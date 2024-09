iPhone 16 và 5 điều cần biết trước ngày ra mắt

Vào ngày 9/9, Apple sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt để công bố các thiết bị mới của hãng. Dự kiến, công ty sẽ giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 16 với bốn phiên bản, bao gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

1. Thiết kế và màn hình

Trong một video được đăng tải trên nền tảng X, tài khoản Majin Bu đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về mô hình của iPhone 16. Theo đó, mặt lưng kính trên iPhone 16 sẽ được thiết kế dạng nhám mờ tương tự thế hệ iPhone 15.

Thay đổi lớn nhất trên mẫu máy này nằm ở cụm 2 camera đặt dọc, thay vì đặt chéo như trên phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, đèn flash LED sẽ được đặt bên ngoài cụm camera và nằm trên mặt lưng.

Video mô hình mẫu iPhone 16 sắp ra mắt của Apple

Khác với hai mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max nhiều khả năng sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình. Theo MacRumors, viền màn hình trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có kích thước mỏng nhất so với các đối thủ hiện nay.

Cụ thể, Apple sẽ sử dụng công nghệ giảm cấu trúc viền màn hình (Border Reduction Structure), cho phép bố trí mạch điện phía dưới màn hình hiệu quả hơn, từ đó giúp thu hẹp phần viền một cách tối đa.

Dự kiến, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ được gia tăng kích thước màn hình lên lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn giữ nguyên kích thước tương tự thế hệ tiền nhiệm.

2. Màu sắc mới

Nguồn tin từ 9to5mac cho biết Apple sẽ bổ sung một phiên bản màu sắc mới trên bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với tên gọi "Desert Titanium" (tạm dịch: màu titan vàng sa mạc).

Màu sắc mới "Desert Titanium" của iPhone 16 Pro sẽ thay thế phiên bản màu "Blue Titanium" trên dòng sản phẩm iPhone 15 Pro. Màu sắc này được mô tả là tương đối giống màu vàng sẫm.

Apple sẽ bổ sung thêm màu sắc mới trên iPhone 16 (Ảnh: MacRumors).

Một nguồn tin khác từ chuỗi cung ứng lại cho rằng bộ đôi iPhone 16 Pro sẽ được bổ sung phiên bản màu sắc mới có tên gọi "Rose". Nếu thông tin trên chính xác, điều này đánh dấu sự trở lại của màu sắc hồng trên iPhone. Tuy nhiên, phiên bản mới sẽ không giống với màu "Rose Gold" từng ra mắt trên iPhone 6S năm 2015.

Ngoài ra, Apple được cho là sẽ áp dụng quy trình sản xuất mới để hoàn thiện và tạo màu titan cho dòng sản phẩm iPhone 16 Pro. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại vẻ ngoài bóng bẩy hơn so với kiểu hoàn thiện dạng phay xước của thế hệ iPhone 15 Pro.

Đối với bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus, Apple sẽ cung cấp cho người dùng 5 tùy chọn khác nhau về màu sắc, bao gồm đen, trắng, xanh lá cây, xanh da trời và hồng.

3. Cấu hình và hiệu suất

Nhiều khả năng, tất cả các mẫu iPhone 16 đều sẽ được trang bị bộ xử lý A18 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Apple có thể sẽ tạo ra sự khác biệt về số lượng nhân GPU và NPU giữa các phiên bản Pro và tiêu chuẩn nhằm phân cấp các dòng sản phẩm.

Theo Apple Hub, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ được nâng cấp lên dung lượng 8GB RAM. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên sở hữu dung lượng RAM 12GB. Nâng cấp này để đáp ứng các tính năng của từ bộ công cụ Apple Intelligence.

Cả bốn phiên bản iPhone 16 đều sẽ hỗ trợ Apple Intelligence (Ảnh: Sonny Dickson).

Hiện tại, chỉ có bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có đủ sức mạnh xử lý các tính năng AI của Apple. Vì vậy, những người dùng sử dụng iPhone đời cũ mong muốn trải nghiệm tính năng mới sẽ cần nâng cấp lên iPhone 16.

