Lộ thông tin dung lượng pin trên loạt iPhone 13 sắp ra mắt

Dân trí Dung lượng pin trên loạt iPhone 13 sắp ra mắt sẽ được cải thiện đáng kể so với dung lượng pin của loạt iPhone 12.

Loạt iPhone 13 sẽ dày hơn đôi chút so với iPhone 12 vì được trang bị thỏi pin dung lượng lớn hơn.

Càng gần tới thời điểm iPhone mới xuất hiện, thêm nhiều thông tin mới liên quan đến sản phẩm bị rò rỉ. Mới đây, thông tin về dung lượng pin của các phiên bản iPhone 13 vừa bị rò rỉ, cho thấy Apple sẽ nâng cấp dung lượng pin đáng kể cho loạt iPhone mới của hãng.

Theo đó, một hình ảnh chi tiết về dung lượng pin các phiên bản của iPhone 13 sắp ra mắt vừa được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Theo hình ảnh bị rò rỉ, các phiên bản iPhone 13 sẽ có tên mã lần lượt A2660, A2656 và A2653. Dù chỉ là tên mã, nguồn tin khẳng định đây sẽ là 3 phiên bản iPhone 13 mới của Apple, trong đó phiên bản iPhone 13 và 13 Pro sẽ có tên mã A2656, phiên bản iPhone 13 mini sẽ có tên mã A2660 và iPhone 13 Pro Max có tên mã A2653.

Thông tin chi tiết về dung lượng pin trên các phiên bản iPhone 13 vừa bị rò rỉ.

Từ hình ảnh bị rò rỉ cho thấy phiên bản A2660 (iPhone 13 mini) sẽ được trang bị thỏi pin với dung lượng 2.406 mAh, tăng hơn đáng kể so với thỏi pin dung lượng 2.227 mAh của iPhone 12 mini. Bộ đôi iPhone 13 và 13 Pro (đều có tên mã A2656) sẽ có thỏi pin dung lượng 3.095 mAh, lớn hơn so với thỏi pin 2.815 mAh trang bị trên iPhone 12/12 Pro ra mắt vào năm ngoái.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 13 Pro Max (tên mã A2653) sẽ được nâng cấp mạnh nhất về pin, khi trang bị thỏi pin dung lượng 4.352 mAh, gấp 1,2 lần so với thỏi pin dung lượng 3.687 mAh của iPhone 12 Pro Max.

Thông tin từ hình ảnh cũng cho thấy pin của iPhone 13 sẽ được sản xuất và cung cấp bởi Sunwoda Electronic, hãng chuyên phát triển và sản xuất pin lithium-ion, có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Nếu những thông tin bị rò rỉ là chính xác, đây là một tin vui và đáng trông đợi với những ai yêu thích Apple, khi lâu nay "quả táo" vẫn thường trang bị cho iPhone thỏi pin với dung lượng khiêm tốn.

Các thông tin bị rò rỉ trước đó cho biết loạt iPhone 13 sẽ được trang bị màn hình công nghệ LTPO (Low-temperature polycrystalline oxide - Ô-xít đa tinh thể nhiệt độ thấp). Đây là công nghệ màn hình có thể bật tắt các điểm ảnh riêng lẻ, cho phép mang tính năng màn hình luôn bật (Always On) lên smartphone, đồng thời tiết kiệm pin hơn 20% so với màn hình OLED trên loạt iPhone 12 trước đây. Màn hình của iPhone 13 cũng được cho là sẽ có tần số quét 120 Hz, giúp tăng độ mượt và tốc độ phản hồi trên sản phẩm.

Dung lượng pin lớn, kết hợp với màn hình tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là thế hệ chip A15 Bionic mới nhất, điều này hứa hẹn thời lượng sử dụng pin đầy ấn tượng và đáng trông đợi trên loạt iPhone 13 sắp ra mắt.

Ngoài ra, iPhone 13 được cho là sẽ sở hữu phần "tai thỏ" nhỏ hơn các phiên bản cũ và đặc biệt, iPhone 13 Pro Max sẽ có thêm tùy chọn phiên bản bộ nhớ với dung lượng lên đến 1TB.

Dẫu sao, mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nếu Apple vẫn giữ nguyên lịch trình ra mắt của sản phẩm của mình, loạt iPhone 13 sẽ được chính thức trình làng vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới đây, đến thời điểm đó, mọi bí ẩn liên quan đến sản phẩm sẽ được hé lộ hoàn toàn.

T.Thủy

Theo P.A/DTrends