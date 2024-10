­MobiFone bắt tay Nokia triển khai nền tảng Network as Code nhằm phát triển 5G

Sự kiện hợp tác không chỉ là bước tiến lớn trong việc phát triển công nghệ, khai thác nguồn lực mạng lưới 5G mà còn tạo ra một hệ sinh thái kết nối liền mạch giữa các nhà phát triển, tích hợp hệ thống và các mạng toàn cầu, mang đến những giá trị mới cho khách hàng.

Lễ ký kết có sự hiện diện của ông Vĩnh Tuấn Bảo - Phó tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone - và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; ông Vishal Singh - Phó chủ tịch cấp cao Nokia Cloud and Network Serrvices; ông Irwan Pang, Giám đốc khu vực Đông Nam Á Nokia Cloud and Network Services cùng đại diện của các đơn vị thuộc Nokia Cloud and Network Services.

MobiFone và Nokia ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai nền tảng NaC vào 29/10 tại Hà Nội.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Chiến lược của MobiFone hướng đến từ nhà mạng truyền thống (Telco) trở thành một doanh nghiệp công nghệ số (Techco), tập trung vào việc phát triển hạ tầng số và hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp dịch vụ số 5G. MobiFone đang tăng cường hợp tác với các đối tác để mở rộng hệ sinh thái.

Trong khi đó, Nokia là đối tác chiến lược và đã có mặt lâu năm trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam. Nokia đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển 5G của Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của đất nước.

Nokia Cloud and Network Services (CNS) đóng vai trò trung tâm trong chiến lược của Nokia, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phần mềm cloud-native (công nghệ thuần đám mây) và các mô hình dịch vụ; là đối tác tin cậy trong triển khai, tích hợp và mở rộng các giải pháp phần mềm viễn thông trong môi trường đa nhà cung cấp.

Cú bắt tay hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội trong việc khai thác 5G tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trong việc triển khai nền tảng NaC. Với sự hợp tác của Nokia, MobiFone sẽ có cơ hội phát triển mạng lưới của mình thành một nền tảng đổi mới bằng cách cung cấp các tính năng mạng 5G tiên tiến cho cộng đồng các nhà phát triển toàn cầu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng mở (API).

Với mục tiêu mở mạng 5G cho các nhà phát triển ứng dụng, cách tiếp cận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng tiếp cận dịch vụ API, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới và mở rộng thị trường.

Sự hợp tác đánh dấu cột mốc quan trọng với sự phát triển của 2 bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vĩnh Tuấn Bảo - Phó tổng giám đốc MobiFone - khẳng định, với lịch sử phát triển hơn 150 năm, Nokia hiện là đối tác tin cậy trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông thế giới và Việt Nam.

"Tôi tin rằng, nền tảng Network as Code (NaC) của Nokia sẽ mang đến những giải pháp mạnh mẽ cho quản lý mạng hiện đại, giúp tối ưu hóa quy trình triển khai ứng dụng và quản lý mạng một cách hiệu quả trong môi trường kết nối ngày càng phức tạp. Thỏa thuận giữa MobiFone và Nokia ngày hôm nay đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai bên, cùng nhau phát triển trong lĩnh vực ICT nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tiên tiến, phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại số." - Phó tổng giám đốc MobiFone nhấn mạnh.

Phó tổng giám đốc MobiFone khẳng định sự tin cậy đối với Nokia.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Vishal Singh - Phó chủ tịch cấp cao Nokia Cloud and Network Services - cho biết thấu hiểu vai trò của công nghệ 5G cho sự phát triển của mỗi quốc gia, Nokia luôn trăn trở và sẵn sàng hỗ trợ các đối tác trong hành trình kinh doanh 5G.

Ông Vishal Singh bày tỏ: "Tôi vui mừng khi có cơ hội đưa nền tảng Network as Code tới thị trường Việt Nam. Đặc biệt với tiềm lực của mình, Nokia mong muốn hỗ trợ MobiFone thành công trong chiến lược phát triển sắp tới. Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam và đồng hành cùng các doanh nghiệp, trong đó có MobiFone, tôi tin tưởng lần hợp tác này là cơ hội mới, bước ngoặt mới cho mối quan hệ của 2 bên. Tiến bước trên con đường chuyển đổi số, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến những giá trị thiết thực cho MobiFone và Việt Nam".

Nokia sẵn sàng hỗ trợ MobiFone trong hành trình thương mại hóa 5G.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 và nhu cầu ngày càng cao về kết nối mạng, việc tối ưu hóa quản lý mạng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Việc "bắt tay" với Nokia Cloud and Network Services triển khai nền tảng Network as Code sẽ góp phần hỗ trợ MobiFone phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.