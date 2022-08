Mark Zuckerberg bị chế giễu khi khoe đồ họa ngô nghê của game metaverse

Mark Zuckerberg - CEO Meta, đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân của mình một hình ảnh về game Horizon Worlds, tựa game thể loại nhập vai dành cho kính thực tế ảo. Đây là tựa game do Meta phát triển nhằm mở rộng vũ trụ ảo metaverse mà công ty này đang xây dựng.

Bài viết của Mark Zuckerberg đã thu hút rất đông sự chú ý của cư dân mạng về tựa game Horizon Worlds, nhưng theo cách mà Zuckerberg không hề ngờ đến. Theo đó, thay vì háo hức về tựa game thực tế ảo nội dung phong phú, nhiều cư dân mạng lại nhận xét rằng hình ảnh do Mark Zuckerberg chia sẻ cho thấy đồ họa của tựa game này giống như… một trò cười.

Đồ họa trong game thực tế ảo của Meta bị nhiều người chê cười (Ảnh: Mark Zuckerberg).

"Thật khó hiểu khi Meta đã chi hơn 10 tỷ USD cho thực tế ảo vào năm ngoái và đồ họa trong ứng dụng thực tế ảo hàng đầu của nó trông vẫn tệ hại như một trò chơi của năm 2008", Kevin Roose, phóng viên công nghệ của tờ báo The New York Times, bình luận trên trang Twitter cá nhân về hình ảnh do Mark Zuckerberg chia sẻ.

"Thật không thể ngờ được một hãng công nghệ như Meta lại xây dựng tựa game với đồ họa ngớ ngẩn và hài hước đến như vậy. Giống như đây là đồ họa của những game ra đời cách đây hàng chục năm", một người dùng bình luận trong bài viết của Mark Zuckerberg trên Facebook.

"Đây là game thực tế ảo của năm 2022 hay sao? Tôi lại tưởng đây chỉ là một tựa game với đồ họa 3D thông thường ra đời vào những năm 2000. Không rõ do giới hạn về công nghệ thực tế ảo hay vì Meta chưa thực sự đầu tư, nhưng tôi thấy thất vọng với đồ họa của tựa game này", một người dùng Facebook khác bình luận trên bài viết của Mark Zuckerberg.

Nhiều cư dân mạng còn so sánh đồ họa của Horizon Worlds với đồ họa của Second Life, một tựa game nhập vai thực tế ảo đồ họa 3D được ra mắt từ năm 2003, với cách chơi tương tự như Horizon Worlds.

Nhà phát triển của game Second Life đăng hình ảnh để so sánh với đồ họa Horizon Worlds của Meta (Ảnh: Linden Lab).

Ngay cả Linden Lab, nhà phát triển của game Second Life, cũng đã chế giễu Mark Zuckerberg, khi đăng tải một hình ảnh lên trang Twitter chính thức cho thấy đồ họa của tựa game Second Life do hãng phát triển, như cách để so sánh với hình ảnh do Mark Zuckerberg chia sẻ.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía người dùng, Mark Zuckerberg đã tiếp tục chia sẻ thêm 2 hình ảnh mới về game Horizon Worlds, kèm theo lời hứa hẹn: "Những bản cập nhật lớn cho Horizon và nâng cấp đồ họa hình ảnh đại diện sẽ sớm được ra mắt. Đồ họa trong Horizon Worlds có khả năng làm được nhiều hơn, ngay cả trên kính thực tế ảo. Horizon Worlds đang được cải thiện rất nhanh".

Mark Zuckerberg chia sẻ 2 hình ảnh mới, hứa hẹn đồ họa sẽ được nâng cấp trong game Horizon Worlds (Ảnh: Mark Zuckerberg).

Hình ảnh do Mark Zuckerberg đăng tải cho thấy đồ họa của game đã được trau chuốt và đẹp mắt hơn đáng kể so với hình ảnh được chia sẻ trước đó.

Mark Zuckerberg cũng cam kết sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về Horizon World tại hội nghị dành cho các nhà phát triển "Connect" do Facebook tổ chức. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hội nghị này sẽ được tổ chức vào thời điểm nào trong năm nay.

Horizon Worlds là trò chơi thực tế ảo trực tuyến, được Meta phát triển cho kính thực tế ảo Oculus Rift S và Oculus Quest 2. Đây là ứng dụng giúp xây dựng đa vũ trụ ảo metaverse, mục tiêu cao nhất mà Meta đang nhắm đến. Những người chơi Horizon Worlds có thể sử dụng chính gương mặt thật của mình để làm hình ảnh đại diện cho nhân vật trong game. Tuy nhiên, do kính thực tế ảo chưa thể ghi nhận được chuyển động phần thân dưới của con người, nên các nhân vật trong Horizon Worlds chỉ được hiển thị nửa phần thân trên. Người chơi có thể gặp gỡ, giao lưu, làm việc trực tuyến hay mua vé tham dự những buổi hòa nhạc, sự kiện giải trí được tổ chức trong thế giới ảo… mà không phải chịu các hạn chế về khoảng cách địa lý. Giới thiệu về game thực tế ảo Horizon Worlds do Meta phát triển

Theo PCMag/CTech