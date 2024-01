Không gian trải nghiệm đa giác quan dành cho gia đình của LG

Cuối năm là thời điểm tất bật nhưng nhiều cư dân thành thị vẫn luôn mong muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình để giải trí, mua sắm. Đây cũng là dịp nhiều người muốn thay mới các thiết bị điện tử gia dụng, mang đến cho gia đình mình sự tiện nghi, thoải mái.

Trong những năm gần đây, sự hiện diện của thiết bị điện tử trong gia đình không chỉ đơn thuần giúp mọi người giải quyết việc nhà nhanh hơn, hiệu quả hơn mà còn được xem là phong cách, gu thẩm mỹ của gia chủ. Hàng loạt các thương hiệu lớn liên tiếp cải tiến tính năng mới, tạo nên những thiết kế sáng tạo, độc đáo hơn để mỗi thiết bị như một sản phẩm trang trí nội thất cao cấp.

Chị Huyền Thương (quận 3, TPHCM) chia sẻ: "Cũng như nhiều người, tôi thường tận dụng thời điểm cuối năm để mua mới các thiết bị công nghệ. Tôi có thói quen đến xem sản phẩm tại các trung tâm điện máy. Thế nhưng việc trưng bày các loại máy tương đối giống nhau từ các nhà bán lẻ có phần khiến chúng không được nổi bật. Nếu có một không gian để tìm hiểu về sản phẩm, tích hợp trải nghiệm và vui chơi, chắc chắn tôi và cả nhà sẽ đến thử".

Hiểu mong muốn này, LG đã đưa vào hoạt động không gian trưng bày và trải nghiệm "Another Saigon" tại địa chỉ 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM).

Kiến trúc gần gũi nhưng hiện đại khiến "Another Saigon" thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thành thị những ngày qua.

"Another Saigon" mang đến cho mọi người cảm giác gần gũi với thiết kế mô phỏng căn nhà phố hiện đại với nhiều khu vực đặt để sản phẩm công nghệ có tính kết nối liền mạch, mang đến cho các thành viên trong gia đình một hành trình trải nghiệm đa giác quan độc đáo.

Ngay từ tầng G, bạn sẽ có ngay cảm giác như đang đặt chân vào chính không gian sống tương lai của gia đình mình, vừa thân thuộc lại vừa không kém phần mới mẻ.

Đầu tiên là những chiếc tủ chuyên dụng được thiết kế để nâng niu giày dép mang tên LG Styler ShoeCare và LG ShoeCase. Hoặc mong muốn kéo dài tuổi thọ những chiếc áo bằng vải cashmere, những bộ vest đắt tiền..., khách tham quan có thể trải nghiệm tủ chăm sóc đồ dùng bằng vải LG Styler. Ngay tại "Another Saigon", người dùng hoàn toàn có thể tự mình sử dụng thử các thiết bị LG theo cách riêng của mình.

Để lại đây chiếc áo khoác, đôi giày của mình và nhận chúng sau khi chuyến trải nghiệm tại "Another Saigon" kết thúc, chắc chắn khách tham quan sẽ bất ngờ vì độ thơm tho và sạch tinh tươm của những món đồ dùng.

Tại khu vực "The Curation of Good Life" ở tầng 1, khách tham quan sẽ được trải nghiệm bộ sưu tập LG Objet vừa mới ra mắt, được xem là ví dụ độc đáo về sự hài hòa của công nghệ và mỹ thuật ứng dụng. Tủ lạnh LG Objet InstaView, máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture, tháp giặt sấy LG WashTower... là những thiết bị hứa hẹn nâng tầm không gian sống theo đúng như cách mà bạn từng kỳ vọng.

Bên cạnh đó, "Another Saigon" còn mang lại cho bạn cơ hội nhìn thấy, chạm tay đến những thiết bị chưa từng được giới thiệu tại Việt Nam. Chỉ với một khu vực "The Curation of Good Life" duy nhất nhưng cả gia đình, bố mẹ và con trẻ đều như đã tìm thấy không gian yêu thích riêng của mình. Phòng khách, nhà bếp, phòng giặt ủi hiện ra ngay trước mắt mang màu sắc sống động, hiện đại.

Trải nghiệm liền mạch với hệ sinh thái các thiết bị công nghệ hiện đại từ LG chắc chắn sẽ khiến bạn định nghĩa lại không gian sống mà mình ao ước.

Những bài chia sẻ về tính năng vốn thường khô khan khi đặt chân đến hầu hết các trung tâm trưng bày sản phẩm thì nay lại trở nên vô cùng thú vị tại "Another Saigon" bởi chính bạn là người trực tiếp sử dụng các thiết bị như thể chúng đang được đặt trong căn nhà của mình.

Đặt chân lên tầng 3, cả gia đình như bị lạc vào một thế giới thu nhỏ, nơi mà tất cả hệ sinh thái các thiết bị LG đều sẵn có. Nếu như bố bị chinh phục bởi công nghệ cốt lõi từ LG, bạn nhỏ háo hức với những chiếc tủ lạnh, máy lọc bé tí hon thì mẹ lại chẳng thể rời mắt vào hàng loại các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khi đăng ký thành viên.

Với điểm đến duy nhất để hiểu hết sản phẩm của LG, các gia đình dễ dàng tìm kiếm thiết bị lý tưởng phù hợp với không gian sống của mình.

Và khi tưởng chừng đã hết ngạc nhiên thì "Another Saigon" lại mang đến cho bạn và gia đình bất ngờ lớn hơn khi đưa mọi người vào căn phòng tương tác với màu sắc biến chuyển linh hoạt, không thua kém bất kỳ một không gian triển lãm nghệ thuật đa giác quan nào.

Tại khu vực "The Joy of Good Life" tại tầng 5, cả nhà có thể thoải mái ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, độc đáo, sáng tạo nên những nội dung vui vẻ và đăng tải lên nền tảng mạng xã hội.

Vừa thỏa sức tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm, vừa thỏa sức vui chơi và tận hưởng một không gian tiện nghi như những gì mình ao ước, "Another Saigon" chính là nơi mà cả gia đình phải đến thử.