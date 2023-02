Lộ ảnh bản dựng hoàn chỉnh cho thấy thiết kế mới của iPhone 15 Pro Max

Dù phải đến hơn nửa năm nữa, Apple mới cho ra mắt loạt iPhone 15 mới của hãng, nhưng đến nay, những thông tin liên quan đến mẫu smartphone cao cấp này đã bắt đầu bị rò rỉ trên Internet.

Ice Universe, tài khoản Twitter thường xuyên đăng tải những thông tin bị rò rỉ về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, vừa cho đăng tải loạt ảnh bản dựng hoàn chỉnh của iPhone 15 Pro Max.

Từ những hình ảnh bị rò rỉ cho thấy iPhone 15 Pro Max có thiết kế tổng thể không quá khác biệt so với iPhone 14 Pro Max ra mắt năm ngoái, với màn hình khuyết Dynamic Island, cụm 3 camera kích thước lớn ở mặt sau.

iPhone 15 Pro Max sở hữu thiết kế tổng thể không quá khác biệt so với iPhone 14 Pro Max (Ảnh: Ice Universe).

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên iPhone 15 Pro Max đó là được trang bị cổng sạc USB-C, thay cho chuẩn Lightning như trên các phiên bản iPhone đời cũ. Sở dĩ có sự thay đổi này là vì chính quyền châu Âu đã ép buộc các hãng sản xuất smartphone phải chuyển sang sử dụng chung chuẩn sạc USB-C trên các sản phẩm và Apple đã buộc phải tuân thủ theo điều này.

Theo Ice Universe, iPhone 15 Pro Max sẽ có viền màn hình mỏng hơn, điều này giúp sản phẩm có kích thước tổng thể nhỏ hơn iPhone 14 Pro Max, nhưng ngược lại chiếc iPhone mới của Apple sẽ dày hơn. Nhiều khả năng Apple sẽ tăng dung lượng pin trên iPhone 15 Pro Max làm tăng độ dày của sản phẩm.

Hình ảnh bản dựng hoàn chỉnh iPhone 15 Pro Max với cổng kết nối USB-C (Ảnh: Ice Universe).

Một chi tiết đáng chú ý khác được Ice Universe tiết lộ đó là Apple sẽ bỏ tất cả các phím bấm vật lý trên iPhone 15 Pro Max, bao gồm nút nguồn và nút điều chỉnh âm lượng. Thay vào đó, Apple sẽ trang bị các nút bấm cảm ứng lực và bổ sung thêm bộ rung phản hồi Taptic Engines. Khi người dùng nhấn vào các nút cảm biến ở cạnh bên iPhone, thiết bị sẽ rung lên tạo cảm giác như đang bấm vào nút vật lý.

Việc loại bỏ các nút bấm vật lý sẽ giúp đảm bảo thiết kế tối giản trên các sản phẩm của Apple, vốn là phong cách thiết kế mà Apple theo đuổi từ trước đến nay. Đặc biệt, thiết kế nguyên khối sau khi loại bỏ các nút bấm vật lý cũng sẽ giúp tăng độ bền và khả năng chống nước cho iPhone.

Các nguồn tin bị rò rỉ trước đó cho biết Apple sẽ chỉ loại bỏ nút bấm vật lý trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, trong khi đó bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus vẫn sẽ giữ lại các nút vật lý như hiện nay.

Sự khác biệt về kích thước giữa iPhone 15 Pro Max và 14 Pro Max (Ảnh: Ice Universe).

Cuối tháng 1 vừa qua, nguồn tin từ tờ Economic Daily News cho biết iPhone 15 đã bắt đầu bước vào giai đoạn "sản xuất thử nghiệm" tại nhà máy lắp ráp thiết bị của Foxconn - đối tác lắp ráp lớn nhất của Apple. Các nguồn tin khẳng định Foxconn đã nhận được yêu cầu bắt đầu quy trình sản xuất thử để biến những thiết kế mới nhất của Apple trở thành sản phẩm thực tế, từ đó tiến hành sản xuất hàng loạt.

Theo trang công nghệ MacRumors, quy trình sản xuất hàng loại đối với dòng iPhone 15 sẽ tương đối khác biệt so với các năm trước do hoạt động lắp ráp diễn ra ở cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Nguồn tin từ LeaksApplePro cho biết giá bán iPhone 15 Pro Max có thể nằm trong khoảng từ 1.199 đến 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max. Ngược lại, Apple được cho là sẽ giảm giá đối với hai mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của bộ đôi sản phẩm này so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Nếu quá trình phát triển và sản xuất vẫn đúng như kế hoạch, nhiều khả năng loạt iPhone 15 sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới đây, thời điểm quen thuộc để Apple giới thiệu các mẫu iPhone mới.

Theo Ice Universe/A.A