi đoạn dải lụa mình đã sử dụng.

Trước làn sóng phẫn nộ nhằm về phía mình, Tania đã phải xóa đi đoạn clip ngắn trên trang Instagram đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

“Tôi đã sai lầm khi quay đoạn video và không nghĩ về hậu quả”, Tania nói trong nước mắt và cúi đầu xin lỗi tại một sự kiện sau khi đoạn clip gây ra làn sóng phẫn nộ. “Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều sự chỉ trích. Tôi thừa nhận rằng mình đã bỏ qua sự an toàn của bản thân. Tôi xin lỗi”.

Tania Chan phải nhận nhiều sự chỉ trích vì thực hiện theo trào lưu nguy hiểm

Thử thách “In My Feelings” là một trong những trào lưu được lan truyền nhanh chóng nhất trên mạng xã hội trong thời gian qua, thu hút sự tham gia của cả những ngôi sao nổi tiếng như Will Smith, Ciara, Millie Bobby Brown...

Tuy nhiên trào lưu này cũng đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích khi nhiều người cho rằng nó quá vô bổ và nguy hiểm để thực hiện theo. Cảnh sát tại Mỹ cũng đã đưa ra lời cảnh báo về sự nguy hiểm của trào lưu “In My Feelings” và khuyến cáo mọi người không nên thực hiện theo vì một vài trường hợp tai nạn liên quan đến trào lưu này xảy ra trong quá trình bước ra hoặc bước vào chiếc xe đang di chuyển.

Người đẹp Hồng Kông bị “ném đá” vì làm theo trào lưu nguy hiểm trên Internet

T.Thủy