Dự kiến, hai mẫu iPhone 16 Pro sẽ hỗ trợ chuẩn kết nối WiFi 7. Công nghệ này hứa hẹn mang lại tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn cùng khả năng bảo mật tốt hơn. WiFi 7 sẽ cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất đạt hơn 40 Gbps, cao gấp 4 lần so với chuẩn Wi-Fi 6E trên iPhone 15 Pro.

4. Phím bấm Capture Button

Theo MacRumors, dòng sản phẩm iPhone 16 Pro sẽ tích hợp một phím bấm hoàn toàn mới với tên gọi Capture Button. Phím bấm này sẽ hỗ trợ cả thao tác cảm ứng và khả năng phản hồi xúc giác, cho phép người dùng điều khiển nhiều tính năng khác nhau trên camera.

Capture Button được cho là sẽ chỉ xuất hiện trên bộ đôi iPhone 16 Pro (Ảnh: PhoneArena).

Cụ thể, người dùng có thể chạm nhẹ vào phím bấm này để thực hiện thao tác lấy nét trên camera, nhấn mạnh hơn để chụp ảnh. Cơ chế này hoạt động tương tự cách người dùng chụp hình trên những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.

Thao tác vuốt sang trái và phải sẽ kích hoạt tính năng thu phóng trên camera. Người dùng cũng có thể chuyển đổi nhanh giữa chế độ chụp ảnh và quay video bằng cử chỉ thiết lập sẵn.

Một số nguồn tin rò rỉ trước đây tiết lộ Capture Button sẽ xuất hiện trên cả bốn phiên bản iPhone 16. Tuy nhiên, Mark Gurman từ Bloomberg cho biết tính năng này sẽ chỉ được trang bị trên bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

5. Pin và sạc nhanh

Theo PhoneArena, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin dung lượng 3.561mAh, tăng 5,8% so với iPhone 15. Viên pin trên iPhone 16 Plus sẽ chỉ có dung lượng 4.006mAh, giảm 8,6% so với phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ tích hợp viên pin dung lượng 3.355mAh (tăng 2%) và 4.676mAh (tăng 5,7%). Thông tin rò rỉ còn tiết lộ hai mẫu máy này sẽ được nâng cấp tốc độ sạc nhanh lên mức 40W và sạc không dây MagSafe 20W.

Nguồn tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng viên pin có mật độ năng lượng cao hơn. Điều này sẽ cung cấp thời lượng sử dụng pin dài hơn trong khi không làm thay đổi kích thước tổng thể cũng như trọng lượng của thiết bị.

iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng viên pin có mật độ năng lượng cao hơn (Ảnh: kosutami).

Apple sẽ sử dụng vỏ pin bằng thép không gỉ để làm giải pháp tản nhiệt. Thay đổi này lần đầu được Apple áp dụng nhằm tránh ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của sản phẩm.

"So với nhôm, thép không gỉ cho hiệu quả tản nhiệt thấp hơn, nhưng có độ bền tốt hơn và ít bị hao mòn. Việc sử dụng vỏ pin bằng thép không gỉ cũng giúp giảm bớt khó khăn khi tháo lắp pin", Kuo chia sẻ.

Sunway được cho là nhà cung cấp chính vỏ pin bằng thép không gỉ. Nếu quá trình sản xuất hàng loạt thiết kế pin mới diễn ra suôn sẻ, Kuo tin rằng thiết kế này sẽ được áp dụng trên tất cả các mẫu iPhone 17.

Theo nguồn tin từ MoneyControl, Apple sẽ lắp ráp iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tại Ấn Độ thông qua các nhà máy của đối tác Foxconn. Động thái này là một phần trong chiến lược đa dạng chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy tại Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra rằng công ty đặt mục tiêu sản xuất 25% tổng số iPhone tại Ấn Độ vào năm tới, gần gấp đôi so với mức 14% hiện tại.