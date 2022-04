Miễn phí bản quyền loạt phần mềm hữu ích, tổng trị giá 141 USD

Nhiều hãng phần mềm đang có những chương trình khuyến mãi khác nhau, cung cấp mã bản quyền cho những sản phẩm của mình đến người dùng hoàn toàn miễn phí. Bạn đọc Dân trí có thể tận dụng cơ hội này để sở hữu miễn phí bản quyền của những phần mềm hữu ích.

Lưu ý: chương trình khuyến mãi có thể kết thúc trước khi bạn đọc được bài viết này. Do vậy, hãy nhanh tay tận dụng chúng càng sớm càng tốt.

Advanced SystemCare Ultimate (Giá bản quyền 30 USD)

Advanced SystemCare Ultimate là một trong những phần mềm tối ưu Windows được đánh giá cao nhất hiện nay nhờ vào những tính năng được trang bị.

Phiên bản Advanced SystemCare Ultimate mới nhất đã được tích hợp tính năng trí tuệ nhân tạo, cho phép phần mềm đánh giá hiện trạng của Windows trên máy tính, từ đó thực hiện các bước tối ưu cần thiết và phù hợp, chẳng hạn như dọn rác để tiết kiệm dung lượng ổ cứng, sửa các lỗi gặp phải trên Windows… giúp cho máy tính hoạt động một cách nhẹ nhàng và mượt mà hơn.

Ngoài ra, phần mềm còn trang bị những tính năng bảo mật, giúp bảo vệ an toàn cho máy tính chống lại sự xâm nhập của các loại mã độc.

Mặc định Advanced SystemCare Pro có giá 30 USD cho bản quyền một năm sử dụng, trong khi phiên bản miễn phí không giới hạn số ngày sử dụng, nhưng giới hạn về mặt tính năng. Hiện tại hãng phần mềm IOBit đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền miễn phí của phần mềm cho người dùng.

Đầu tiên, bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây. Sau khi cài đặt phần mềm, sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt bản quyền phần mềm: "A3263-94953-90DD4-9242N".

Phần mềm có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Bạn chỉ cần mất một thời gian ngắn để có thể làm quen với các tính năng được trang bị trên phần mềm.

IOBit Malware Fighter (Giá bản quyền 20 USD)

Các loại mã độc (malware) như trojan, phần mềm gián điệp (spyware), rootkits, adware... không chỉ khiến máy tính hoạt động mất đi sự ổn định mà đặc biệt còn âm thầm đánh cắp dữ liệu và thông tin người dùng trên máy tính. Trong đó, mã độc tống tiền được xem là loại mã độc nguy hiểm nhất hiện nay và đang có xu hướng phát triển ngày càng mạnh.

IOBit Malware Fighter là phần mềm được ra đời để bảo vệ người dùng tránh khỏi những phần mềm độc hại nhằm vào máy tính, đặc biệt là các loại mã độc tống tiền.

IOBit Malware Fighter được trang bị tính năng bảo vệ máy tính theo thời gian thực, do vậy sẽ giúp người dùng an tâm hơn. Đặc biệt, phần mềm có thể tương thích và hoạt động song song với các phần mềm diệt virus khác, do vậy bạn có thể sử dụng IOBit Malware Fighter như một công cụ trợ lực để tăng cường khả năng phòng vệ của máy tính. Dĩ nhiên, người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm này như một công cụ bảo mật độc lập.

Ưu điểm lớn của phần mềm đó là hoạt động nhẹ nhàng và tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống nên có thể cài đặt và sử dụng trên những máy tính có cấu hình yếu.

Mặc định IOBit Malware Fighter có giá 20 USD, trong khi đó phiên bản sử dụng thử của phần mềm không giới hạn về số ngày sử dụng, nhưng lại bị hạn chế rất nhiều về tính năng so với phiên bản chuyên nghiệp có thu phí. Hiện tại hãng phần mềm IOBit đang có chương trình khuyến mãi cung cấp miễn phí mã bản quyền của phần mềm đến người dùng. Bạn có thể tận dụng chương trình khuyến mãi này để có thêm một công cụ bảo vệ an toàn cho máy tính của mình.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây, tiến hành cài đặt và sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt bản quyền phần mềm: "E5677-D9588-5059C-0E734".

CryptBox (Giá bản quyền 32 USD)

CryptBox là phần mềm cho phép người dùng đặt mật khẩu để che giấu các dữ liệu quan trọng, riêng tư trên máy tính, trên thẻ nhớ hoặc trên USB…

CryptBox sẽ tạo ra một "két sắt" ảo để người dùng đưa những dữ liệu quan trọng, riêng tư vào đó và bảo vệ bằng mật khẩu. Những dữ liệu được phần mềm bảo vệ sẽ biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết nào, chỉ có chủ nhân thực sự của máy tính mới biết đến sự tồn tại của chúng.

