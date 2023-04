Khả năng thiết lập những tiêu chuẩn mới của TV LG OLED

LG và các thế hệ TV OLED: Người tiên phong luôn có hướng đi khác biệt

Những chiếc TV OLED với chất lượng hình ảnh vượt trội của hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng từ lần đầu được thương mại hóa đến nay đã thay đổi trải nghiệm giải trí của người dùng trên toàn thế giới, hành trình này tính đến nay đã một thập kỷ.

Chặng đường đủ dài để ghi nhận những lần "biến hình" gây choáng ngợp của những chiếc TV LG OLED cả về công nghệ lẫn những thiết kế độc đáo. Để giữ vững vị trí tiên phong, LG luôn đặt ra những thách thức mới cho thiết bị giải trí TV OLED của mình và liên tiếp cho ra đời những siêu phẩm giải trí vượt xa định nghĩa thường thấy.

Và để trả lời cho câu hỏi "LG OLED có thể phát triển như thế nào trên chặng đường vốn có không ít 'tay chơi' đáng gờm?" LG đã cho ra đời những chiếc TV khiến thế giới phải kinh ngạc: LG có Signature OLED R có thể cuộn lại; LG Signature OLED M với công nghệ Zero Connect cho phép truyền video và âm thanh không dây, OLED T trong suốt định nghĩa lại sự tích hợp không gian và trải nghiệm người dùng…

Đến nay, dường như chưa ai có thể đoán trước được bước đi của LG trong việc sáng tạo ra những chiếc TV của tương lai, nhưng những dòng TV OLED mới với công nghệ và thiết kế mới luôn đáng để chờ đợi và kỳ vọng.

Một sản phẩm TV OLED sáng tạo của LG (Ảnh: LG).

LG góp phần đa dạng hóa và nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia thông qua việc mang đến cho người dùng những dòng TV tinh tế, độc đáo và đẹp mắt (Ảnh: LG).

Sở hữu công nghệ hình ảnh và âm thanh đỉnh cao, thiết kế sáng tạo và tiện dụng, các sản phẩm LG OLED TV có mặt trong các bảng xếp hạng đánh giá uy tín và danh giá trên thế giới.

Điển hình như tại CES 2023, LG OLED TV có tên trong các hạng mục bình chọn như Top Tech of CES 2023 Awards; CES Editors' Choice Awards 2023; Best Gadgets of CES 2023 - Best TV Innovation...; đồng thời nhận 24 giải thưởng Red Dot 2023 cho thiết kế sản phẩm xuất sắc.

LG OLED TV Flex còn nhận được giải thưởng "Tốt nhất của tốt nhất" (Best of the Best) với thiết kế sáng tạo uốn cong được, vượt xa khỏi mọi định nghĩa về TV màn hình phẳng từ trước đến nay, tăng trải nghiệm nghe nhìn giải trí lên một tầm cao mới.

LG và những cải tiến mới trên các siêu phẩm hình ảnh TV OLED 2023

LG khẳng định những chiếc TV OLED ra mắt trong năm 2023 như TV OLED evo Z3, G3 và C3 sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người dùng.

Các dòng TV mới này được nâng cấp về độ sáng, độ chính xác màu cũng như độ rõ nét nhờ vào công nghệ LG OLED evo và bộ xử lý α9 AI Gen6 mới nhất của LG.

Như một ghi chú không thể bỏ qua, LG cho biết điểm nâng cấp quan trọng khác được ứng dụng cho dòng OLED evo G3 chính là công nghệ Brightness Booster Max, kết hợp khả năng điều chỉnh ánh sáng và các thuật toán tăng cường ánh sáng giúp tăng độ sáng của TV lên đến 70%.

LG OLED TV tiếp tục hỗ trợ khả năng nâng cao hình ảnh và âm thanh. Kết hợp cùng AI Picture Pro và AI Sound Pro, âm thanh vòm ảo 7.1.2 được nâng lên 9.1.2 sẽ hiện thực hóa không gian trên màn ảnh với hình ảnh và âm thanh sắc nét vượt trội.

Hệ điều hành webOS phiên bản nâng cấp mới trên TV OLED với nhiều tùy chọn nội dung được cá nhân hóa, các lối tắt truy cập nhanh, những gợi ý phù hợp với thói quen, sở thích sẽ giúp cho người dùng bước vào thế giới giải trí đa dạng một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thông qua gợi ý từ AI Concierge, trang Quick Cards có thể giúp người dùng truy cập nhanh vào những trang nội dung, ứng dụng thường dùng.

Các dòng TV OLED đạt chứng nhận Eye Comfort Display từ TÜV Rheinland đảm bảo lượng ánh sáng xanh thấp, bảo vệ mắt trong suốt quá trình giải trí, mang đến cho người dùng những phút giây tận hưởng chương trình yêu thích một cách thoải mái nhất.

LG OLED TV mở ra thế giới giải trí đầy màu sắc và âm thanh chân thật, thiết kế thời thượng, điển hình là thiết kế treo tường Zero Gap ở G3 giúp tạo nên một bức tường hình ảnh liền mạch (Ảnh: LG).

Các sản phẩm TV OLED của LG đã thay đổi cuộc đua về công nghệ, không ngừng mang đến những bất ngờ mới về chất lượng hình ảnh - âm thanh và thiết kế. Với chiến lược không ngừng sáng tạo và đổi mới được đặt ra từ những ngày đầu, tính đến nay, LG vẫn đang thành công trong việc chứng minh với người dùng các thiết bị TV OLED của hãng đáp ứng được những kỳ vọng, dù khắt khe nhất.

Tìm hiểu thêm về các dòng LG OLED TV và nghiên cứu về chương trình đặt trước sản phẩm với nhiều ưu đãi diễn ra từ 15-28/4/2023 tại link.