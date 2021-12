LG trình làng "thiết bị tương lai" tại sự kiện CES 2022

Dân trí Trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) diễn ra vào đầu tháng 01/2022 tại Las Vegas tới đây, LG sẽ tham gia trình làng những cải tiến công nghệ, thiết bị mới hướng đến việc xây dựng cuộc sống chất lượng hơn cho người dùng trên thế giới.

Với chủ đề "The Better Life You Deserve" (Tạm dịch: Cuộc sống tốt đẹp hơn mà bạn xứng đáng có được), sự trở lại của LG tại sự kiện CES 2022 ứng dụng công nghệ AR và VR hứa hẹn mang đến cho người tham gia nhiều trải nghiệm mới trọn vẹn hơn. Theo lịch trình chính thức, vào ngày 4/1/2022, người dùng có thể cập nhật những cải tiến vượt trội về công nghệ của LG trên kênh Youtube hoặc truy cập trực tiếp vào website của LG.

Chia sẻ về điều này, LG cho biết khách tham dự có thể sử dụng mã QR để tìm hiểu các trải nghiệm thực tế, tương tác thông qua công nghệ AR với những thiết bị tiêu dùng và gia dụng đạt giải thưởng về Đổi mới công nghệ của hãng trong khuôn khổ sự kiện CES 2022. Được biết, LG cũng sẽ thiết kế màn hình OLED cong (vốn là thế mạnh công nghệ của hãng) thành nơi trình chiếu những dấu ấn của LG tại các kỳ sự kiện CES qua các năm.

Là một trong số những thương hiệu được kỳ vọng có thể mang đến những sản phẩm khác biệt mang tính tiên phong, đồng thời là đối tác công nghệ chính thức của CES, thông qua sự hiện diện tại sự kiện CES 2022, LG chia sẻ mong muốn có thể mang đến cho người dùng những giải pháp công nghệ mới nhất, giải quyết nỗi lo vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy thông tin cụ thể về các thiết bị sẽ được LG mang ra trình làng tại sự kiện CES 2022 vẫn là ẩn số thú vị dùng để gây ấn tượng vào giờ G, song những thông tin rò rỉ bên lề sự kiện xoay quanh những sản phẩm sáng tạo của hãng cũng đã khiến giới công nghệ quan tâm.

LG đã sẵn sàng cho sự kiện triển lãm đáng trông chờ nhất năm được tổ chức tại Las Vegas.

LG Objet TV và thiết bị giải trí đa nhiệm LG StanbyMe

Bên cạnh vinh dự trở thành đối tác của CES 2022 với việc ứng dụng các màn hình TV làm thiết bị trình chiếu tại các không gian hội nghị báo chí/phòng chờ, LG cũng mang đến sự kiện hai "ứng viên" mới là LG Objet TV (model 65Art90) và LG StanbyME (model 27Art10) để minh chứng cho tính tiên phong của nhãn hàng riêng đối với công nghệ màn hình. Hai sản phẩm mới nổi bật bởi tính sáng tạo, vượt qua mọi rào cản của những thiết kế màn hình thông thường. Với hình thức và chức năng mới được cải tiến, LG Objet TV và LG StanbyMe của LG được kỳ vọng sẽ là sự lựa chọn thông minh, thú vị giúp người dùng hiện đại có thể nâng cấp chất lượng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Trước tiên, những thông tin được chia sẻ về LG Objet TV cho thấy đây không chỉ là một chiếc TV thông thường, sản phẩm được thiết kế để trở thành một thiết bị trình chiếu nghệ thuật có thể kết hợp hoàn hảo với tất cả các phong cách sống khác nhau. Cụ thể, ở chế độ Full view, tấm nền OLED evo 65 inch của sản phẩm và bộ xử lý tiên tiến mang đến trải nghiệm hình ảnh ấn tượng hơn, đạt đến độ tương phản cao hơn. Khi chuyển sang chế độ Line View, sản phẩm có thể hiển thị ngày - giờ, trở thành công cụ phát nhạc hay hiện diện như một bức tranh nghệ thuật với kho hình ảnh được tích hợp sẵn.