Mặc định, phần mềm có giá bản quyền 32 USD, nhưng hiện tại Abelssoft, nhà phát triển của phần mềm này, đang có chương trình khuyến mãi cung cấp bản quyền hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây, sau đó cài đặt phần mềm lên máy tính. Đây là phiên bản sử dụng thử đã được tích hợp sẵn bản quyền nên người dùng có thể sử dụng với đầy đủ tính năng mà không cần quan tâm đến việc điền mã bản quyền để kích hoạt.

DupInOut Duplicate Finder (Giá bản quyền 19 USD)

Trong quá trình sử dụng máy tính, đôi khi vì một lý do nào đó, bạn copy hoặc tải về từ Internet những file có nội dung giống nhau mà không biết hoặc không nhớ. Theo thời gian, những file có nội dung trùng lặp này sẽ chiếm dụng một phần dung lượng ổ cứng máy tính, gây lãng phí và khiến cho ổ cứng máy tính không còn dung lượng trống để chứa những dữ liệu khác.

Hiện có khá nhiều phần mềm với chức năng tìm và quét file trùng lặp trên ổ cứng máy tính, một trong những phần mềm được đánh giá cao là DupInOut Duplicate Finder.

DupInOut Duplicate Finder là phần mềm cho phép người dùng quét toàn bộ ổ cứng trên máy tính để tìm và liệt kê những file có nội dung giống nhau, từ đó có thể xóa đi và chỉ giữ lại một file duy nhất trên máy tính.

Đây là một giải pháp hay để giúp khôi phục lại dung lượng lưu trữ trên ổ cứng đang bị chiếm dụng lãng phí, nhưng ít người nghĩ đến để thực hiện.

Mặc định, phiên bản chuyên nghiệp của DupInOut Duplicate Finder có giá bản quyền 19 USD, trong khi đó phiên bản sử dụng thử của phần mềm bị giới hạn về tính năng. Hiện tại, hãng phần mềm DupInOut, "cha đẻ" của DupInOut Duplicate Finder, đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã phiên bản chuyên nghiệp của phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây, sau đó sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt bản quyền phần mềm: "S8T6C-W8YND-ZR8RF".

iMobie AnyDroid (Giá bản quyền 40 USD)

Trong trường hợp bạn muốn sao lưu các dữ liệu quan trọng trên smartphone như nội dung tin nhắn, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, hình ảnh… để phòng khi smartphone bị mất cắp, hư hỏng hoặc muốn chuyển các dữ liệu này từ smartphone cũ sang smartphone mới, phần mềm với tên gọi iMobile AnyDroid sẽ là trợ thủ đắc lực.

iMobie AnyDroid là phần mềm cho phép người dùng sao lưu các dữ liệu trên smartphone như tin nhắn, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, hình ảnh, ứng dụng, file nhạc, video… vào máy tính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Những dữ liệu này sau đó có thể phục hồi vào smartphone trong trường hợp bạn cài đặt lại thiết bị, hoặc có thể chuyển sang một smartphone mới.

Phần mềm hiện chỉ hỗ trợ smartphone sử dụng nền tảng Android. Bạn nên thường xuyên sử dụng phần mềm để sao lưu các dữ liệu quan trọng trên smartphone để tránh nguy cơ bị mất đi các nội dung tin nhắn hoặc dữ liệu quan trọng.

Mặc định, iMobie AnyDroid có giá bản quyền 40 USD. Hiện tại, hãng phần mềm iMobile đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng đăng ký và nhận mã bản quyền của iMobie AnyDroid hoàn toàn miễn phí.

Đầu tiên, bạn đọc download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

Tiếp theo, truy cập vào trang web của chương trình khuyến mãi tại đây, điền họ tên, địa chỉ email, đánh dấu đồng ý các điều khoản sử dụng, đánh vào tùy chọn "I'm not a robot" rồi nhấn nút "Absenden".

Chờ trong giây lát, một email được gửi đến hộp thư của bạn từ hãng phần mềm iMobile, bên trong có chứa đường link xác nhận đăng ký. Nhấn vào đường link này. Một email khác được gửi đến từ iMobile có chứa mã bản quyền của phần mềm.

Tiến hành cài đặt phần mềm, sau đó sử dụng đoạn mã bản quyền có được để kích hoạt và sử dụng phần mềm với đầy đủ bản quyền, tính năng.