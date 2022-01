Làm mới không gian sống "High Tết" theo phong cách "High Tech"

Một máy chiếu giải trí, một máy in gia đình không chỉ đem đến cho bạn những trải nghiệm tròn đầy, thi vị trong dịp Tết mà còn giúp chất lượng sống mỗi ngày đều trọn vẹn từ làm việc, học tập cho đến giải trí.

Máy in Epson - Trang hoàng cho tổ ấm

Nhắc đến máy in, trước đây, đa số sẽ nghĩ đến văn phòng công sở với máy in trắng đen để in tài liệu, văn bản hoặc hình ảnh đơn giản. Nhưng điều đó đã thay đổi khi máy in hiện nay có thể phục vụ đa dạng nhu cầu, dễ tiếp cận. Các máy in phun màu của Epson được xem là lựa chọn hàng đầu không chỉ cho học tập, làm việc, giải trí ngày thường, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nếu bạn đã chán với việc dán mắt vào màn hình máy tính, muốn có những cảm giác làm việc mới mẻ hơn, đồng thời cũng đem lại cho bạn và gia đình những trải nghiệm đầy thú vị như in tranh, cùng nhau tô màu, in ảnh để cùng trang hoàng nhà cửa hoặc những tấm thiệp chúc mừng xinh xắn thì đây chính là hai mẫu máy in EcoTank tiết kiệm và phục vụ tuyệt vời cho các nhu cầu cơ bản của bạn. Model L1110 đơn năng có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn phù hợp nhiều không gian. L3150 với khả năng in đa năng, không chỉ có ưu điểm của L1110, mà còn có kết nối Wi-Fi, scan, cho phép người dùng điều khiển chỉ bằng một cú chạm. Bên cạnh chất liệu thông thường, người dùng có thể in lên các loại giấy đặc biệt để làm Greetings Card, mô hình giấy thủ công, như một món quà "lì xì" độc đáo mang đậm màu sắc cá nhân.

Máy in Epson EcoTank L1110 - L3150 phù hợp mọi nhu cầu in ấn.

Dù công nghệ có sự phát triển vượt bậc, việc xem ảnh trên smartphone không còn xa lạ, nhưng cầm những bức ảnh trên tay vẫn mang cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt trong những không gian riêng tư, gia đình.

Epson L1800 máy in ảnh chuyên nghiệp khổ A3.

Bạn có thể dễ dàng, nhanh chóng có được những bức ảnh sống động nhờ kết nối không dây của máy in Epson L1800. Điểm nổi bật của máy là khả năng in màu với khổ A3 đủ để tạo ấn tượng cho tổ ấm của bạn.

Máy in ảnh chuyên nghiệp Epson L805 và L850.

L805 là thiết bị không thể bỏ qua nhờ khả năng in vượt trội và nhanh chóng, giúp lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc sống động trên bản in với chi phí cực thấp. Thông qua kết nối Wi-Fi, người dùng không chỉ có thể in ảnh thông thường mà thậm chí còn có thể in ảnh lên bề mặt đĩa CD, DVD,...

Ngoài ra, nếu cần thêm những tính năng khác như photo, scan, bạn có thể cân nhắc máy in phun màu đa năng Epson L850. Sản phẩm này phù hợp cho những ai đam mê hình ảnh chất lượng cao, sắc nét nhưng vẫn tiết kiệm chi phí đáng kể.

Các máy in Epson có độ phân giải đến 5.760 x 1.440 dpi sắc nét, kết hợp công nghệ Micro Piezo cho hình ảnh chất lượng, màu sắc trung thực và có độ bền cao. Các mẫu máy cũng hỗ trợ khổ in A3, A4, A5, A6 đa dạng, giúp bạn thỏa sức sáng tạo những bức tường ảnh với các kích cỡ khác nhau để góc nhà thêm phần thú vị.

Thỏa sức sáng tạo với những khung hình nhiều kích cỡ.

Tận hưởng trải nghiệm điện ảnh cùng máy chiếu Epson

Epson mang đến nhiều loại máy chiếu giải trí để cả nhà không chỉ "xem" mà là "thưởng thức" thật trọn vẹn. Đó sẽ là phút giây thư giãn bên nhau trong những ngày Tết.

Nếu bạn yêu thích trải nghiệm màn chiếu lớn, âm thanh sống động và cách bày trí tối giản thì không thể bỏ qua EpiqVision Mini EF-12 tích hợp Android TV, loa Yamaha và kết nối không dây. Máy chiếu laser 3LCD nhỏ gọn nhất thế giới này hỗ trợ kích thước trình chiếu lên tới 150 inch, không viền, độ phân giải Full HD sắc nét, rực rỡ. Cả nhà có thể dễ dàng kết nối mạng đọc báo, xem phim, nghe nhạc, chơi game trên chính chiếc máy chiếu này. Nhà nhà có thể an tâm sử dụng lâu dài vì EpiqVision Mini EF-12 sở hữu đèn máy chiếu có tuổi thọ lên đến 20,000 giờ không cần bảo dưỡng.

Máy chiếu giải trí Epson phù hợp cho mọi cuộc vui.

Epson EF-100W ATV là lựa chọn tối ưu khác với kích thước màn hình 150 inch, có Android TV. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là khả năng trình chiếu 360 độ độc đáo, linh động với nhiều không gian, từ tường, sàn nhà đến trần nhà. Chất lượng hình chiếu đạt độ phân giải WXGA sắc nét, độ tương phản tốt, cùng các công nghệ hiển thị độc quyền của Epson giúp gia đình bạn có thể thưởng thức trọn vẹn những bộ phim bom tấn một cách thoải mái.

Như vậy, với các giải pháp đa dạng từ Epson, người dùng có thể "refresh" và tạo nên không gian sống "high Tết" độc đáo, rất riêng, rất "chất". Không chỉ dành cho dịp sum vầy, những thiết bị này còn hỗ trợ học tập, giải trí và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.