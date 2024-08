iPhone 16 tiếp tục lộ diện trước giờ ra mắt

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Apple sẽ chính thức trình làng loạt iPhone 16 mới nhất. Càng đến gần thời điểm sản phẩm được ra mắt, những hình ảnh và thông tin về iPhone 16 bị rò rỉ ngày càng nhiều.

Mới đây, Majin Bu - tài khoản Twitter thường xuyên đăng tải những thông tin về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - vừa tiếp tục chia sẻ một đoạn video về khuôn mẫu của iPhone 16.

Đây được cho là mô hình mẫu sử dụng cho quá trình tạo khuôn sản xuất hoặc Apple gửi đến các đối tác chính thức chuyên sản xuất ốp lưng và phụ kiện. Do đó, mô hình này nhiều khả năng thể hiện chính xác thiết kế cuối cùng của iPhone 16.

Video mô hình mẫu iPhone 16 sắp ra mắt của Apple (Video: Majin Bu).

Video do Majin Bu chia sẻ cho thấy sản phẩm giống với những hình ảnh bị rò rỉ trước đây của iPhone 16, cho thấy cụm camera ở mặt sau sản phẩm được thu gọn lại và các ống kính được bố trí theo chiều dọc, không còn nằm so le như các phiên bản cũ. Đây dường như chắc chắn là thiết kế cuối cùng của iPhone 16 và iPhone 16 Plus sắp được ra mắt.

Majin Bu cũng chia sẻ hình ảnh 4 tùy chọn màu sắc của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, trong đó màu vàng đồng sẽ là màu sắc mới của năm nay và nhiều khả năng sẽ tạo nên một xu hướng trên thị trường di động.

Các tùy chọn màu sắc trên iPhone 16 Pro, trong đó màu vàng đồng được hứa hẹn sẽ "gây sốt" trên thị trường (Ảnh: Majin Bu).

Trước đó, tài khoản Twitter này cũng tiết lộ kích thước màn hình trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ được tăng lần lượt lên mức 6,3-inch và 6,9-inch so với màn hình 6,1-inch và 6,7-inch như các phiên bản cũ trước đây.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết cho biết Apple sẽ trang bị ống kính tetraprism trên cả phiên bản iPhone 16 Pro, chứ không chỉ dành riêng cho phiên bản Pro Max như iPhone 15 trước đây.

Ống kính tetraprism là công nghệ ống kính được sử dụng trên các thiết bị di động giúp cải thiện khả năng zoom quang học mà không làm tăng độ dày của điện thoại. Tetraprism là một hệ thống gương và lăng kính được sắp xếp theo hình dạng tứ diện (tetrahedron), từ đó có tên gọi "tetraprism".

iPhone 16 Pro sẽ được trang bị camera với khả năng zoom quang học 5x như phiên bản Pro Max? (Ảnh minh họa: TH).

Ánh sáng khi đi vào ống kính sẽ được phản xạ và khúc xạ qua hệ thống gương, lăng kính này, tạo ra một đường đi dài hơn so với kích thước vật lý của ống kính. Điều này cho phép tạo ra ống kính zoom quang học với tiêu cự dài trong một không gian nhỏ gọn, phù hợp với kích thước mỏng của smartphone.

Nếu thông tin kể trên là chính xác, nhiều khả năng iPhone 16 Pro sẽ có tính năng zoom quang học 5x, thay vì chỉ ở mức zoom quang học 3x như trên 15 Pro trước đây.

Trước đó, một số nguồn tin rò rỉ cho biết Apple sẽ trang bị cho bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max một nút bấm mới mang tên "Capture" (nút bấm "Ghi hình"). Nút này sẽ bố trí ở phía dưới nút nguồn ở cạnh phải, tương tự như nút "Action" trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max ra mắt năm ngoái.

Mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng lại mức đồn đoán. Sự thật về loạt iPhone 16 mới sẽ được hé lộ sau khi sự kiện đặc biệt của Apple được diễn ra vào ngày 9/9 tới đây.