Lenovo LOQ 15IRH8: Dòng laptop gaming mới chinh phục mọi đấu trường

Ngoại hình pha lẫn giữa nghiêm túc và phá cách

Là "đàn em" của dòng Legion nên LOQ 15IRH8 cũng thừa hưởng phong cách nghiêm túc đặc trưng, hướng đến các game thủ ẩn mình không muốn phô trương.

Mặt trên của máy nhã nhặn với duy nhất logo LOQ và Lenovo đặt khiêm tốn về các góc với tông màu xám bạc nền nã. Tuy nhiên, LOQ 15IRH8 được làm phá cách hơn khi ở vị trí các hốc tản nhiệt phía sau máy được điểm xuyết bằng các chi tiết màu xanh dương tạo điểm nhấn.

LOQ 15IRH8 là tân binh laptop gaming tới từ Lenovo, kế thừa từ dòng Legion danh tiếng (Ảnh: Lenovo).

Tản nhiệt chính được đặt ở phía sau giúp máy thông khí tốt hơn. Đồng thời, truyền thống đặt các cổng kết nối chính ở đuôi máy trên dòng Legion tiếp tục được LOQ 15IRH8 kế thừa, mang tới sự thuận tiện khi cần gắn các thêm các thiết bị, giúp góc chiến lược của game thủ thêm gọn gàng.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Intel Core thế hệ 13 dòng H mới

Đảm bảo sức mạnh cho LOQ 15IRH8 là bộ xử lý Core dòng H thế hệ thứ 13 mới nhất của Intel với tùy chọn lên tới Intel Core i7-13620H mang đến hiệu năng ngang tầm máy tính để bàn.

Intel Core Gen 13th được mệnh danh là nền tảng chơi game tốt hiện nay khi cung cấp tốc độ xung nhịp lên tới 5,6 GHz và hiệu suất đa nhiệm nhanh hơn tới 49% so với thế hệ trước đó. Chip Intel đời 13 dòng H còn cho phép laptop có thể tăng FPS lên đến 89% trong tựa game Counter-Strike: Global Offensive hay tăng tới 52% FPS trong game Marvel's Guardians of the Galaxy.

Hiệu năng của LOQ 15IRH8 có thể chinh phục cả những game thủ khó tính (Ảnh: Lenovo).

Với nhiều làn PCIe 4.0 và PCIe 5.0 hơn, hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR5 nhanh hơn và cả kết nối Wi-Fi 6 tốc độ cao, LOQ 15IRH8 cung cấp băng thông lên đến RAM DDR5-5200, dung lượng RAM tối đa tới 16GB, ổ SSD PCIe Gen 4 tối đa 512GB cùng việc cho phép xuất hình ảnh ra hẳn màn hình 8K.

Hiệu năng đồ họa cũng tương xứng khi được đảm nhận bởi GPU lên tới NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 hỗ trợ đầy đủ các công nghệ hình ảnh AI và dò tia ray tracing mới nhất, đi kèm với bộ xử lý đa luồng với hiệu suất tăng gấp đôi, mang tới trải nghiệm mượt mà trong mọi tựa game AAA mới nhất với mức thiết lập đồ họa cao.

LOQ 15IRH8 còn được tích hợp chip LA1 - chip AI chuyên dụng dành riêng cho laptop gaming trên thế giới. Sử dụng phần mềm thuật toán Lenovo AI Engine+, chip này sẽ đóng vai trò giám sát tốc độ khung hình khi chơi game và phân bổ tài nguyên, tinh chỉnh hiệu năng hệ thống để mang lại trải nghiệm gaming tối ưu.

Tản nhiệt được đầu tư xứng đáng

LOQ 15IRH8 được thiết kế chú trọng vào hệ thống tản nhiệt sử dụng quạt kép với 4 ống dẫn nhiệt kích thước lớn. Hệ thống quạt kép tốc độ cao với đường kính 85mm, điện thế 12V cho khả năng hút khí tăng tới 28,6% đi kèm hốc tản nhiệt lớn hơn 24% mang tới hiệu năng tản nhiệt lên tới 135W, nhanh chóng đưa khí mát vào trong máy và đẩy khí nóng ra ngoài, đảm bảo hệ thống luôn mát mẻ kể cả trong những phiên chinh chiến dài hơi.

Tản nhiệt là yếu tố được quan tâm trên LOQ 15IRH8 (Ảnh: Lenovo).

Màn hình tối ưu cho game thủ, bàn phím bắt mắt

LOQ 15IRH8 được trang bị màn hình chất lượng cao, kích thước 15.6" rộng rãi, độ phân giải tối đa tới FHD (1920x1080), tần số quét 144Hz, tấm nền IPS LCD chống lóa, độ sáng 350 nit, tỷ lệ 16:9 truyền thống.

Với những thông số đầu bảng, màn hình của LOQ 15IRH8 cho chất lượng tốt với độ nét cao, màu sắc tươi tắn, tương phản sâu, dùng tốt cả ở nơi có ánh sáng mạnh. Tần số quét 144Hz đảm bảo mọi chuyển động trong game đều mượt mà, ngay cả ở những cảnh hành động tốc độ cao.

Màn hình của LOQ 15IRH8 trang bị những thông số đầu bảng hiện nay (Ảnh: HP).

Phần viền màn hình mỏng cũng giúp máy trông thoáng đãng và hiện đại. Viền tràn sát tận mép, tấm nền được đẩy sát khung viền khiến hình ảnh hiển thị sống động, tối ưu nhất khi chơi game, xem phim.

Bàn phím là mảnh ghép còn lại giúp hoàn thiện cho LOQ 15IRH8 với kích cỡ full-size cùng các phím mũi tên kích thước lớn, thuận tiện khi điều hướng, nhập liệu. Hành trình phím sâu 1,5mm, cho cảm giác gõ đầm tay và phản hồi rõ rệt. Phía dưới các phím là hệ thống đèn LED RGB 4 vùng có thể tùy chỉnh thông qua công cụ Lenovo Vantage với nhiều hiệu ứng màu sắc bắt mắt.

Máy có viên pin 60 Whr, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng bình thường, không chơi game trong khoảng 4-5 giờ tùy vào độ sáng. Để hiệu năng chơi game được tốt nhất, người chơi vẫn phải cắm sạc.

Với công nghệ Super Rapid Charge, LOQ 15IRH8 có thể sạc được tới 80% chỉ trong 60 phút với củ sạc slim 170W đi kèm máy. Máy còn hỗ trợ sạc qua cổng Type-C công suất tới 140W nên người dùng có thể sử dụng chung sạc với các laptop, điện thoại khi cần thiết.

Với giá bán từ 22,99 triệu đồng đi kèm 3 năm dịch vụ bảo hành cao cấp Premium Care, Lenovo LOQ 15IRH8 là một chiếc laptop chuẩn gaming sáng giá mà các game thủ có thể lựa chọn để chinh phục mọi cuộc chơi.