Với xu hướng lựa chọn các thiết bị công nghệ đáp ứng đồng thời tính năng hiện đại và thiết kế hài hòa, LG Objet TV được dự đoán sẽ nhận được sự quan tâm lớn của người dùng trong thời gian tới.

Bên cạnh LG Objet TV, thiết bị giải trí đa nhiệm LG StanbyMe cũng là sản phẩm đang được nhiều người quan tâm. LG StanbyMe sở hữu màn hình 27 inch có thể xoay dọc - ngang, thời lượng sử dụng kéo dài 3 giờ, chân đế có thể di chuyển, được thiết kế phù hợp cho mọi nhu cầu giải trí, học tập và làm việc. Nói về các sản phẩm màn hình trình chiếu có thể xoay hoặc có thể di chuyển thì LG StanbyMe không phải tiên phong, song với diện mạo tinh tế, gọn gàng, dễ dàng di chuyển giữa các không gian trong nhà, tương thích với các nội dung khác nhau (nội dung hội họp, bài giảng, phim ảnh.v.v..), LG StanbyMe được kỳ vọng có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của người dùng hiện đại trong thời gian tới: Thông minh, kết nối, tiện lợi.

Sau khi được chào đón nồng nhiệt tại Hàn Quốc, trong năm 2021, LG cho biết sản phẩm LG StanbyMe cũng sẽ sớm được bán tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị âm thanh LG Soundbar

LG đồng thời giới thiệu tại CES 2022 thiết bị LG Soundbar với nhiều cải tiến nổi bật, đáng chú ý chính là sự gia tăng hiệu suất của các trình điều khiển loa, buồng loa và loa siêu trầm mới. LG Soundbar mang đến chất lượng âm thanh cao cấp hơn với âm trầm sâu và vang, mô phỏng hệ thống âm thanh đắm chìm của rạp chiếu phim, giúp cho việc trải nghiệm những chương trình giải trí tại gia trở nên đặc sắc, khác biệt. Đặc biệt, khi được kết nối với TV LG tương thích, LG Soundbar sẽ tận dụng tính năng AI Sound Pro tiên tiến của TV giúp nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn, đồng thời đơn giản hóa thao tác điều khiển.

Thiết bị trồng trọt trong nhà LG Tiiun

Sức sáng tạo của LG dường như không có giới hạn khi hãng cho biết sẽ ra mắt thiết bị LG Tiiun hỗ trợ đam mê trồng trọt trong nhà dành cho người dùng hiện đại. LG Tiiun đầy đủ tính năng như tự động điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng phù hợp giả lập môi trường sống ngay bên trong thiết bị, tự động tưới với chu kỳ 8 lần/ngày để duy trì độ ẩm lý tưởng, duy trì sức sống của thực vật bằng hệ thống đèn LED. Thiết bị giúp người dùng bắt tay vào công việc trồng rau, trồng hoa mà không phải lo lắng về sâu bệnh hoặc khí hậu không thuận lợi.

Với sự hỗ trợ của LG Tiiun, phong trào trồng trọt trong nhà dự đoán sẽ được nhân rộng trong tương lai.

Với những thiết bị mang tính sáng tạo nổi bật, có thể thấy, sự trở lại của LG trong sự kiện CES 2022 lần này là bước tiếp theo trong chiến lược tạo ra những thiết bị của tương lai theo đúng như sứ mệnh mà thương hiệu đã cam kết với người dùng từ trước đến nay. Tham gia vào sự kiện CES 2022 được giới báo chí trên toàn thế giới nhận định là "sự kiện phục hưng" sau những ảnh hưởng trong năm 2021 của đại dịch Covid-19, các thương hiệu điện tử nói chung và LG nói riêng sẽ có cơ hội phô diễn thế mạnh của mình, ghi dấu ấn với công chúng một cách mạnh mẽ nhất.

Nhật Minh - Trường Thịnh