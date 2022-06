LG OLED và thập kỷ đột phá đưa "thế giới trong khung hình" về nguyên bản

Hành trình lưu giữ "bản sắc"... một thế giới

Năm 2010, nhờ lợi thế nắm bắt "nước đi" của những xu thế công nghệ, LG chính thức tạo ra chiếc TV OLED LG 15 inch đầu tiên với màn hình phẳng cùng thiết kế ấn tượng, khai mở một "cuộc chơi" mới. Trong suốt 2 năm, LG tiếp tục cam kết dành thời gian và nguồn lực để tạo ra những trải nghiệm giải trí tốt nhất trên thế giới và thành quả đạt được là sự ra mắt của phiên bản TV màn hình OLED 55 inch đầu tiên vào năm 2012.

Tới tận thời điểm đó, ít ai biết rằng sự đổi mới này đang được định hình để trở thành công nghệ TV đột phá. Chỉ một năm sau, bằng việc thương mại hóa thành công công nghệ OLED, LG đã thực sự làm chủ một cuộc cách mạng.

LG OLED TV 55 inch được xem là "chiếc TV OLED lớn nhất thế giới" tại thời điểm 2012.

Không phải ngẫu nhiên, danh xưng "Nhà cung cấp TV OLED số 1 thế giới" lại thuộc về LG. Trong suốt một thập kỷ, LG OLED TV liên tục được vinh danh với các giải thưởng thế giới như giải Sáng tạo (CES 2021), giải Thiết kế ấn tượng (iF, Reddot, Idea), giải Sản phẩm tốt nhất 2021 (EISA AWARD).

Với công nghệ màn hình OLED của LG, không khó để chúng ta nhận ra rằng, chất lượng hình ảnh thật sự được hiển thị trên những khung hình vô cùng ấn tượng. Công nghệ OLED đột phá nhờ những điểm ảnh phát sáng hữu cơ. Những điểm ảnh siêu nhỏ này có khả năng phát xạ và bật/tắt độc lập tự động, cho phép TV truyền tải từng chi tiết nhỏ nhất với độ chính xác và rõ ràng tuyệt đối. Điều này giúp cho TV OLED có được độ tương phản vô hạn với màu đen sâu mà không hề bị xảy ra tình trạng hở sáng như màn hình LED thông thường.

LG OLED cùng khả năng tương phản sắc nét.

Không chỉ có khả năng hiển thị vượt trội, LG còn cho ra mắt những sản phẩm OLED TV sở hữu thiết kế vô cùng ấn tượng, như dòng TV màn hình lớn từ 42 đến 97 inch hỗ trợ độ phân giải 8K năm 2022, LG mang đến những chiếc TV với góc nhìn siêu rộng, để người dùng dễ dàng tận hưởng những trải nghiệm điện ảnh hào hùng ngay tại nhà. Với ưu điểm không cần sử dụng nhiều tấm nền, TV OLED của LG có thể đạt đến độ mỏng hoàn hảo đến siêu thực như TV dán tường hay dòng TV cuộn đầy ấn tượng của hãng.

Một thập kỷ sáng tạo khiến OLED TV trở thành trải nghiệm giải trí hạng thương gia cho mỗi cá nhân, giờ đây LG có thể tự tin cam kết về tuổi thọ vận hành lên đến 30 năm với mức chi phí tương đối dễ chịu cho mọi đối tượng khách hàng. Thân thiện với cả người dùng lẫn môi trường, công nghệ OLED trên TV LG còn cam kết về khả năng tái sử dụng và giảm thiểu nhựa trong quá trình sản xuất phụ kiện TV của hãng, để tính bền vững cũng là một trong những triết lý kinh doanh được "ông lớn" đặt lên hàng đầu.

LG OLED TV cùng khả năng hiển thị hình ảnh ấn tượng.

OLED, QNED và những "cuộc đua ngầm hiểu"...

Không đứng ngoài cuộc chơi, QNED của LG và nhiều công nghệ màn hình khác cũng nằm trong tầm ngắm của người dùng tivi thời đại số. QNED có bản chất là màn hình LCD sử dụng đèn nền LED truyền thống. Do vẫn sử dụng hệ thống đèn LED và nhiều tấm nền nên QNED chưa thể đạt được mức độ màu sắc tối ưu hay tốc độ phản hồi cực nhanh như OLED. Tuy nhiên, dựa theo các thông số được công bố, LG QNED là dòng TV có nhiều đèn nền LED nhất. Công nghệ của LG sử dụng 30.000 đèn LED siêu nhỏ, tạo ra 2.500 vùng làm tối và làm tối cục bộ, tăng tỷ lệ tương phản lên 1.000.000:1.

Nhờ lợi thế mini LED có kích thước siêu nhỏ, việc kiểm soát từng vùng chiếu sáng trên màn ảnh sẽ tối ưu hơn bất kỳ các tivi LED truyền thống khác.

Công nghệ OLED trên TV LG vượt trội hơn với khả năng thể hiện sắc đen tuyệt đối.

Tương tự với rất nhiều cái tên khác cũng được phát triển dựa trên công nghệ màn hình LED truyền thống, do tính chất lấy nguồn sáng từ tấm nền để chiếu tới các chấm lượng tử dẫn tới tình trạng hở sáng có thể xuất hiện trên màn hình TV, khiến cho hình ảnh không thể đạt được độ đen sâu hay mức độ tương phản tuyệt đối. Bên cạnh đó, do cấu trúc nhiều bước để chuyển tải hình ảnh, những công nghệ này có thời gian phản hồi trễ gấp 10-20 lần so với TV mang công nghệ OLED.

Sở hữu những công nghệ ưu việt cùng việc liên tục cải tiến sản phẩm tối ưu, không khó để công nhận, LG OLED TV là công nghệ tiên phong của kỷ nguyên hình ảnh, hướng tới trải nghiệm nghe - nhìn trọn vẹn, một "kiệt tác" tại gia cho người dùng.