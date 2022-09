iPhone 14 và 5 điều cần biết trước ngày ra mắt

Bốn phiên bản

Các nguồn tin rò rỉ đều khẳng định rằng thế hệ iPhone 14 sẽ có bốn phiên bản, với 2 tùy chọn kích thước màn hình gồm 6,1 inch và 6,7 inch. Nhiều nguồn tin cho rằng những thiết bị này sẽ có tên gọi là iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Mô hình bốn phiên bản iPhone 14 (Ảnh: Huy Nguyễn).

Tuy nhiên, một số thông tin lại cho rằng thiết bị mới thay thế cho phiên bản Mini sẽ có tên gọi là iPhone 14 Plus. Apple đã không sử dụng hậu tố "Plus" kể từ chiếc iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm.

Theo PhoneArena, tên gọi iPhone 14 Plus sẽ giúp Apple có thể dễ dàng thể hiện rằng đây chỉ đơn giản là một phiên bản iPhone 14 với màn hình lớn hơn. Trong khi đó, tên gọi "Max" có thể khiến người dùng nhầm lẫn với dòng sản phẩm Pro.

Thiết kế mới

Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã xuất hiện từ thế hệ iPhone X ra mắt năm 2017. Thay vào đó, máy sẽ sử dụng màn hình đục lỗ.

Nhiều thông tin rò rỉ trước đây cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ sở hữu màn hình đục lỗ với hai phần tách biệt giống như hình chữ "i" nằm ngang. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất từ MacRumors lại nói rằng phần đục lỗ này sẽ được liên kết với nhau trở thành một thanh ngang.

Bản dựng iPhone 14 Pro (Ảnh: 9to5mac).

Apple được cho là sẽ sử dụng thủ thuật về phần mềm nhằm tắt các điểm ảnh ở giữa khu vực của 2 phần đục lỗ. Từ đó, vết cắt này sẽ trở thành một thanh ngang duy nhất. Động thái này nhằm tránh gây mất tập trung cho người dùng khi xem các nội dung trên màn hình.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng thiết kế "tai thỏ" tương tự những mẫu iPhone hiện tại. Đây được xem là động thái của Apple nhằm phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.

Nâng cấp về camera trên iPhone Pro

Trong một bài đăng trên Twitter, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được trang bị một ống kính góc siêu rộng mới với cảm biến lớn hơn. Ống kính này sẽ có các điểm ảnh lớn hơn, cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Camera sẽ là một trong những điểm nâng cấp chính trên iPhone 14 Pro (Ảnh: 9to5mac).

Hiện tại, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có ống kính siêu rộng độ phân giải 12 MP với kích thước điểm ảnh 1μm (micromet). Nhà phân tích dự đoán rằng ống kính góc siêu rộng mới trên các mẫu Pro năm nay sẽ có kích thước điểm ảnh 1,4μm. Tuy nhiên, linh kiện mới cũng sẽ đắt hơn tới 70% so với linh kiện hiện tại.

Nhiều thông tin rò rỉ trước đó cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro cũng sẽ được nâng cấp camera chính lên độ phân giải 48 MP, hỗ trợ quay video 8K cùng nhiều tính năng khác liên quan đến thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Cấu hình

Nguồn tin từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A16 mới, sản xuất trên tiến trình 4nm. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15, được sản xuất trên tiến trình 5nm+.

Cấu hình chi tiết của bốn phiên bản iPhone 14 (Ảnh: TrendForce).

Toàn bộ bốn phiên bản iPhone 14 đều có dung lượng RAM 6 GB. Tuy nhiên, hai phiên bản Pro sẽ sử dụng tiêu chuẩn RAM LPDDR5 mới, cho hiệu suất hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Theo Apple Insider, thế hệ iPhone 14 sẽ được trang bị sạc nhanh với công suất 30 W, cao hơn đáng kể so với mức sạc 20 W trên dòng sản phẩm iPhone 13. Đây là tính năng mà người dùng iPhone đã mong đợi từ lâu.

Giá bán và ngày ra mắt

Nguồn tin từ trang ITBear (Trung Quốc) mới đây đã tiết lộ về giá bán của tất cả phiên bản iPhone 14. Trong đó, chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có tùy chọn bộ nhớ dung lượng 128 GB, 256 GB và 512 GB, với mức giá lần lượt 799 USD, 899 USD và 1.099 USD.

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone 14 (Ảnh: Apple).

Mẫu iPhone 14 Max sẽ có mức giá lần lượt 899 USD, 999 USD và 1.199 USD, tương ứng với tùy chọn dung lượng 128 GB, 256 GB và 512 GB.

iPhone 14 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD cho tùy chọn bộ nhớ 128 GB, 1.199 USD cho tùy chọn 256 GB, 1.399 USD cho tùy chọn 512 GB và cao nhất 1.599 USD cho bộ nhớ 1 TB. Trong khi đó, phiên bản iPhone 14 Pro Max có mức giá cao hơn 100 USD so với từng phiên bản của iPhone 14 Pro.

Thế hệ iPhone 14 sẽ ra mắt tại sự kiện "Far out" diễn ra vào ngày 7/9 tới. Nguồn tin từ trang Bloomberg cho biết Apple sẽ mở đợt đặt hàng trước vào ngày 9/9 và giao hàng đến người dùng từ ngày 16/9.